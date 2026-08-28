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Автомобильная парковка
Автомобильная парковка
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Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 15:09

Выбор цвета автомобиля: как оттенки кузова влияют на стоимость перепродажи и статус владельца

Белый, чёрный, серебристый или ярко-жёлтый — спор о цвете машины обычно начинается ещё у дилера, а заканчивается на мойке, где грязь на кузове видно уже через час. В снегопад светлая машина иногда теряется на фоне дороги, зато в дождь и сумерках её проще заметить, чем тёмную. С другой стороны, чёрный кузов выглядит дорого ровно до первой пыли, а потом сразу просит тряпку и время. На вторичке тоже своя арифметика: один и тот же оттенок может добавить интереса к машине или, наоборот, сбить цену. Разобрались, какие цвета чаще выбирают не только глазами, но и головой.

"Влияние цвета автомобиля на ликвидность, практичность и безопасность — интересная тема, есть что обсудить. Начнем с безопасности. Существуют разные рейтинги и исследования, которыми занимаются ученые многих стран. Среди выборки из 850 тысяч машин самыми безопасными назвали белые, серебристые, желтые и оранжевые", — подчеркнул Дмитрий Сафронов.

автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик

Какие цвета лучше видны на дороге

Светлые и яркие кузова действительно проще заметить в сумерках, в темноте и под дождём. Именно поэтому белый, серебристый, жёлтый и оранжевый нередко попадают в списки наиболее заметных. Но зима быстро вносит свои поправки: белая машина в снегопад может раствориться почти полностью, а серебристая в серых сумерках тоже не всегда бросается в глаза.

Алексей Абрамов в исходном комментарии отдельно выделил жёлтый и оранжевый. По его словам, эти оттенки лучше работают в разное время суток и особенно хорошо видны на снегу. Тут же срабатывает и простая привычка: яркая машина часто воспринимается как техника дорожных служб, а другие водители из-за этого становятся внимательнее.

Если брать заметность на дороге без лишней теории, то жёлтый и оранжевый выглядят самыми ровными вариантами. Они не теряются так сильно, как белый на снегу, и не сливаются с асфальтом, как часть тёмных оттенков. Для городского потока это часто решает больше, чем красивый блеск в каталоге.

Какой оттенок проще содержать в чистоте

С уходом всё прозаичнее. Серебристый, золотистый и оттенки вроде "брызг шампанского" многие считают удачными именно потому, что пыль и мелкие царапины на них видны меньше. Ученые относят такие цвета к середине рейтинга, без особых восторгов и без провалов.

Тёмные кузова живут по другим правилам. Чёрный, тёмно-синий, тёмно-зелёный и оттенки "мокрого асфальта" красивы до первой грязи, а потом каждый след сразу лезет в глаза. Днём и ночью такие машины заметны хуже, зато на снегу, как отметил эксперт, они наоборот выделяются сильнее.

Черный цвет в быту остаётся самым капризным. Машину помыли утром, поставили у дома или на парковке, а к вечеру на ней уже видна пыль. Любая точка, любой налёт, любая мелкая грязь — всё остаётся на виду, и спорить тут бессмысленно.

"Безопасность и эстетика — одно, а ликвидность — совсем другое. При покупке новой машины правила почти неизменны: простой цвет без доплат, металлик сразу прибавляет к стоимости, иногда очень ощутимо, а у сложных вариантов — многокомпонентного перламутра или даже двухцветной покраски — цена становится космической", — резюмировал Иван Рогов.

автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств

Как цвет отражается на цене машины

На новой машине цвет часто бьёт по кошельку сразу. Базовый оттенок обычно идёт без доплаты, а металлик уже прибавляет к цене, иногда заметно. Сложные варианты, вроде многослойного перламутра или двухцветной окраски, делают чек ещё тяжелее.

На вторичном рынке логика меняется. Здесь уже работают ассоциации, привычки и образ самой модели. Чёрные и тёмные оттенки чаще связывают с представительским классом, поэтому на дорогих машинах они могут поддерживать цену лучше, чем на простых бюджетных вариантах.

Пример с Daewoo Lanos и Mercedes E-class здесь показателен. Для первого чёрный цвет вряд ли даст прибавку, а для второго — скорее сыграет в плюс. Белый оттенок тоже ведёт себя по-разному: в последние годы он стал очень заметным, но в бюджетном сегменте его нередко связывают с бывшими такси, из-за чего цена может просесть.

На что смотреть при покупке

Цвет машины не меняет её технику и не превращает слабую модель в сильную. Но он влияет на то, как часто вы будете мыть кузов, как машину заметят на дороге и насколько охотно её потом заберут на вторичке. Поэтому брать первый попавшийся оттенок только из-за скидки — сомнительная экономия.

Алексей Абрамов в конце признался, что у него были машины разных цветов, и каждая по-своему вела себя в покраске и уходе. По его словам, в итоге он пришёл к простому выводу: машина должна нравиться владельцу, и при выходе с парковки хочется оглянуться. Всё остальное уже идёт следом.

Если нужен практичный вариант, обычно смотрят на заметность, уход и будущую продажу сразу вместе. Если важнее личный вкус — берут тот цвет, который не надоест через месяц. В этом вопросе универсального ответа нет, и рынок это только подтверждает.

"Есть доля правды в том, что светлые машины безопаснее, но мое личное мнение — желтые и оранжевые более универсальны с точки зрения заметности. Их видно и днем, и ночью, а на снегу — особенно. К тому же срабатывают наши привычки: яркий цвет вызывает ассоциации с дорожными службами, и другие водители подсознательно готовы сбросить скорость и быть внимательнее", — предупредил Дмитрий Сафронов.

автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик

Ответы на популярные вопросы

Какой цвет машины лучше видно в плохую погоду?
Чаще всего заметнее белый, жёлтый, оранжевый и серебристый. Но в снегопад белый тоже может теряться.

Какой цвет самый практичный в уходе?
Серебристый и похожие светло-металлические оттенки. На них меньше бросаются в глаза пыль и мелкие следы.

Почему чёрные машины считаются непрактичными?
На них сильнее видны грязь, налёт и мелкие царапины. Кузов быстро выглядит неухоженным даже после мойки.

Влияет ли цвет на перепродажу?
Да, но по-разному для разных классов машин. На дорогих моделях тёмные оттенки часто смотрятся дороже, а в бюджетном сегменте белый может потерять часть интереса из-за ассоциации с такси.

Проверено экспертом: автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

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Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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