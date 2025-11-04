Подарок обернулся судом: бракованная LADA Vesta довела до рекордной компенсации

Житель города Чусового (Пермский край) выиграл судебное дело против автопроизводителя АО "АВТОВАЗ" после того, как его новая LADA Vesta оказалась с серьёзными техническими неисправностями. Согласно решению Чусовского городского суда, компания обязана выплатить покупателю 4,7 млн рублей.

Как развивалась история

"Житель Чусового купил для жены новую LADA Vesta. Практически сразу после покупки выяснилось, что у автомобиля проблемы с электроникой, подвеской, автомобиль периодически не запускался. В общей сложности за год использования легковушка была в ремонте более двух месяцев. Тогда пермяк обратился в суд и потребовал расторгнуть договор купли-продажи", — говорится в решении суда.

Несмотря на неоднократные обращения в сервис, дефекты не были устранены в разумные сроки, что послужило основанием для иска.

Решение суда и сумма компенсации

Рассмотрев материалы дела, суд постановил расторгнуть договор купли-продажи и взыскать с "АВТОВАЗа" в пользу владельца:

1,75 млн рублей - стоимость автомобиля;

1,69 млн рублей - неустойку;

штраф и компенсацию за экспертизы и ремонт.

В итоге общая сумма выплат составила 4 709 500 рублей.

Почему дело стало показательным

Эксперты отмечают, что подобные решения усиливают правовую защиту потребителей и подчеркивают обязанность автопроизводителей обеспечивать надлежащее качество продукции в рамках гарантийного срока.