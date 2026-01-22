Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Александр Михайлов Опубликована сегодня в 18:57

Обязательный набор в авто — это не всё: добавьте пару вещей, и сюрпризы дороги станут спокойнее

Буксировочный трос рекомендуют возить для помощи себе и другим — Лысаков

Едва ли кто-то мечтает везти в багажнике "склад на все случаи", но дорога регулярно подбрасывает сюрпризы — от застрявшей в снегу машины до мелкого ремонта в темноте. При этом многие полезные вещи почти не занимают места, зато помогают не растеряться в сложной ситуации и не тратить лишнее время на ожидание помощи. Лидер общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков напомнил, что помимо обязательного набора по ПДД стоит держать в машине и практичные мелочи для поездок. Об этом сообщает MosTimes.

База, которая должна быть всегда под рукой

По словам Лысакова, минимальный комплект в автомобиле — это сочетание обязательных предметов и того, что помогает водителю и другим участникам движения, когда что-то пошло не по плану. Особенно это важно в регионах со слабой дорожной инфраструктурой и суровой погодой, где помощь может ехать дольше, а условия на трассе меняются быстро.

В первую очередь он подчёркивает необходимость аптечки: она нужна не "для галочки", а как реальный инструмент первой помощи при травмах и внезапных ситуациях. Ещё один предмет из разряда "мало места — много пользы" — буксировочный трос. Его используют, когда машина буксует или требуется аккуратно вытащить автомобиль с проблемного участка, и он может пригодиться не только владельцу, но и любому водителю рядом.

"Аптечку обязательно. Не лишним будет буксировочный трос, которым вытаскивают буксующие машины. Причем он может понадобиться как для водителя, который возит трос, так и для другого участника движения", — отметил лидер общественного движения автомобилистов "Свобода выбора" Вячеслав Лысаков.

Инструменты и вещи для сложных условий

Отдельное внимание Лысаков советует уделить минимальному набору инструментов. Речь не о полноценном "гараже на колёсах", а о вещах, которые решают типовые задачи: что-то подтянуть, закрепить, открутить, а иногда — просто справиться с бытовыми трудностями в дороге.

Если водитель часто выбирается за город, на природу или в места, где можно легко "сесть" на грунте, снегу или в колее, полезными будут компактные и прочные помощники — небольшой топорик и сапёрная лопатка. Их применение не ограничивается автомобилем: иногда нужно подкопать, подложить под колесо, расчистить участок или подготовить место, чтобы выбраться без посторонней помощи.

"Топорик и лопатка саперная никогда лишними не будут, особенно если человек выезжает на природу в труднодоступные места, там не помешают и топорик туристический, и саперная компактная лопатка, что-то подкопать, подложить", — посоветовал специалист.

Мелочи, которые делают поездку спокойнее

Иногда выручает не "железо", а простые вещи для порядка и комфорта. Лысаков напоминает о пакетах для мусора — небольшая деталь, которая помогает содержать салон в чистоте и не превращать поездку в бесконечный сбор обёрток и бутылок. Это также снижает соблазн выбрасывать мусор на обочину — привычку, которая заметна на дорогах слишком часто.

"Очень полезно иметь с собой определенного объема пакеты для мусора. Многие, к сожалению, либо разбрасывают мусор в машине, либо при случае выбрасывают и через окно. И мы таких людей видим", — добавил он.

Универсальные помощники для дороги и быта

К набору "на каждый день" эксперт относит складной нож и базовые отвёртки — крестовую и плоскую. Такой комплект полезен не только для машины: в дороге постоянно возникают мелкие задачи, где нужно что-то вскрыть, отрезать, поджать, закрепить. И когда инструмент под рукой, проблема часто решается за минуту — без лишней суеты и поисков.

"У меня, как у водителя, есть нож складной. Может пригодиться что-то отрезать, вскрыть. Может понадобиться отвертка, и крестовая, и плоская, что-то закрепить, открутить, привинтить. Не обязательно это машины касается, что-то и вне машины, но под рукой должен быть инструмент", — полагает автоспециалист.

Автор Александр Михайлов
Александр Михайлов — инженер (СПбПУ), эксперт по ремонту и диагностике авто с 14-летним стажем. Специалист по ресурсу двигателей и выбору запчастей.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

