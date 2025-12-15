Цвет машины может выдать IQ владельца — и это не шутка, а статистика

Иногда привычные вещи способны рассказать о человеке больше, чем кажется на первый взгляд. Например, даже цвет автомобиля может быть отражением характера, привычек и, как утверждают исследователи, уровня интеллекта его владельца. Последние исследования показали, что выбор оттенка машины может не только раскрыть личностные особенности, но и частично объяснить тип мышления человека. Об этом сообщает Medium.cz.

Неожиданные выводы британских исследователей

Компания Scrap Car Comparison совместно с агентством Censuswide провела крупное исследование, в котором приняли участие более двух тысяч британских водителей. Каждый участник проходил тест на IQ и указывал цвет своего автомобиля. Результаты оказались весьма необычными и вызвали широкий интерес.

Согласно данным, самые низкие показатели IQ были зафиксированы у владельцев зеленых автомобилей — средний результат составил 88,43 балла. Чуть выше оказались те, кто предпочитает серебристые машины (92,67 балла) и черные (92,83 балла). На противоположной стороне шкалы — водители белых автомобилей, чей средний IQ составил 95,71. Немного отстали владельцы серых (94,97) и красных автомобилей (94,88). Разница незначительная, но тенденция прослеживается довольно четко.

"Исследование продемонстрировало статистическую зависимость между цветом автомобиля и результатами тестов на интеллект, хотя причины такого распределения требуют дополнительного анализа", — отмечается в отчете Scrap Car Comparison.

Почему выбор цвета может многое сказать

Психологи и аналитики подчеркивают, что цвет автомобиля нередко отражает образ мышления и отношение человека к принятию решений. Люди с более высоким IQ склонны выбирать цвета, которые имеют практическое преимущество — например, лучше сохраняют внешний вид, меньше нагреваются на солнце или медленнее теряют стоимость при перепродаже. Белый и серый часто воспринимаются как нейтральные и универсальные, что делает их популярными среди тех, кто предпочитает рациональный подход.

Такой осознанный подход можно сравнить с тем, как автомобилисты выбирают оптимальную температуру для хранения шин или проверяют давление в колёсах, чтобы продлить срок службы своего авто — в обоих случаях решение основано не на эмоциях, а на знании и рациональности.

"Выбор цвета нередко связан с умением противостоять давлению моды. Более рассудительные водители чаще выбирают оттенки, соответствующие их вкусам, а не навязанным трендам", — говорится в комментарии исследовательской группы.

При этом исследователи отмечают, что эмоциональные факторы также играют роль. Для многих водителей цвет автомобиля — вопрос личного стиля или ассоциаций, а не рационального выбора. Например, красный ассоциируется с энергией и динамикой, тогда как черный — с уверенностью и статусом.

Скепсис и критика выводов

Однако не все эксперты согласны с тем, что существует прямая зависимость между уровнем интеллекта и цветом автомобиля. По мнению критиков, подобные выводы могут быть результатом совпадений или влияния внешних обстоятельств. На выбор оттенка машины часто влияют такие факторы, как наличие нужной модели у дилеров, особенности климата, региональные предпочтения и даже реклама.

Кроме того, многие специалисты отмечают, что исследование не было опубликовано в рецензируемых научных изданиях, что ставит под сомнение строгость методологии. Чтобы подтвердить подобные зависимости, нужны более масштабные и контролируемые исследования, где учитываются социально-экономические факторы, возраст, пол и регион проживания.

Иногда же выбор цвета может быть продиктован совсем другими причинами — например, стремлением избежать последствий коррозии или механических дефектов, как в случае с повреждёнными кузовными элементами у новых автомобилей, которые дилеры перекрашивают перед продажей.

"Важно помнить, что статистическая корреляция не равна причинно-следственной связи. Цвет автомобиля сам по себе не делает человека умнее или глупее", — говорится в заключении аналитического обзора по теме.

Что можно вынести из подобных наблюдений

Несмотря на критику, исследование вызвало интерес тем, что напомнило: мелкие привычки и внешние выборы могут отражать особенности личности. Автомобиль давно стал не просто средством передвижения, а частью самовыражения. Поэтому закономерности в предпочтениях могут многое рассказать о поколении, образе жизни и приоритетах людей.

В конечном итоге важно не то, какого цвета автомобиль, а то, как человек управляет им и какими принципами руководствуется в повседневных решениях. Исследования вроде этого заставляют задуматься не столько о цветах, сколько о том, какие факторы определяют наши выборы и что они говорят о нас самих.