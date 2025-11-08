Автосалоны без гирлянд и скидок: что стоит за исчезновением зимних акций

Российские покупатели не смогут рассчитывать на традиционные новогодние скидки на автомобили. Об этом сообщил глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин в интервью "Российской газете". По его словам, рынок достиг предела возможностей, а склады дилеров опустели из-за устойчивого спроса на протяжении всего года.

"По итогам 2025 года объем рынка составит около 1,3 млн автомобилей, что соответствует снижению примерно на 20% к прошлому году. На складах дилеров наблюдается сокращение стоков, особенно по популярным моделям китайских брендов", — отметил Алексей Подщеколдин.

Почему скидок не будет

В 2025 году спрос оставался стабильным, но предложение не поспевает за ним. Летом и осенью дилеры активно сокращали запасы, придерживаясь осторожной политики закупок. Наиболее востребованные автомобили, особенно модели китайских брендов и локализованные в России, фактически распроданы.

Таким образом, у автосалонов нет необходимости снижать цены: остатков немного, а новые поставки поступают по более высоким ценам. Поэтому крупные распродажи и сезонные скидки, характерные для прошлых лет, в этот раз маловероятны.

Возможны только локальные акции

По словам главы РОАД, единичные акции всё же возможны, но только в отдельных дилерских центрах и на ограниченный ассортимент. Это может касаться автомобилей 2024 года выпуска или машин с пробегом, выставленных по системе трейд-ин.

Однако ожидать массового снижения цен эксперты не советуют — наоборот, ближе к декабрю некоторые марки могут даже скорректировать стоимость вверх из-за новых ставок утильсбора, вступающих в силу с 1 декабря.

Противоположная точка зрения

Руководитель управления по работе с импортёрами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев считает, что скидки всё же могут сохраниться.

"Скидки никуда не денутся, поскольку низкий спрос в течение всего 2025 года может спровоцировать новое затоваривание, поэтому дилеры попытаются выдержать баланс", — заявил Александр Корнев.

По его мнению, часть брендов может использовать акции не для распродажи остатков, а как инструмент поддержания продаж в условиях колебаний спроса.

Таблица "Сравнение" — мнения экспертов

Эксперт Позиция Аргументы Алексей Подщеколдин, РОАД Скидок не будет Рынок исчерпал запасы, высокий спрос, ограниченные поставки Александр Корнев, Газпромбанк Автолизинг Возможны акции Вероятное затоваривание, попытка стимулировать спрос

Советы покупателям

Не откладывайте покупку. До конца года дилеры могут поднять цены из-за утильсбора. Проверяйте складские остатки. На отдельные модели 2024 года ещё возможны скидки. Сравнивайте предложения разных дилеров. Локальные акции могут существенно отличаться. Рассмотрите лизинг. Банки и лизинговые компании предлагают гибкие условия, особенно на подержанные автомобили. Следите за программами господдержки. Некоторые из них продлены до 2026 года и позволяют снизить стоимость покупки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ждать массовых скидок в декабре.

Последствие: рост цен и дефицит нужных моделей.

Альтернатива: оформить покупку заранее по действующим условиям.

Ошибка: ориентироваться на прошлогодние распродажи.

Последствие: разочарование — рынок изменился.

Альтернатива: искать индивидуальные акции у конкретных дилеров.

Ошибка: не учитывать изменение утильсбора.

Последствие: переплата после 1 декабря.

Альтернатива: купить до вступления новых ставок.

А что если цены всё-таки снизятся

Если к концу года спрос действительно ослабнет, некоторые автосалоны могут пойти на точечные скидки. Это может произойти в регионах, где продажи традиционно ниже, или по моделям с избыточными запасами. Тем не менее даже в этом случае уровень скидок вряд ли превысит 3-5%.

Плюсы и минусы отсутствия скидок

Плюсы Минусы Стабилизация рынка и цен Покупатели теряют стимул к быстрой покупке Поддержка маржи дилеров Отсутствие конкуренции по цене Более предсказуемые продажи Удорожание авто для конечного потребителя

FAQ

Будут ли скидки на автомобили к Новому году?

Скорее всего, нет — дилеры распродали запасы и не заинтересованы в снижении цен.

Какие бренды могут сделать акции?

Некоторые китайские и российские марки с локальной сборкой, а также отдельные дилеры с остатками 2024 года.

Стоит ли ждать января для покупки?

Нет, эксперты прогнозируют рост цен после вступления новых правил утильсбора.

Мифы и правда

Миф: скидки бывают всегда под Новый год.

Правда: в 2025 году рынок работает без избытка машин, поэтому распродаж не планируется.

Миф: дилеры обязаны снижать цены при падении спроса.

Правда: большинство компаний сокращает поставки, а не устраивает распродажи.

Миф: скидки будут только у китайских брендов.

Правда: акции возможны у любых производителей при локальном затоваривании.

3 интересных факта

• Средняя цена нового автомобиля в России превысила 3 млн рублей.

• За 2025 год рынок сократился примерно на 20% к уровню прошлого года.

• В октябре впервые за год спрос превысил предложение у большинства дилеров.

Исторический контекст

Новогодние скидки на автомобили были традицией российского рынка почти два десятилетия. Однако после 2022 года ситуация изменилась: нестабильные поставки, ограниченный выбор и рост себестоимости сделали политику "распродаж под ёлку" невыгодной. В 2025 году рынок впервые за долгое время подошёл к декабрю без избытка машин, что подтверждает его переход к новой модели равновесия спроса и предложения.