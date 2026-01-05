Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Сергей Герасимов Опубликована сегодня в 0:02

Спросил у друзей совет по машине — потом неделю перепроверял факты: так сейчас делают почти все

Только 3% россиян игнорируют советы друзей при выборе авто — АВТОСТАТ

Выбор автомобиля редко происходит в полной тишине: почти всегда рядом есть друзья, родственники или знакомые, готовые поделиться опытом и "подсказать правильный вариант". Даже те, кто относится к чужому мнению осторожно, чаще не игнорируют советы, а воспринимают их как дополнительный ориентир. Новое исследование показало, что россияне в целом охотно слушают окружение, но далеко не всегда доверяют ему безусловно. Об этом сообщает агентство "АВТОСТАТ".

Почему советы близких остаются важным фактором

Согласно результатам опроса, откровенных скептиков, которые считают рекомендации знакомых полностью бесполезными из-за их субъективности, оказалось совсем немного — всего 2,9%. Это означает, что подавляющее большинство потенциальных покупателей все же допускают: чужой опыт может оказаться полезным, особенно если речь идет о практических деталях эксплуатации.

Еще 10,6% респондентов занимают спокойную позицию: они выслушают советы друзей и родных, но не будут делать из них главный аргумент при выборе. Такой подход можно назвать нейтральным — мнение близких воспринимается как фон, а не как руководство к действию.

Прагматичный подход выбирают почти половина покупателей

Самая многочисленная группа действует максимально рационально. Почти половина опрошенных — 49,6% — готовы принять рекомендации окружения к сведению, но затем обязательно перепроверяют информацию самостоятельно. Это может означать, что советы друзей служат "точкой входа": подсказка помогает обратить внимание на модель или марку, но окончательное решение принимается после анализа отзывов, цен, условий покупки и реальных характеристик автомобиля.

Такой стиль поведения становится все более распространенным: покупатели стараются не полагаться только на эмоции и предпочитают подтверждать услышанное фактами, особенно если речь идет о крупных тратах.

Доверяют только тем, кто действительно разбирается

Есть и заметная категория тех, кто не отвергает рекомендации полностью, но выбирает источники очень избирательно. Так, 27,2% участников опроса ориентируются исключительно на людей, которые понимают технику и рынок, а не просто делятся личными впечатлениями.

В этой логике совет ценен только тогда, когда он основан на опыте владения, понимании особенностей обслуживания, надежности и стоимости содержания машины. Для многих это важнее, чем эмоциональное "нравится — не нравится", потому что автомобиль воспринимается как долгосрочный и практичный выбор.

Безоговорочное доверие встречается редко

Хотя окружающие продолжают влиять на покупательское решение, полностью полагаться на них готовы немногие. По данным исследования, лишь 9,7% опрошенных заявили, что доверяют рекомендациям друзей и родственников безоговорочно.

Такая цифра подчеркивает главный вывод: советы близких важны, но в большинстве случаев они не заменяют самостоятельного анализа. Люди все чаще стремятся проверять информацию и сравнивать варианты, чтобы не допустить ошибок и не разочароваться после покупки.

Исследование показывает, что российские покупатели автомобилей в основном сохраняют баланс: они слушают окружение, но действуют с оглядкой на собственную проверку и здравый смысл. Совет друга может помочь сориентироваться, но окончательный выбор чаще строится на фактах, личных предпочтениях и понимании будущих затрат.

