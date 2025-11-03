Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI
Иван Рогов Опубликована сегодня в 3:54

Бензин не прощает самоуверенности: что происходит, если не заглушить двигатель при заправке

Работающий двигатель во время заправки может вызвать возгорание от искры

Все чаще на автозаправках можно заметить автомобили, владельцы которых не выключают двигатель во время заправки. На первый взгляд — мелочь, но именно такие привычки вызывают беспокойство у работников АЗС и специалистов по безопасности. Почему водители идут на риск, что об этом говорят правила и к чему может привести подобное поведение — разбираемся подробно.

Почему водители оставляют двигатель включённым

Владельцы заправочных станций и сотрудники отмечают: причина не в халатности, а в страхе. Многие боятся, что автомобиль может заглохнуть прямо у колонки и не заведётся снова. Особенно это касается машин с нестабильным запуском — старых моделей или тех, где аккумулятор и стартер уже не в лучшей форме. В таких случаях водители предпочитают нарушить правило, лишь бы избежать неловкой ситуации и задержки.

Другие оставляют мотор включённым просто по привычке. Пока идёт заправка, человек может проверять телефон, слушать радио или обсуждать маршрут с пассажиром, не задумываясь о возможных последствиях.

Однако, как подчеркивают специалисты, подобное поведение противоречит технике безопасности.

"Двигатель обязан быть заглушен во время заправки — это не рекомендация, а требование регламента", — пояснил владелец одной из сетей АЗС.

Чем опасно заправляться с работающим двигателем

На современных автомобилях риск воспламенения действительно минимален, но полностью исключать его нельзя. При включённом моторе всегда есть вероятность появления искры — особенно в старых машинах с карбюраторной системой или нестандартными выпускными элементами. В сочетании с парами бензина это может привести к возгоранию.

Кроме того, работающий двигатель способен искажать показания датчиков уровня топлива. На некоторых моделях бортовой компьютер не обновляет данные, пока мотор включён, и водитель получает неверную информацию о количестве топлива в баке. В итоге можно легко перелить бензин или наоборот — недозаправить, что особенно неудобно при дальних поездках.

Сравнение: старые и современные автомобили

Параметр Старые автомобили Современные автомобили
Система подачи топлива Карбюраторная Инжекторная, электронно управляемая
Вероятность искры Высокая Минимальная
Защита топливной системы Отсутствует Есть многоступенчатая
Реакция на включённый двигатель при заправке Возможна перегрузка или ошибка Автоматика предотвращает риск
Требования безопасности Обязательное выключение двигателя Обязательное выключение двигателя

Как видно, даже современные системы не отменяют необходимость следовать общим правилам безопасности.

Что предписывает регламент

В правилах эксплуатации автозаправочных станций чётко указано: двигатель, свет, радио и любая электроника должны быть выключены до начала заправки. Эти меры направлены не на усложнение процесса, а на предотвращение возможного возгорания. Сотрудники АЗС имеют право требовать от клиента соблюдения этих правил и даже отказать в обслуживании, если водитель отказывается заглушить мотор.

Советы шаг за шагом: как правильно заправляться

  1. Подъезжайте к колонке, поставив автомобиль на ручной тормоз.

  2. Заглушите двигатель и убедитесь, что стояночный тормоз зафиксирован.

  3. Снимите статическое электричество, дотронувшись до металлической части кузова.

  4. Откройте лючок бензобака и приступайте к заправке.

  5. После завершения процесса закройте крышку, уберите пистолет, оплатите топливо и только потом заводите двигатель.

Эта простая последовательность снижает риск возгорания и позволяет избежать конфликтов с персоналом АЗС.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: заправка с работающим мотором.

  • Последствие: риск возгорания, некорректные показания уровня топлива, нарушение правил безопасности.

  • Альтернатива: заглушить двигатель, включить аварийку, при необходимости держать окна открытыми для вентиляции.

Также стоит заранее проверить техническое состояние машины — исправность аккумулятора, свечей и системы зажигания. Это снизит страх, что автомобиль может не завестись после заправки.

А что если двигатель не заводится после заправки?

Если подобная ситуация всё же произошла, не стоит паниковать. Уберите автомобиль с заправочной площадки с помощью нейтральной передачи и попросите помощи у персонала или других водителей. Некоторые АЗС предоставляют услугу "прикуривания" — подключают ваш аккумулятор к источнику питания.

При регулярных проблемах с запуском лучше проверить стартер, генератор и свечи зажигания. Нередко помогает установка нового аккумулятора, особенно зимой, когда батарея теряет ёмкость.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли заправляться с заведённым двигателем зимой, чтобы не остудить салон?
Нет, правила безопасности едины для всех времён года. Лучше включить подогрев сидений после запуска, чем рисковать безопасностью.

Есть ли штраф за заправку с работающим мотором?
Да, в некоторых регионах штраф может составлять от 500 до 1500 рублей, если нарушение зафиксирует полиция или персонал станции.

Можно ли оставить включённую печку или фары?
Нет, электрооборудование также должно быть выключено, чтобы исключить риск искры.

Мифы и правда

  • Миф: современные автомобили безопасны, можно не глушить двигатель.
    Правда: даже при минимальном риске топливные пары остаются источником опасности.

  • Миф: запрет придумали для удобства заправщиков.
    Правда: правило установлено пожарной службой и закреплено нормативно.

  • Миф: если быстро залить бензин, ничего не произойдёт.
    Правда: воспламенение может произойти в любую секунду, даже за несколько секунд заправки.

3 интересных факта

  1. На современных АЗС применяются антистатические покрытия, которые снижают вероятность искры.

  2. Заправочные пистолеты оснащены системой автоматического отключения при переполнении бака.

  3. Во многих странах за нарушение правил безопасности на АЗС могут не только оштрафовать, но и внести водителя в "чёрный список" сети.

Следование элементарным мерам безопасности помогает избежать опасных ситуаций и сделать заправку привычной и безопасной частью ежедневных поездок.

