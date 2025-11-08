Автосалоны без гирлянд и скидок: что стоит за исчезновением зимних акций
Российские покупатели не смогут рассчитывать на традиционные новогодние скидки на автомобили. Об этом сообщил глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин в интервью "Российской газете". По его словам, рынок достиг предела возможностей, а склады дилеров опустели из-за устойчивого спроса на протяжении всего года.
"По итогам 2025 года объем рынка составит около 1,3 млн автомобилей, что соответствует снижению примерно на 20% к прошлому году. На складах дилеров наблюдается сокращение стоков, особенно по популярным моделям китайских брендов", — отметил Алексей Подщеколдин.
Почему скидок не будет
В 2025 году спрос оставался стабильным, но предложение не поспевает за ним. Летом и осенью дилеры активно сокращали запасы, придерживаясь осторожной политики закупок. Наиболее востребованные автомобили, особенно модели китайских брендов и локализованные в России, фактически распроданы.
Таким образом, у автосалонов нет необходимости снижать цены: остатков немного, а новые поставки поступают по более высоким ценам. Поэтому крупные распродажи и сезонные скидки, характерные для прошлых лет, в этот раз маловероятны.
Возможны только локальные акции
По словам главы РОАД, единичные акции всё же возможны, но только в отдельных дилерских центрах и на ограниченный ассортимент. Это может касаться автомобилей 2024 года выпуска или машин с пробегом, выставленных по системе трейд-ин.
Однако ожидать массового снижения цен эксперты не советуют — наоборот, ближе к декабрю некоторые марки могут даже скорректировать стоимость вверх из-за новых ставок утильсбора, вступающих в силу с 1 декабря.
Противоположная точка зрения
Руководитель управления по работе с импортёрами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев считает, что скидки всё же могут сохраниться.
"Скидки никуда не денутся, поскольку низкий спрос в течение всего 2025 года может спровоцировать новое затоваривание, поэтому дилеры попытаются выдержать баланс", — заявил Александр Корнев.
По его мнению, часть брендов может использовать акции не для распродажи остатков, а как инструмент поддержания продаж в условиях колебаний спроса.
Таблица "Сравнение" — мнения экспертов
|Эксперт
|Позиция
|Аргументы
|Алексей Подщеколдин, РОАД
|Скидок не будет
|Рынок исчерпал запасы, высокий спрос, ограниченные поставки
|Александр Корнев, Газпромбанк Автолизинг
|Возможны акции
|Вероятное затоваривание, попытка стимулировать спрос
Советы покупателям
-
Не откладывайте покупку. До конца года дилеры могут поднять цены из-за утильсбора.
-
Проверяйте складские остатки. На отдельные модели 2024 года ещё возможны скидки.
-
Сравнивайте предложения разных дилеров. Локальные акции могут существенно отличаться.
-
Рассмотрите лизинг. Банки и лизинговые компании предлагают гибкие условия, особенно на подержанные автомобили.
-
Следите за программами господдержки. Некоторые из них продлены до 2026 года и позволяют снизить стоимость покупки.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ждать массовых скидок в декабре.
-
Последствие: рост цен и дефицит нужных моделей.
-
Альтернатива: оформить покупку заранее по действующим условиям.
-
Ошибка: ориентироваться на прошлогодние распродажи.
-
Последствие: разочарование — рынок изменился.
-
Альтернатива: искать индивидуальные акции у конкретных дилеров.
-
Ошибка: не учитывать изменение утильсбора.
-
Последствие: переплата после 1 декабря.
-
Альтернатива: купить до вступления новых ставок.
А что если цены всё-таки снизятся
Если к концу года спрос действительно ослабнет, некоторые автосалоны могут пойти на точечные скидки. Это может произойти в регионах, где продажи традиционно ниже, или по моделям с избыточными запасами. Тем не менее даже в этом случае уровень скидок вряд ли превысит 3-5%.
Плюсы и минусы отсутствия скидок
|Плюсы
|Минусы
|Стабилизация рынка и цен
|Покупатели теряют стимул к быстрой покупке
|Поддержка маржи дилеров
|Отсутствие конкуренции по цене
|Более предсказуемые продажи
|Удорожание авто для конечного потребителя
FAQ
Будут ли скидки на автомобили к Новому году?
Скорее всего, нет — дилеры распродали запасы и не заинтересованы в снижении цен.
Какие бренды могут сделать акции?
Некоторые китайские и российские марки с локальной сборкой, а также отдельные дилеры с остатками 2024 года.
Стоит ли ждать января для покупки?
Нет, эксперты прогнозируют рост цен после вступления новых правил утильсбора.
Мифы и правда
Миф: скидки бывают всегда под Новый год.
Правда: в 2025 году рынок работает без избытка машин, поэтому распродаж не планируется.
Миф: дилеры обязаны снижать цены при падении спроса.
Правда: большинство компаний сокращает поставки, а не устраивает распродажи.
Миф: скидки будут только у китайских брендов.
Правда: акции возможны у любых производителей при локальном затоваривании.
3 интересных факта
• Средняя цена нового автомобиля в России превысила 3 млн рублей.
• За 2025 год рынок сократился примерно на 20% к уровню прошлого года.
• В октябре впервые за год спрос превысил предложение у большинства дилеров.
Исторический контекст
Новогодние скидки на автомобили были традицией российского рынка почти два десятилетия. Однако после 2022 года ситуация изменилась: нестабильные поставки, ограниченный выбор и рост себестоимости сделали политику "распродаж под ёлку" невыгодной. В 2025 году рынок впервые за долгое время подошёл к декабрю без избытка машин, что подтверждает его переход к новой модели равновесия спроса и предложения.
