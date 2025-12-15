Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Volvo C30
Volvo C30
© commons.wikimedia.org by OSX is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 2:27

Цвет машины может выдать IQ владельца — и это не шутка, а статистика

Цвет автомобиля связан с уровнем интеллекта водителей — Scrap Car Comparison

Иногда привычные вещи способны рассказать о человеке больше, чем кажется на первый взгляд. Например, даже цвет автомобиля может быть отражением характера, привычек и, как утверждают исследователи, уровня интеллекта его владельца. Последние исследования показали, что выбор оттенка машины может не только раскрыть личностные особенности, но и частично объяснить тип мышления человека. Об этом сообщает Medium.cz.

Неожиданные выводы британских исследователей

Компания Scrap Car Comparison совместно с агентством Censuswide провела крупное исследование, в котором приняли участие более двух тысяч британских водителей. Каждый участник проходил тест на IQ и указывал цвет своего автомобиля. Результаты оказались весьма необычными и вызвали широкий интерес.

Согласно данным, самые низкие показатели IQ были зафиксированы у владельцев зеленых автомобилей — средний результат составил 88,43 балла. Чуть выше оказались те, кто предпочитает серебристые машины (92,67 балла) и черные (92,83 балла). На противоположной стороне шкалы — водители белых автомобилей, чей средний IQ составил 95,71. Немного отстали владельцы серых (94,97) и красных автомобилей (94,88). Разница незначительная, но тенденция прослеживается довольно четко.

"Исследование продемонстрировало статистическую зависимость между цветом автомобиля и результатами тестов на интеллект, хотя причины такого распределения требуют дополнительного анализа", — отмечается в отчете Scrap Car Comparison.

Почему выбор цвета может многое сказать

Психологи и аналитики подчеркивают, что цвет автомобиля нередко отражает образ мышления и отношение человека к принятию решений. Люди с более высоким IQ склонны выбирать цвета, которые имеют практическое преимущество — например, лучше сохраняют внешний вид, меньше нагреваются на солнце или медленнее теряют стоимость при перепродаже. Белый и серый часто воспринимаются как нейтральные и универсальные, что делает их популярными среди тех, кто предпочитает рациональный подход.

Такой осознанный подход можно сравнить с тем, как автомобилисты выбирают оптимальную температуру для хранения шин или проверяют давление в колёсах, чтобы продлить срок службы своего авто — в обоих случаях решение основано не на эмоциях, а на знании и рациональности.

"Выбор цвета нередко связан с умением противостоять давлению моды. Более рассудительные водители чаще выбирают оттенки, соответствующие их вкусам, а не навязанным трендам", — говорится в комментарии исследовательской группы.

При этом исследователи отмечают, что эмоциональные факторы также играют роль. Для многих водителей цвет автомобиля — вопрос личного стиля или ассоциаций, а не рационального выбора. Например, красный ассоциируется с энергией и динамикой, тогда как черный — с уверенностью и статусом.

Скепсис и критика выводов

Однако не все эксперты согласны с тем, что существует прямая зависимость между уровнем интеллекта и цветом автомобиля. По мнению критиков, подобные выводы могут быть результатом совпадений или влияния внешних обстоятельств. На выбор оттенка машины часто влияют такие факторы, как наличие нужной модели у дилеров, особенности климата, региональные предпочтения и даже реклама.

Кроме того, многие специалисты отмечают, что исследование не было опубликовано в рецензируемых научных изданиях, что ставит под сомнение строгость методологии. Чтобы подтвердить подобные зависимости, нужны более масштабные и контролируемые исследования, где учитываются социально-экономические факторы, возраст, пол и регион проживания.

Иногда же выбор цвета может быть продиктован совсем другими причинами — например, стремлением избежать последствий коррозии или механических дефектов, как в случае с повреждёнными кузовными элементами у новых автомобилей, которые дилеры перекрашивают перед продажей.

"Важно помнить, что статистическая корреляция не равна причинно-следственной связи. Цвет автомобиля сам по себе не делает человека умнее или глупее", — говорится в заключении аналитического обзора по теме.

Что можно вынести из подобных наблюдений

Несмотря на критику, исследование вызвало интерес тем, что напомнило: мелкие привычки и внешние выборы могут отражать особенности личности. Автомобиль давно стал не просто средством передвижения, а частью самовыражения. Поэтому закономерности в предпочтениях могут многое рассказать о поколении, образе жизни и приоритетах людей.

В конечном итоге важно не то, какого цвета автомобиль, а то, как человек управляет им и какими принципами руководствуется в повседневных решениях. Исследования вроде этого заставляют задуматься не столько о цветах, сколько о том, какие факторы определяют наши выборы и что они говорят о нас самих.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Грязные или залепленные снегом номера зимой могут привести к штрафу и лишению прав — Авто Mail вчера в 10:59
Зимняя дорога и штрафы: обычные действия водителей приводят к проблемам — многие даже не догадываются

Зимняя езда может обернуться штрафами из-за буксировки, прогрева и снега на дорогах. Разбираем, как избежать наказаний и защитить свои права.

Читать полностью » Электромобили показывает лучшую устойчивость на снегу — автоэксперты вчера в 8:14
Снег, лёд и ток: почему электрокары теперь чувствуют себя как дома на морозе

Электромобили с режимом "снег" уверенно конкурируют с традиционными машинами в зимних условиях. Узнайте, как новые технологии делают вождение безопасным даже в сильные снегопады.

Читать полностью » Неправильное прикуривание вредит АКБ донора — автоэксперт вчера в 6:46
Беру зарядное устройство два раза в год — и аккумулятор служит в два раза дольше

Автоэлектрик объяснил, почему АКБ умирает раньше срока: слабая батарея, короткие поездки, недозаряд, допэлектроника и ошибки при прикуривании.

Читать полностью » Троение двигателя связано с отказом одного или нескольких цилиндров — автомеханики вчера в 4:30
Автомобиль продолжает ехать, но мотор уже "сдаётся": скрытый сигнал, который нельзя пропускать

Неровная работа двигателя, вибрации и потеря тяги — не мелочь, а тревожный сигнал. Разбираемся, почему мотор начинает троить и чем это опасно для автомобиля.

Читать полностью » Электрокары экономят владельцам до 230 тысяч рублей в год — Auto.ru вчера в 2:15
Зарядка подорожала, а платить всё равно меньше: как электрокары обманули кризис

Владельцы электрокаров в России продолжают экономить даже после отмены бесплатных зарядок. Мы разобрались, почему домашняя станция выгоднее и долговечнее.

Читать полностью » Холодные запуски двигателя приводят к дорогому ремонту — автоэксперт вчера в 0:18
Вредно и то, и другое: почему привычка греть машину 15 минут убивает морт так же быстро

В автосервисе объяснили, чем опасен отказ от прогрева зимой и почему долгий холостой ход тоже вреден. Как греть мотор и салон правильно.

Читать полностью » Советские методы ремонта автомобилей до сих пор применяются в гаражных СТО — Авто Mail 14.12.2025 в 22:59
Старые приёмы автомехаников снова в деле — современные инструкции отдыхают

Как работали советские автомеханики и почему их приёмы до сих пор помогают экономить на ремонте автомобилей без потери надёжности.

Читать полностью » Гражданин лишился прав после парковочного манёвра в состоянии алкогольного опьянения — юрист Мацала 14.12.2025 в 20:13
Машина двинулась на метр, а жизнь остановилась: как пьяный манёвр стал роковым

Один неверный шаг стоил водителю прав — вечерний отдых в машине с друзьями закончился штрафом и протоколом за управление в нетрезвом виде.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Холодные цвета не рекомендовали для Нового года 2026 — стилисты
Туризм
Суздаль стал лидером новогодних бронирований среди городов Золотого кольца – РСТ
Еда
Правильное хранение лимонов продлевает свежесть плодов — Martha Stewart
Дом
Сильно грязную микрофибру стирают в тёплой воде — House Digest
Садоводство
Рождественская пуансеттия вызывает раздражение кожи — Trucmania
Питомцы
Собаки снижают тревогу через выработку окситоцина у человека — ветеринар
Спорт и фитнес
Тренировка помогает убрать жир с боков — тренер клуба The Sports Club Грег Корсо
Наука
Теплые атмосферные реки участились в Антарктиде — Городецкая
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet