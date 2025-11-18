Смотрю авто с пробегом — не успеваю моргнуть, как две марки разбирают перед носом: что творится на рынке
Челябинская область в третьем квартале 2025 года отметилась заметной активностью на рынке легковых автомобилей. Спрос на машины не ослабевал, и предпочтения жителей региона отчетливо отразились в статистике продаж, опубликованной в исследовании "Авито Авто". Новые и подержанные авто пользовались стабильной популярностью, однако в каждой категории были свои лидеры.
Какие новые автомобили выбирают в Челябинской области
В категории новых машин абсолютным фаворитом стала LADA Granta. За ней следуют не менее востребованные Solaris HC и LADA Niva Legend. На рынке также проявили себя LADA Vesta и Solaris KRX. В исследовании отмечено, что в третьем квартале динамично росли продажи и у таких моделей, как УАЗ Patriot и Chery Tiggo 9. Этот рост эксперты связывают с обновлением модельных линеек, доступной ценой и расширением функционала.
-
LADA Granta
-
LADA Vesta
-
Solaris HC
-
LADA Niva Legend
-
Solaris KRX
Высокая популярность отечественных автомобилей объясняется сочетанием умеренной стоимости, недорогого обслуживания и простой конструкцией. Импортные модели, такие как Chery Tiggo 9, становятся выбором для тех, кто ищет больше комфорта и современного оснащения.
Самые востребованные автомобили с пробегом
Среди автомобилей с пробегом свои лидеры. Здесь первое место занимает LADA Priora, следом идут LADA Granta и Kia Rio. Примечательно, что популярность некоторых моделей значительно возросла по сравнению с прошлыми периодами.
В исследовании отдельно отмечается существенный рост интереса к Volkswagen Polo, Kia Rio, LADA Largus, Kia Ceed и Kia Sportage. Все эти машины известны своей надежностью и комфортабельностью. Челябинцы стремятся выбирать варианты, сочетающие доступность, прочность и неприхотливость в эксплуатации.
"Третий квартал стал для региона временем активных покупок. Среди новых авто в регионе лидируют LADA Granta, LADA Vesta, Solaris HC, LADA Niva Legend и Solaris KRX. Также высокую динамику показал УАЗ Patriot и Chery Tiggo 9", — отметил представитель исследования "Авито Авто".
Сравнение новых и подержанных автомобилей
|Критерий
|Новые авто
|Авто с пробегом
|Лидеры
|LADA Granta, Solaris HC
|LADA Priora, Kia Rio
|Стоимость
|Выше
|Ниже
|Гарантия
|Производителя
|Часто отсутствует
|Выбор комплектаций
|Богатый
|Зависит от предложения
|Надежность
|Предсказуемая
|Варьируется по состоянию
Как правильно выбрать автомобиль: пошаговая инструкция
-
Определите бюджет: учтите не только цену машины, но и расходы на страховку, обслуживание, налоги.
-
Решите, новый или подержанный: взвесьте плюсы гарантии и современного оснащения против экономии на покупке.
-
Изучите рынок: сравните предложения у дилеров и частных продавцов, обратите внимание на скидки и акции.
-
Проверьте комплектацию: выбирайте модель с необходимым набором опций — например, системой климат-контроля или мультимедиа.
-
Оцените расходы на содержание: уточните стоимость запчастей и доступность сервисного обслуживания.
-
Не забудьте о страховании: оформите полис ОСАГО, при желании подключите КАСКО.
Ошибки при покупке → последствия → альтернативные решения
-
Покупка без проверки документов → риск нарваться на кредитную или угнанную машину → используйте сервисы проверки истории (например, "Автотека", "Госуслуги").
-
Игнорирование тест-драйва → возможно неудобство в эксплуатации → обязательно проведите тест-драйв у дилера.
-
Недооценка затрат на обслуживание → неожиданные расходы → заранее уточните стоимость ТО и основных деталей.
А что если покупать автомобиль онлайн?
Все больше жителей Челябинской области интересуются онлайн-покупками авто. Такой способ позволяет экономить время, выбирать между большим количеством предложений и получать подробную информацию о каждом автомобиле. Многие дилеры предлагают онлайн-резервацию, доставку и оформление сделки на дому. Но стоит учитывать, что осмотр машины перед покупкой никто не отменял.
Плюсы и минусы новых и подержанных автомобилей
|Параметр
|Новые автомобили
|Подержанные автомобили
|Престиж
|Высокий
|Средний
|Гарантия
|Есть
|Чаще всего отсутствует
|Выбор
|Богатый
|Ограничен предложениями
|Стоимость
|Дороже
|Дешевле
|Состояние
|Без пробега
|Зависит от эксплуатации
|Возможность торга
|Меньше
|Выше
FAQ: часто задаваемые вопросы
Как выбрать первый автомобиль?
Обратите внимание на доступность обслуживания, расход топлива и простоту управления. Для начинающих часто рекомендуют модели с механикой, но автомат тоже подойдет.
Сколько стоит ТО на популярные модели?
Для LADA Granta базовое ТО обойдется в среднем от 5 до 10 тысяч рублей, для иномарок — от 10 до 20 тысяч рублей.
Что лучше — купить новый автомобиль или машину с пробегом?
Если важна гарантия и минимальные риски — выбирайте новую. Если бюджет ограничен, стоит рассмотреть авто с пробегом, предварительно проверив историю.
Мифы и правда о рынке автомобилей
Миф: Все подержанные машины — с проблемами.
Правда: На рынке есть множество ухоженных вариантов с прозрачной историей.
Миф: Новые автомобили всегда дороже в содержании.
Правда: Благодаря гарантии и отсутствию поломок первые годы владения часто обходятся дешевле.
Миф: Онлайн-покупка — всегда риск.
Правда: При проверке документов и выборе проверенных платформ риск минимален.
Интересные факты о рынке авто Челябинской области
• В 2025 году доля отечественных автомобилей среди новых продаж составила более 60%.
• Самая популярная цветовая гамма — белый и серебристый.
• Более 30% покупок авто с пробегом осуществляется женщинами.
Исторический контекст
-
В начале 2010-х на рынке лидировали иностранные бренды — Toyota, Hyundai, Volkswagen.
-
В 2020-х наметился сдвиг в сторону отечественных моделей из-за изменения курса рубля и появления новых программ поддержки автопрома.
-
С 2023 года заметен рост интереса к бюджетным кроссоверам и электромобилям, хотя пока они занимают малую долю рынка.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru