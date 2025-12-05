Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 20:31

Бутылка воды против льда: лайфхак, из-за которого размораживатели теряют смысл

Автомобилисты размораживают стёкла без спрея при помощи воды — Эдриан Гарнер

Зимой автомобилисты часто сталкиваются с проблемой замерзшего лобового стекла, которое требует времени и специальных средств для очистки. Однако один простой предмет из домашнего обихода способен значительно облегчить эту задачу. Обычный пульверизатор с теплой водой может стать настоящим спасением в морозное утро. Об этом сообщает express.co.uk.

Простой способ разморозить стекло

Британец Эдриан Гарнер поделился практичным советом, который позволяет быстро убрать лед с лобового стекла и при этом сэкономить.
51-летний специалист по продажам рассказал, что использует старый пульверизатор, наполняет его теплой (но не горячей) водой и просто распыляет на стекло. Уже через несколько секунд иней и лед начинают таять, оставляя поверхность чистой и прозрачной.

"Маленький лайфхак для вас, вместо того чтобы тратить кучу денег на размораживатель. Налейте немного тёплой воды (не кипятка) в старую бутылку. Опрыскайте ею машину. Гораздо дешевле, чем тратить по 3 фунта за бутылку размораживателя", — объяснил Эдриан Гарнер.

Он добавил, что теплая вода в старой бутылке. Это просто экономит деньги на размораживателе, или просто хороший трюк, если у вас его нет.

По словам Гарнера, такой подход не только экономит деньги, но и помогает тем, кто живет в регионах, где зима приходит внезапно, а противообледенительные средства не всегда есть под рукой.

Почему важно не перегреть воду

Эксперты организации RAC предупреждают, что чрезмерно горячая вода может быть опасна для автомобильного стекла. При резком перепаде температур стекло расширяется и может лопнуть.

"Раньше люди кипятили воду в чайнике, а затем выливали её на замёрзший автомобиль, чтобы быстро растопить его. Однако это очень опасно! Стекло, скорее всего, треснет, а даже если и не треснет, многократное повторение этого действия ослабит его. Это явление известно как "термический шок", и это плохая привычка", — говорится в сообщении RAC.

Специалисты отмечают, что использование тёплой воды, а не кипятка, является безопасным способом размораживания, особенно если делать это аккуратно и не на повреждённом стекле.

Что говорят эксперты AA

Автомобильная ассоциация (AA) также предостерегает водителей: даже тёплая вода может оказаться опасной, если лобовое стекло уже имеет трещины или сколы.

"Стекло быстро расширяется при соприкосновении с горячей или даже тёплой водой. Но оно также быстро сжимается при охлаждении на холодном воздухе. Из-за этой деформации стекло может треснуть, даже если вы используете тёплую воду, особенно если на нём уже есть небольшие повреждения", — пояснили в AA.

Эксперты советуют заранее проверять состояние стекла и при необходимости использовать мягкие способы очистки, например, противообледенительные скребки или специальные спреи.

Сравнение: тёплая вода против размораживателя

Сравним эффективность двух популярных способов размораживания лобового стекла — тёплой воды и специальных жидкостей.

  1. Стоимость. Размораживатели стоят в среднем от 3 до 5 фунтов за бутылку, тогда как тёплая вода практически бесплатна.

  2. Скорость действия. Тёплая вода действует мгновенно, но при сильном морозе эффект может быть кратковременным. Размораживатель работает чуть медленнее, зато предотвращает повторное обледенение.

  3. Безопасность. Тёплая вода безопасна при правильном использовании и отсутствии трещин. Размораживатели, напротив, химически нейтральны, но могут оставлять следы на кузове.

  4. Удобство. Для тёплой воды нужен лишь пульверизатор и немного времени, тогда как размораживатель удобно хранить в машине.

Таким образом, метод с тёплой водой отлично подходит для тех, кто хочет сэкономить, но требует внимательности к состоянию стекла.

Плюсы и минусы метода с тёплой водой

Перед тем как выбрать этот способ, стоит рассмотреть его сильные и слабые стороны.

Плюсы:

  • Простота и доступность.
  • Мгновенный результат.
  • Минимальные затраты.

Минусы:

  • Риск трещин при неправильной температуре воды.
  • Не подходит для сильно повреждённых стёкол.
  • Не предотвращает повторное замерзание.

Чтобы снизить риски, рекомендуется использовать воду температурой не выше 40-50 градусов и направлять струю на край стекла, а не в центр.

Советы по безопасному размораживанию

  1. Используйте только тёплую воду. Никогда не применяйте кипяток.

  2. Проверяйте стекло на повреждения. Даже мелкая трещина может привести к полному разрушению.

  3. Не заливайте всю поверхность сразу. Лучше обрабатывать стекло участками.

  4. После размораживания включайте обогрев стекла. Это предотвратит повторное появление льда.

  5. Держите под рукой скребок или щётку. Иногда механическая очистка быстрее.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете безопасно справляться с утренним льдом и не тратить лишние средства.

Популярные вопросы о размораживании стекла

1. Можно ли использовать соль или уксус вместо воды?
Нет. Эти вещества могут повредить лакокрасочное покрытие автомобиля и оставить пятна.

2. Что лучше — спрей или тёплая вода?
Спрей безопаснее, особенно при трещинах на стекле. Однако тёплая вода эффективнее в экстренных случаях.

3. Как предотвратить замерзание стекла ночью?
Можно накрывать его специальным экраном или тканью, которая не впитывает влагу. Также помогает парковка под навесом или в гараже.

