От «Матиза» до «Майбаха»: как устроена автомобильная иерархия и зачем нужны классы
Авторынок невероятно разнообразен — от компактных городских хэтчбеков до представительских лимузинов. Чтобы в этом многообразии не запутаться, существует классификация автомобилей. Она помогает определить, к какой категории относится машина по размеру, назначению, уровню комфорта и даже цене.
Как появились автомобильные классы
Первые классификации начали формироваться в Европе, где производители стремились унифицировать рынок. К 1999 году была закреплена европейская система классов, в основе которой — габариты автомобиля и объем двигателя. Со временем ее адаптировали в других странах, включая Россию.
В США пошли своим путем: здесь во внимание принимают длину кузова, колесную базу и объем салона. А в Японии есть уникальная категория кей-каров - сверхкомпактных машин с ограничением по длине и мощности двигателя, созданных для узких улиц мегаполисов.
Кроме того, некоторые производители добавляют к обозначению "+", если модель превосходит стандартные размеры и характеристики своего сегмента.
Европейская классификация автомобилей
А-класс — микроавтомобили
Самые маленькие представители рынка. Длина таких машин не превышает 3,7 м, двигатель — до 1,2 л. Они идеально подходят для города: маневренные, экономичные и простые в парковке. Но багажник у них небольшой, а дальние поездки не всегда комфортны.
Примеры: Daewoo Matiz, Kia Picanto, Suzuki Splash.
B-класс — компактные автомобили
Чуть крупнее и практичнее: длина 3,7-4,2 м, двигатель до 1,6 л. Это самые массовые авто — их выбирают семьи и службы такси. Они экономичны и недороги в обслуживании.
Популярные модели: Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, LADA Granta.
"Чтобы не купить бывший такси, проверьте авто через "Автокод"", — отмечают эксперты сервиса.
C-класс — гольф-класс
Баланс между городским комфортом и возможностью для дальних поездок. Длина 4,1-4,6 м, двигатель 1,4-2 л. Сюда входят универсалы, седаны и хэтчбеки.
Примеры: Toyota Corolla, Mazda 3, Ford Focus.
D-класс — семейные седаны
Сегмент для тех, кому нужен просторный салон и вместительный багажник. Длина машин — 4,4-4,8 м, двигатели 2-2,5 л. Это комфортные авто среднего уровня.
Модели: Kia K5, Audi A4, Skoda Superb.
E-класс — бизнес-класс
Автомобили с длиной до 5 м и мощными моторами от 2 л. Они предлагают высокий комфорт, множество технологий и продвинутые системы безопасности.
Примеры: Mercedes-Benz E-Class, BMW 5 Series, Toyota Camry.
F-класс — люкс
Премиальный сегмент, где комфорт и технологии достигают максимума. Моторы от 3 л, мощность часто выше 400 л. с. Эти авто символизируют статус и престиж.
Типичные представители: Audi A8, BMW 7 Series, Rolls-Royce Phantom.
S-класс — спортивные автомобили
Купе, родстеры и гранд-туреры с мощностью от 300 л. с. и выше. Главная цель — скорость и динамика.
Примеры: Porsche 911, Lamborghini Huracán, Mazda MX-5.
M-класс (MPV) — минивэны и фургоны
Просторные авто с третьим рядом сидений и трансформируемым салоном. Подходят для больших семей и путешествий. Мощность обычно не превышает 300 л. с.
Примеры: Volkswagen Caravelle, Opel Meriva, Kia Carnival.
J-класс — внедорожники и кроссоверы
К этой категории относят автомобили с повышенной проходимостью и высоким клиренсом. Это могут быть рамные внедорожники или городские кроссоверы.
Примеры: Jeep Wrangler, UAZ-469, Kia Sportage, Volkswagen Touareg.
Американская система классификации
В США машины делят не по буквам, а по габаритам:
-
Subcompact - аналог европейского B-класса.
-
Compact - соответствует C-классу.
-
Mid-size - эквивалент D-класса, семейные седаны.
-
Large - объединяет европейские E- и F-классы.
Кроме того, в США отдельно выделяют Full-size SUV и Pickup trucks - огромные внедорожники и пикапы, которые занимают значительную долю рынка.
Классификация по цене
Хотя официальные системы не учитывают стоимость, на практике автопроизводители и покупатели ориентируются именно на цену и престиж марки.
-
Бюджетные авто. Простые, надежные, с минимальным оснащением. Их выбирают за экономичность и доступность.
Примеры: LADA Granta, Daewoo Matiz, Nissan Almera.
-
Масс-маркет. Самая обширная категория, где качество сочетается с умеренной ценой.
Сюда входят Kia, Hyundai, Skoda, Volkswagen, Renault, Nissan.
-
Премиум-сегмент. Авто с повышенным комфортом и технологичностью.
Это Mercedes-Benz, BMW, Audi, Porsche, Lexus, Jaguar, Land Rover.
-
Люксовые автомобили. Эксклюзивные модели для избранных.
Среди них — Bugatti, Rolls-Royce, Ferrari, Bentley, Maserati, Maybach.
Таблица "Сравнение"
|Класс
|Длина кузова
|Объем двигателя
|Примеры моделей
|A
|до 3,7 м
|до 1,2 л
|Daewoo Matiz, Kia Picanto
|B
|3,7-4,2 м
|1,2-1,6 л
|Hyundai Solaris, VW Polo
|C
|4,1-4,6 м
|1,4-2,0 л
|Toyota Corolla, Mazda 3
|D
|4,4-4,8 м
|2,0-2,5 л
|Kia K5, Audi A4
|E
|до 5 м
|от 2,0 л
|Mercedes E-Class, Camry
|F
|свыше 5 м
|от 3,0 л
|Audi A8, BMW 7
|J
|-
|разные
|Jeep Wrangler, Touareg
А что если выбрать класс неправильно?
Ошибка при выборе может привести к неприятным последствиям:
-
Ошибка: покупка компактного авто для дальних поездок.
Последствие: усталость и недостаток места.
Альтернатива: выбрать модель C- или D-класса.
-
Ошибка: покупка внедорожника для города.
Последствие: перерасход топлива, сложности с парковкой.
Альтернатива: кроссовер или седан C-класса.
-
Ошибка: стремление к люксу без учета затрат.
Последствие: высокая стоимость обслуживания.
Альтернатива: премиум-класс с умеренными расходами.
Плюсы и минусы классов
|Класс
|Плюсы
|Минусы
|A
|Экономичность, легкость парковки
|Малый комфорт
|B
|Универсальность, доступность
|Небольшой багажник
|C
|Баланс цены и качества
|Средняя шумоизоляция
|D
|Простор, комфорт
|Более высокая цена
|E/F
|Технологичность, статус
|Дорогой сервис
|J
|Проходимость, мощь
|Расход топлива
FAQ
Как выбрать класс автомобиля?
Исходите из целей: для города подойдет A-B, для трассы — C-D, для представительских нужд — E-F.
Сколько стоит машина бизнес-класса?
Средняя цена новых моделей E-класса в России — от 4 до 7 млн рублей.
Что лучше: кроссовер или седан?
Кроссовер выигрывает по проходимости и посадке, седан — по управляемости и расходу топлива.
Мифы и правда
Миф: Чем выше класс, тем надежнее автомобиль.
Правда: Надежность зависит от производителя и обслуживания, а не от категории.
Миф: Малолитражка не подходит для трассы.
Правда: Современные компактные авто с турбомоторами спокойно держат крейсерскую скорость.
Миф: Все внедорожники прожорливы.
Правда: Новые кроссоверы оснащены экономичными гибридными установками.
3 интересных факта
-
Название "гольф-класс" появилось благодаря Volkswagen Golf, задавшему стандарт для C-сегмента.
-
В Японии за владение большим автомобилем взимается повышенный налог, поэтому кей-кары популярны до сих пор.
-
Некоторые кроссоверы, например Subaru Outback, официально относятся к универсалам D-класса, а не к внедорожникам.
