Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
багажник
багажник
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 22:59

Автомобиль подводит не сразу: вещи, которые спасают в последний момент

Аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки обязательны в автомобиле — автоэксперты

Автомобиль редко воспринимают как пространство для продуманного хранения, но именно от наполнения салона и багажника часто зависит спокойствие в дороге. С одной стороны, машина не должна превращаться в склад случайных вещей, с другой — пустой автомобиль может подвести в самый неподходящий момент. Практика вождения показывает: существует разумный минимум, который помогает соблюдать правила, решать типовые проблемы и чувствовать себя увереннее за рулем. Об этом сообщает дзен-канал "ЭраАвто".

Обязательные требования закона

Правила дорожного движения четко разграничивают то, что водитель обязан иметь при себе, и то, что должно находиться непосредственно в автомобиле. К первой категории относятся документы. По требованию инспектора водитель предъявляет водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и полис ОСАГО — в бумажном или электронном виде. Отсутствие любого из них расценивается как административное правонарушение и влечет штраф. В отдельных случаях закон допускает задержание автомобиля, что оборачивается эвакуацией и расходами на штрафстоянку.

Не менее важен обязательный набор, который должен находиться в машине. Аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки — это не формальность, а базовый уровень безопасности. Состав аптечки регламентирован и обновляется, а сам факт ее отсутствия приравнивается к технической неисправности. Огнетушитель должен быть сертифицированным, заправленным и с действующим сроком годности, иначе он считается отсутствующим. Знак аварийной остановки обязан соответствовать ГОСТу и использоваться в предусмотренных правилами ситуациях.

Отдельно стоит упомянуть световозвращающую одежду. ПДД требуют использовать ее при выходе из автомобиля вне населенного пункта в темное время суток, однако хранить жилет в машине закон не обязывает. Ответственность возникает только в момент фактического нарушения.

Базовый комплект от производителя

Большинство автомобилей уже с завода укомплектованы минимальным набором для экстренных ситуаций. Обычно это запасное колесо или докатка, домкрат и баллонный ключ. В некоторых моделях с шинами RunFlat запаску заменяет герметик, но при серьезных повреждениях он малоэффективен. Такой комплект позволяет справиться с проколом колеса, но на более сложные ситуации не рассчитан.

Что стоит добавить для повседневной эксплуатации

Опыт водителей показывает, что несколько дополнительных предметов значительно расширяют возможности автомобиля. Компрессор или насос с манометром помогает поддерживать правильное давление в шинах, а умение пользоваться таким устройством относится к базовым навыкам водителя. Буксировочный трос может избавить от вызова эвакуатора. Пусковые провода особенно актуальны зимой, когда аккумулятор подводит чаще всего. Небольшой набор инструментов, перчатки, запас воды и незамерзающая жидкость делают поездки спокойнее в любое время года.

Полезными оказываются и мелочи: аэрозоль для закисших механизмов, скребок для льда, запасные лампы и предохранители. При этом важно учитывать, что качественная незамерзайка напрямую влияет не только на обзор, но и на безопасность движения. Изолента, пластиковые хомуты и ветошь не раз выручают в ситуациях, когда требуется временное решение.

Подготовка к дальним поездкам

Если автомобиль используется за пределами города, список логично расширить. Складная лопата помогает выбраться из снега или грязи, налобный фонарь облегчает ремонт в темноте, а плед или спальник могут стать важными при вынужденной остановке. Высококалорийные продукты, термокружка и бумажные карты добавляют автономности там, где техника и связь могут подвести.

Разумный подход к оснащению автомобиля не означает перегрузку багажника. Минимум, продиктованный законом, обеспечивает лишь формальное соответствие правилам, тогда как продуманный набор вещей повышает реальную безопасность. В критический момент именно он позволяет сэкономить время, деньги и сохранить спокойствие, а иногда и избежать более серьезных последствий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Брелок может дистанционно управлять стеклами автомобиля — автоэксперт сегодня в 10:39
Эта скрытая функция в салоне заменит вам холодильник летом: жаль, не знал об этом раньше

В машине могут быть функции, о которых вы даже не подозреваете: от блокировки задних дверей до дистанционного управления окнами и подсказки по лючку бака.

Читать полностью » Зимой автоматические коробки передач требуют прогрева из-за загустевшего масла — автоэксперты сегодня в 6:10
Масло густеет, давление падает: опасный сценарий для трансмиссии в мороз

Зимой автоматические коробки ведут себя иначе: холод влияет на масло и работу механизмов. Когда прогрев действительно необходим и как избежать лишнего износа.

Читать полностью » Задние тормоза блокируются при использовании ручника зимой — автоэксперт сегодня в 2:14
Беру обычный шланг — и проблема с примерзшими колодками решается сама собой

Зимой примерзшие тормозные колодки могут лишить автомобиль хода. Эксперты объяснили, как быстро решить проблему и не допустить ее повторения.

Читать полностью » Смесь бензина АИ-92 и АИ-95 снижает стоимость заправки, но несёт риски — автоэксперты вчера в 21:55
Экономия на колонке — счёт в сервисе: что на самом деле происходит при смешивании 92-го и 95-го

Можно ли сэкономить, смешивая АИ-92 и АИ-95, и правда ли, что машина едет как на "девяносто пятом" — разбираемся без мифов и эмоций.

Читать полностью » Электрокроссовер UMO U5 получил ОТТС для запуска продаж в России — АВТОСТАТ вчера в 18:30
Яндекс выходит на рынок электромобилей: UMO U5 за 2,4 млн меняет правила игры на рынке

Российский рынок электромобилей развивается с новыми моделями Яндекса и Xpeng, сертификация и импорт открывают путь к переменам. Узнайте все секреты будущего EV России.

Читать полностью » Маленький пробег в объявлении может скрывать проблемы с авто — автоэксперт вчера в 17:39
Машина с пробегом 150 тыс. км оказалась лучше, чем новая: вот на что смотреть

Пробег в объявлении не всегда говорит о состоянии машины, но помогает отсеять рискованные варианты. Перекупщик объяснил, какие цифры считать оптимальными и где скрыты ловушки.

Читать полностью » Автопром отказался от кузовов из нержавеющей стали из-за сложности производства — 110 km.ru вчера в 13:17
Не ржавеет — но и не прижилась: почему автопром так и не полюбил нержавеющую сталь

Нержавеющая сталь кажется идеальным материалом для кузова, но автопром выбирает другие решения. Причины кроются в технологиях, ремонте и реальной эксплуатации.

Читать полностью » Готовьте деньги: создание платных зон в городах России одобрили вчера в 12:57

В российских городах готовятся к внедрению платных зон для автомобилистов, что серьезно изменит бюджет владельцев машин и правила проезда по жилым кварталам.

Читать полностью »

Новости
Наука
Учёные заменили двигатели в роботах искусственными сухожилиями — Knowridge
Туризм
Ночной рынок Зыонг Донг стал главной вечерней точкой притяжения Фукуока — Турпром
Еда
Слоёный салат оливье сохраняет классический вкус при новой подаче — повара
Садоводство
Рододендроны и самшиты советуют укрывать мешковиной от иссушения — The Spruce
Красота и здоровье
Кардиолог предупредил об опасности болей после физической нагрузки — Крулёв
Наука
Пожилые люди реже видят жизнь как конкуренцию — JEP
Питомцы
Северные олени Санты оказались реальным уязвимым арктическим видом — Fanpage
Еда
Рецепт салата с фасолью, кукурузой и домашними сухариками требует минимального времени — повар
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet