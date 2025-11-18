Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Покупка автомобиля
Покупка автомобиля
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 11:16

Смотрю авто с пробегом — не успеваю моргнуть, как две марки разбирают перед носом: что творится на рынке

LADA Priora заняла первое место среди подержанных авто — Авито Авто

Челябинская область в третьем квартале 2025 года отметилась заметной активностью на рынке легковых автомобилей. Спрос на машины не ослабевал, и предпочтения жителей региона отчетливо отразились в статистике продаж, опубликованной в исследовании "Авито Авто". Новые и подержанные авто пользовались стабильной популярностью, однако в каждой категории были свои лидеры.

Какие новые автомобили выбирают в Челябинской области

В категории новых машин абсолютным фаворитом стала LADA Granta. За ней следуют не менее востребованные Solaris HC и LADA Niva Legend. На рынке также проявили себя LADA Vesta и Solaris KRX. В исследовании отмечено, что в третьем квартале динамично росли продажи и у таких моделей, как УАЗ Patriot и Chery Tiggo 9. Этот рост эксперты связывают с обновлением модельных линеек, доступной ценой и расширением функционала.

  1. LADA Granta

  2. LADA Vesta

  3. Solaris HC

  4. LADA Niva Legend

  5. Solaris KRX

Высокая популярность отечественных автомобилей объясняется сочетанием умеренной стоимости, недорогого обслуживания и простой конструкцией. Импортные модели, такие как Chery Tiggo 9, становятся выбором для тех, кто ищет больше комфорта и современного оснащения.

Самые востребованные автомобили с пробегом

Среди автомобилей с пробегом свои лидеры. Здесь первое место занимает LADA Priora, следом идут LADA Granta и Kia Rio. Примечательно, что популярность некоторых моделей значительно возросла по сравнению с прошлыми периодами.

В исследовании отдельно отмечается существенный рост интереса к Volkswagen Polo, Kia Rio, LADA Largus, Kia Ceed и Kia Sportage. Все эти машины известны своей надежностью и комфортабельностью. Челябинцы стремятся выбирать варианты, сочетающие доступность, прочность и неприхотливость в эксплуатации.

"Третий квартал стал для региона временем активных покупок. Среди новых авто в регионе лидируют LADA Granta, LADA Vesta, Solaris HC, LADA Niva Legend и Solaris KRX. Также высокую динамику показал УАЗ Patriot и Chery Tiggo 9", — отметил представитель исследования "Авито Авто".

Сравнение новых и подержанных автомобилей

Критерий Новые авто Авто с пробегом
Лидеры LADA Granta, Solaris HC LADA Priora, Kia Rio
Стоимость Выше Ниже
Гарантия Производителя Часто отсутствует
Выбор комплектаций Богатый Зависит от предложения
Надежность Предсказуемая Варьируется по состоянию

Как правильно выбрать автомобиль: пошаговая инструкция

  1. Определите бюджет: учтите не только цену машины, но и расходы на страховку, обслуживание, налоги.

  2. Решите, новый или подержанный: взвесьте плюсы гарантии и современного оснащения против экономии на покупке.

  3. Изучите рынок: сравните предложения у дилеров и частных продавцов, обратите внимание на скидки и акции.

  4. Проверьте комплектацию: выбирайте модель с необходимым набором опций — например, системой климат-контроля или мультимедиа.

  5. Оцените расходы на содержание: уточните стоимость запчастей и доступность сервисного обслуживания.

  6. Не забудьте о страховании: оформите полис ОСАГО, при желании подключите КАСКО.

Ошибки при покупке → последствия → альтернативные решения

  1. Покупка без проверки документов → риск нарваться на кредитную или угнанную машину → используйте сервисы проверки истории (например, "Автотека", "Госуслуги").

  2. Игнорирование тест-драйва → возможно неудобство в эксплуатации → обязательно проведите тест-драйв у дилера.

  3. Недооценка затрат на обслуживание → неожиданные расходы → заранее уточните стоимость ТО и основных деталей.

А что если покупать автомобиль онлайн?

Все больше жителей Челябинской области интересуются онлайн-покупками авто. Такой способ позволяет экономить время, выбирать между большим количеством предложений и получать подробную информацию о каждом автомобиле. Многие дилеры предлагают онлайн-резервацию, доставку и оформление сделки на дому. Но стоит учитывать, что осмотр машины перед покупкой никто не отменял.

Плюсы и минусы новых и подержанных автомобилей

Параметр Новые автомобили Подержанные автомобили
Престиж Высокий Средний
Гарантия Есть Чаще всего отсутствует
Выбор Богатый Ограничен предложениями
Стоимость Дороже Дешевле
Состояние Без пробега Зависит от эксплуатации
Возможность торга Меньше Выше

FAQ: часто задаваемые вопросы

Как выбрать первый автомобиль?
Обратите внимание на доступность обслуживания, расход топлива и простоту управления. Для начинающих часто рекомендуют модели с механикой, но автомат тоже подойдет.

Сколько стоит ТО на популярные модели?
Для LADA Granta базовое ТО обойдется в среднем от 5 до 10 тысяч рублей, для иномарок — от 10 до 20 тысяч рублей.

Что лучше — купить новый автомобиль или машину с пробегом?
Если важна гарантия и минимальные риски — выбирайте новую. Если бюджет ограничен, стоит рассмотреть авто с пробегом, предварительно проверив историю.

Мифы и правда о рынке автомобилей

Миф: Все подержанные машины — с проблемами.
Правда: На рынке есть множество ухоженных вариантов с прозрачной историей.

Миф: Новые автомобили всегда дороже в содержании.
Правда: Благодаря гарантии и отсутствию поломок первые годы владения часто обходятся дешевле.

Миф: Онлайн-покупка — всегда риск.
Правда: При проверке документов и выборе проверенных платформ риск минимален.

Интересные факты о рынке авто Челябинской области

• В 2025 году доля отечественных автомобилей среди новых продаж составила более 60%.
• Самая популярная цветовая гамма — белый и серебристый.
• Более 30% покупок авто с пробегом осуществляется женщинами.

Исторический контекст

  1. В начале 2010-х на рынке лидировали иностранные бренды — Toyota, Hyundai, Volkswagen.

  2. В 2020-х наметился сдвиг в сторону отечественных моделей из-за изменения курса рубля и появления новых программ поддержки автопрома.

  3. С 2023 года заметен рост интереса к бюджетным кроссоверам и электромобилям, хотя пока они занимают малую долю рынка.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Внедорожники Tank и KGM подорожали на 100-200 тыс. рублей — аналитики сегодня в 10:16
Цены на автомобили снова растут: какие модели подорожали и на сколько

В ноябре 2025 года многие популярные автомобили в России подорожали. Какие модели поднимут цены, и как изменения утилизационного сбора скажутся на стоимости машин?

Читать полностью » Kia Soul и Seltos лидируют по надежности среди моделей 2025 года — TopSpeed сегодня в 9:34
88 баллов надежности и выше: эти Kia не подведут даже через годы

Эксперты назвали десять самых надежных автомобилей Kia в 2025 году, которые сочетают стиль, комфорт и долгосрочную эксплуатацию.

Читать полностью » Турбина двигателя китайского авто прослужит дольше при спокойной езде — Роман Тимашов сегодня в 9:15
Никогда не знал, как важно охлаждать турбину после поездки — это спасет от поломок

Автоэксперты рассказали, как продлить срок службы турбины китайского автомобиля и избежать дорогих ремонтов с помощью простых, но эффективных советов.

Читать полностью » Шипованные зимние шины создают шум до 75–80 дБ на скорости 60 км/ч — владелец шиномонтажа сегодня в 8:29
Шипованные шины доводили меня до бешенства — пока я не попробовал этот простой способ

Металлический гул от шипованных зимних шин можно уменьшить. Эксперты делятся проверенными методами, которые делают поездку тише и комфортнее.

Читать полностью » Ранняя замена зимних шин ускоряет их износ — автоэксперт Николай Погуляев сегодня в 8:21
Заменил летние шины на зимние слишком рано — последствия не заставили себя ждать

Эксперты рассказали, почему замена шин в ненастную погоду может стать вопросом жизни и смерти. Какие ошибки избежать и когда действительно нужно менять резину?

Читать полностью » Штраф за неоплату парковки в Ярославской области установлен в 2 500 рублей для физических лиц — Илья Осипов сегодня в 7:50
Штрафы за парковку в Ярославле удивят даже опытных водителей: что нужно знать заранее

В Ярославской области с декабря вводят платные парковки с обновленными штрафами. Узнайте, как изменятся правила для местных и гостей региона.

Читать полностью » Неправильное хранение шин ускоряет их старение — Абрамейцев сегодня в 7:24
Шины на грани гибели: что мы не замечаем, пока не стало слишком поздно

Автоэксперты рассказали, что влияет на срок службы автомобильных шин и как избежать распространённых ошибок в их эксплуатации

Читать полностью » Число штрафов за ПДД снизилось на 20,6% с января по октябрь — Минтранс Московской области сегодня в 6:40
Подмосковье удивляет: на дорогах творится нечто, что удивляет инспекторов

В Подмосковье число нарушений ПДД снизилось на 20%, система камер помогает водителям ездить аккуратнее и безопаснее.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Поездка Гарри в Торонто вызвала разногласия с королевской семьёй — источник из окружения принца
Туризм
Туристам назвали лучшие европейские страны для празднования нового года: Австрия, Чехия и Финляндия
Питомцы
Одежда для питомцев помогает защитить от холода и грязи — кинолог Размарица
Еда
Жульен с курицей, грибами и сливками запекают в кокотницах — повар
Красота и здоровье
Врач Михалева: умеренное потребление чая и кофе не вредит перевариванию пищи
Красота и здоровье
Здоровые привычки укрепляют репродуктивную систему — врач-репродуктолог Сергей Волков
Дом
Утечку газа в квартире предложили выявлять мыльным раствором – эксперт ЖКХ Дмитрий Бондарь
Питомцы
Водоросли в аквариуме сигнализируют о проблемах с экосистемой — биологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet