Осмотр подвески автомобиля в сервисе
Осмотр подвески автомобиля в сервисе
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 22:36

Шокирующая правда о повышении клиренса: почему 90% владельцев заниженных авто делают это неправильно



Владельцы автомобилей с низким дорожным просветом часто сталкиваются с проблемами на наших дорогах. Глубокие колеи, неожиданные ямы и высокие бордюры заставляют задуматься о том, как бы приподнять машину, не превращая её в настоящий внедорожник и не разоряя на дорогостоящем тюнинге. Оказывается, существуют вполне легальные и относительно бюджетные способы увеличить клиренс, о которых подробно рассказали специалисты.

Основные подходы к увеличению дорожного просвета

Самый кардинальный и эффективный метод — это замена стандартных амортизационных стоек на более высокие, в сборе с новыми пружинами. Такой подход позволяет поднять автомобиль на целых 10-15 сантиметров. Однако этот вариант влечет за собой не только серьезные финансовые вложения, но и необходимость официально зарегистрировать изменения в конструкции транспортного средства.

"Некоторые варианты потребуют дополнительной регистрации, ведь происходит изменение конструкции", — отметил инспектор ГАИ.

Это означает визит в отделение ГИБДД, сбор документов и получение разрешения, что отнимает время и силы. Кроме того, замена стоек почти всегда требует установки колес большего диаметра, иначе они просто не поместятся в арках, а это — новые затраты на диски и шины.

Более доступные альтернативы

Для тех, кто не готов к таким масштабным переделкам и сопутствующим бюрократическим процедурам, есть более простые решения.

Проставки для пружин
Этот способ пользуется большой популярностью. Специальные проставки, которые монтируются между витками пружин, могут приподнять кузов на несколько сантиметров. Они изготавливаются из разных материалов:

  • пластик и резина: Наиболее бюджетный вариант, но и менее долговечный. Со временем такие проставки могут разрушиться от постоянных нагрузок и перепадов температур.

  • полиуретан: Более дорогое, но и гораздо более надежное решение. Полиуретановые проставки хорошо переносят эксплуатацию и служат долго.

Однако у этого метода есть важный нюанс: проставка создает точечную нагрузку на тот виток пружины, на который опирается. Со временем это может привести к его поломке. Чтобы избежать этой проблемы, многие автомеханики рекомендуют одновременно с установкой проставок заменить штатные пружины на усиленные. Они обладают большей жесткостью и лучше переносят такие нагрузки, хотя и делают подвеску менее комфортной на мелких неровностях.

А что если…

…пойти самым экономичным путем? Среди автолюбителей ходит метод установки между витками пружин обычных теннисных мячей. Такой "лайфхак" действительно может ненадолго приподнять автомобиль, но специалисты относятся к нему крайне скептически. Сложно предсказать, как поведет себя такая импровизированная проставка under постоянной нагрузкой и вибрацией. Это паллиатив, который может быть оправдан только в самой безвыходной ситуации и при очень аккуратной езде.

Плюсы и минусы увеличения клиренса

Плюсы Минусы
Повышение проходимости по плохим дорогам Ухудшение курсовой устойчивости
Защита элементов днища от ударов Повышение расхода топлива
Уверенность при преодолении препятствий Увеличение кренов в поворотах

Часто задаваемые вопросы

Какой способ увеличить клиренс является самым безопасным для автомобиля?
Наиболее сбалансированным и безопасным вариантом считается установка проставок в комплексе с заменой штатных пружин на усиленные. Это минимизирует риски поломки подвески и обеспечивает предсказуемое поведение автомобиля.

Сколько стоит поднять автомобиль без ущерба для техники?
Стоимость варьируется. Бюджетный вариант с полиуретановыми проставками обойдется в несколько тысяч рублей. Комплексное решение с усиленными пружинами и проставками будет стоить дороже. Полная замена стоек — самый затратный путь.

Что лучше: проставки или высокие пружины?
Высокие пружины обеспечивают более равномерное распределение нагрузки и часто лучшую работу подвески, но они дороже. Проставки — это быстрый и дешевый способ, но с оговорками на долговечность и нагрузку на штатные элементы.

Три факта о клиренсе, которые вы могли не знать

Исторический контекст. Концепция дорожного просвета стала критически важной с распространением автомобилей в начале XX века. Тогда дороги были по-настоящему бездорожьем, и первые автомобили часто напоминали кареты с высоко расположенным кузовом, что и было естественным высоким клиренсом.

Влияние на аэродинамику. Увеличение клиренса всего на 2-3 сантиметра заметно ухудшает аэродинамику автомобиля. Под потоком воздуха попадает больше элементов днища, что увеличивает лобовое сопротивление и, как следствие, расход топлива.

Электрический тренд. В современных премиальных автомобилях, включая электромобили, все чаще используется пневматическая или адаптивная подвеска, которая позволяет изменять клиренс на ходу одним нажатием кнопки, находя компромисс между устойчивостью на трассе и проходимостью.

