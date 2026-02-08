Прошлогодние авто стали наживкой: рынок заманивает скидками, которых давно не было

Февраль на российском авторынке неожиданно оказался временем выгодных решений. Несмотря на разговоры о сворачивании скидочных программ, дилеры продолжают предлагать ощутимые бонусы на новые автомобили. Экономия складывается из прямых скидок, трейд-ина и льготных кредитных условий. Об этом сообщает издание "Мотор".

Китайские бренды удерживают планку скидок

Наиболее активными в феврале остаются китайские автопроизводители, которые стараются поддерживать спрос в условиях осторожного рынка. Концерн Great Wall распространил акции сразу на несколько линеек: автомобили Wey доступны с выгодой до 450 тысяч рублей, а внедорожники Tank — до 250 тысяч. Отдельные версии Haval также участвуют в программах поддержки продаж, позволяя снизить цену до 200 тысяч рублей.

Chery продолжает продвигать свои флагманские модели. Кроссовер Tiggo 9 можно приобрести с выгодой до 350 тысяч рублей, Tiggo 8 Pro Max — до 250 тысяч, Tiggo 7 Pro Max — до 150 тысяч. Даже седан Arrizo 8 участвует в скидочных программах, пусть и более скромных, — экономия достигает 50 тысяч рублей. При этом покупатели всё чаще задумываются не только о цене покупки, но и о том, как автомобиль поведёт себя со временем, особенно с учётом остаточной стоимости при перепродаже.

Трейд-ин и прошлогодние автомобили

Ряд марок делает акцент на трейд-ине как основном источнике выгоды. Geely предлагает существенные бонусы при сдаче старого автомобиля: кроссовер Belgee X50 становится доступнее на сумму до 400 тысяч рублей. Седан Geely Preface продают со скидкой до 245 тысяч, а флагманский Monjaro — с прямым дисконтом от 40 до 100 тысяч рублей.

Отдельная категория — автомобили прошлых годов выпуска. Так, Knewstar 001, известный как Geely Tugella, можно купить с экономией до 650 тысяч рублей, включая прямую скидку в 350 тысяч. Подобные предложения особенно интересны тем, кто готов закрыть глаза на год выпуска ради более привлекательной цены, понимая особенности рынка и реальное отношение к надёжности китайских автомобилей.

Корейские кроссоверы и российские марки

Одними из самых щедрых выглядят предложения на корейские кроссоверы KGM. В зависимости от модели и условий сделки скидка может достигать 900 тысяч рублей, что делает эти автомобили одними из самых выгодных покупок месяца.

Бренды JAC, Jetour и Changan предлагают более умеренные дисконты — в пределах 80-100 тысяч рублей. У Jaecoo и Soueast основной упор сделан на кредитные программы, позволяющие снизить финансовую нагрузку. Российские производители тоже не остаются в стороне: при покупке автомобилей Lada можно сэкономить до 150 тысяч рублей по кредитным программам, а в лизинге для модели Aura выгода достигает 400 тысяч. УАЗ "Патриот" участвует в госпрограммах и трейд-ине, что снижает цену до 303 тысяч рублей.

В итоге февраль подтверждает: даже на фоне сдержанных ожиданий рынок по-прежнему готов к торгу. Внимательное изучение условий и понимание долгосрочных последствий покупки позволяют превратить сезонные акции в реальную выгоду, а не разовую скидку.