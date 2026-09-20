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Мужчина за рулем Audi
Мужчина за рулем Audi
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Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 10:43

Если в машине внезапно разболелась голова: врач объяснила, что может стоять за симптомом

Головная боль во время поездки на автомобиле — это не только результат жары или усталости. Невролог Юлия Прокофьева, в разговоре с "Газетой. Ru", выделила 13 факторов, способных спровоцировать данное состояние. Эти причины можно разделить на четыре группы: микроклимат в салоне, физиологические факторы, эргономика и вестибулярно-психологические реакции. Важно знать, что подобные симптомы могут проявляться и при отравлении угарным газом, поэтому к ним стоит относиться особенно серьезно.

"Сухой воздух от кондиционера, резкие перепады температуры и грязный салонный фильтр — это факторы, которые могут вызвать головную боль во время езды", — разъяснила невролог Юлия Прокофьева.

Невролог Юлия Прокофьева

Микроклимат и факторы раздражения

В салоне автомобиля микроклимат играет важную роль. По словам эксперта, сухой воздух, который создаёт кондиционер, может вызывать дискомфорт, а резкие перепады температуры при открывании дверей усугубляют ситуацию. Также важно следить за фильтрами: загрязненный салонный фильтр не только усугубляет качество воздуха, но и может привести к головной боли.

Также на состояние водителя влияют сильные запахи внутри автомобиля. Подобные раздражители могут привести не только к головной боли, но и к ухудшению общего самочувствия. Во время длительных поездок стоит обратить внимание на обезвоживание: недостаток воды и пропуск еды создают дополнительные стрессы для организма, что также может вызвать головную боль.

Ошибки в ergonomics

Посадка на недостаточно настроенном сиденье и неудобный подголовник способны стать дополнительными факторами дискомфорта. Неправильная посадка может повышать уровень напряженности в мышцах шеи и головы, что в свою очередь оказывает прямое влияние на самочувствие водителя и пассажиров. Постоянные шумы и вибрации от дороги также не способствуют расслаблению.

Как отмечает Прокофьева, если настройки сидений не соответствуют индивидуальным физиологическим характеристикам пассажиров, их самочувствие может значительно ухудшиться. Важно, чтобы каждый находился в комфортном положении, так как это помогает снизить напряжение и предотвращает возникновение головной боли.

Укачивание и его последствия

Укачивание — это распространенная проблема, особенно для пассажиров. Появляющиеся при этом головокружение, тошнота и головная боль могут существенно испортить поездку. Водители также могут испытывать легкие симптомы укачивания в зависимости от условий движения и длины поездки.

Для улучшения самочувствия рекомендуется периодически делать паузы. Свежий воздух и смена позы могут уменьшить симптомы укачивания. Хорошо помогают также специальные жевательные резинки или лекарства от укачивания, которые нужно принимать заранее, чтобы избежать неприятных ощущений.

Угарный газ: опасности и признаки

Отравление угарным газом — серьезная угроза. Этот газ не имеет цвета и запаха, а его источник может быть неисправная выхлопная система. Признаки такого отравления включают головную боль, головокружение и слабость. Важно позаботиться о регулярной проверке выхлопной системы автомобиля, как советует CDC.

Если у нескольких людей в автомобиле одновременно появились симптомы, стоит остановить поездку, выйти на свежий воздух и обратиться за медицинской помощью. Игнорировать неприятные ощущения крайне опасно, поскольку ухудшение самочувствия может снижать способность водителя безопасно управлять автомобилем.

FAQ

Почему болит голова во время поездки? Головная боль может быть вызвана множеством факторов, включая микроклимат в салоне, ошибки в ergonomics и укачивание.
Как избежать головной боли в автомобиле? Регулярно проветривайте салон, следите за питьевым режимом и позой во время вождения.
Что делать при симптомах отравления угарным газом? Необходимо срочно покинуть автомобиль и обратиться за медицинской помощью.
Как проверить выхлопную систему автомобиля? Регулярно проводите техническое обслуживание у профессионалов, чтобы избежать неисправностей выхлопной системы.

Проверено экспертом: невролог Юлия Прокофьева

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Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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