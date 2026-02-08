Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Вид спереди на серый Knewstar 001
Вид спереди на серый Knewstar 001
© commons.wikimedia.org by Throwawayacc222 is licensed under Creative Commons Zero
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 19:05

Прошлогодние авто стали наживкой: рынок заманивает скидками, которых давно не было

Февраль на российском авторынке неожиданно оказался временем выгодных решений. Несмотря на разговоры о сворачивании скидочных программ, дилеры продолжают предлагать ощутимые бонусы на новые автомобили. Экономия складывается из прямых скидок, трейд-ина и льготных кредитных условий. Об этом сообщает издание "Мотор".

Китайские бренды удерживают планку скидок

Наиболее активными в феврале остаются китайские автопроизводители, которые стараются поддерживать спрос в условиях осторожного рынка. Концерн Great Wall распространил акции сразу на несколько линеек: автомобили Wey доступны с выгодой до 450 тысяч рублей, а внедорожники Tank — до 250 тысяч. Отдельные версии Haval также участвуют в программах поддержки продаж, позволяя снизить цену до 200 тысяч рублей.

Chery продолжает продвигать свои флагманские модели. Кроссовер Tiggo 9 можно приобрести с выгодой до 350 тысяч рублей, Tiggo 8 Pro Max — до 250 тысяч, Tiggo 7 Pro Max — до 150 тысяч. Даже седан Arrizo 8 участвует в скидочных программах, пусть и более скромных, — экономия достигает 50 тысяч рублей. При этом покупатели всё чаще задумываются не только о цене покупки, но и о том, как автомобиль поведёт себя со временем, особенно с учётом остаточной стоимости при перепродаже.

Трейд-ин и прошлогодние автомобили

Ряд марок делает акцент на трейд-ине как основном источнике выгоды. Geely предлагает существенные бонусы при сдаче старого автомобиля: кроссовер Belgee X50 становится доступнее на сумму до 400 тысяч рублей. Седан Geely Preface продают со скидкой до 245 тысяч, а флагманский Monjaro — с прямым дисконтом от 40 до 100 тысяч рублей.

Отдельная категория — автомобили прошлых годов выпуска. Так, Knewstar 001, известный как Geely Tugella, можно купить с экономией до 650 тысяч рублей, включая прямую скидку в 350 тысяч. Подобные предложения особенно интересны тем, кто готов закрыть глаза на год выпуска ради более привлекательной цены, понимая особенности рынка и реальное отношение к надёжности китайских автомобилей.

Корейские кроссоверы и российские марки

Одними из самых щедрых выглядят предложения на корейские кроссоверы KGM. В зависимости от модели и условий сделки скидка может достигать 900 тысяч рублей, что делает эти автомобили одними из самых выгодных покупок месяца.

Бренды JAC, Jetour и Changan предлагают более умеренные дисконты — в пределах 80-100 тысяч рублей. У Jaecoo и Soueast основной упор сделан на кредитные программы, позволяющие снизить финансовую нагрузку. Российские производители тоже не остаются в стороне: при покупке автомобилей Lada можно сэкономить до 150 тысяч рублей по кредитным программам, а в лизинге для модели Aura выгода достигает 400 тысяч. УАЗ "Патриот" участвует в госпрограммах и трейд-ине, что снижает цену до 303 тысяч рублей.

В итоге февраль подтверждает: даже на фоне сдержанных ожиданий рынок по-прежнему готов к торгу. Внимательное изучение условий и понимание долгосрочных последствий покупки позволяют превратить сезонные акции в реальную выгоду, а не разовую скидку.

Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Легендарный мотор Toyota возвращается — фанаты JDM не верят своим глазам 06.02.2026 в 18:40

Toyota возобновляет производство легендарного мотора 4A-GE, который стал символом японской культуры и автоспорта.

Читать полностью » Идеальный кузов и чистый салон вводят в заблуждение: импортные машины скрывают проблемы 06.02.2026 в 18:05

Покупка иномарки из-за границы может скрывать риски, не связанные с техникой. Юридическое прошлое такой машины иногда опаснее любых поломок.

Читать полностью » Один руль — четыре сценария катастрофы: эти таксисты ломают ощущение безопасности за минуты 06.02.2026 в 15:30

Психологи объяснили, какие типы поведения таксистов могут быть опасны для пассажиров и по каким сигналам риск распознать уже в начале поездки.

Читать полностью » Китай тут ни при чём: корень проблем новых машин оказался совсем в другом месте 06.02.2026 в 15:25

Надежность китайских автомобилей вызывает споры на рынке. Эксперты объясняют, как цена, сервис и ожидания влияют на репутацию и реальное качество машин.

Читать полностью » 400 сил, полный привод и скромный налог: как BMW обманул систему 06.02.2026 в 14:55

Новый BMW M440i почти не уступает Porsche 911 по динамике, но благодаря мягкой гибридизации оказался неожиданно близок к Golf GTI по налоговой нагрузке.

Читать полностью » Три сигнала, что резина уже не держит дорогу — даже если выглядит “ещё нормальной” 05.02.2026 в 21:30

Когда менять шины: важны не только километры, но и возраст по DOT и состояние. Рассказываем, какие признаки износа нельзя игнорировать ради безопасности.

Читать полностью » Увидел “новую Audi A4” — а там A5: почему бренд устроил путаницу и сдал назад 05.02.2026 в 16:34

Audi признала ошибку с переименованием моделей: замена A4 на A5 вызвала путаницу у клиентов и дилеров. Бренд возвращается к классической системе названий.

Читать полностью » Тёплая вода вместо проводов: метод, который возвращает АКБ к жизни даже в сильный холод 05.02.2026 в 16:05

Зимой аккумулятор часто подводит даже исправный автомобиль. Почему АКБ теряет пусковой ток на морозе и как правильно отогреть её без подзарядки.

Читать полностью »

Новости
Еда
Всего четыре ингредиента — и легенда: любимый сэндвич Элвиса стал частью истории США
Спорт и фитнес
Похудение начинается не с диет: силовое движение возвращает контроль над телом
Туризм
Без Wi-Fi и шведского стола: отдых, который пугает одних и затягивает других
Туризм
Лето начинают разбирать уже сейчас: популярные курорты уходят с радаров быстрее обычного
Туризм
Калининградская область удивила даже бывалых путешественников — дело оказалось не только в море
Наука
Арктика скрывала её до последнего: архипелаг, который поставил точку в эпохе великих открытий
Красота и здоровье
Кофе, выпитый не вовремя, теряет силу: часы, которые решают, продлит напиток жизнь или украдёт сон
Недвижимость
Ржавчина сходит сама: кухонные отходы оказались сильнее магазинной химии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet