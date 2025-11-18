Смотрю авто с пробегом — не успеваю моргнуть, как две марки разбирают перед носом: что творится на рынке

Челябинская область в третьем квартале 2025 года отметилась заметной активностью на рынке легковых автомобилей. Спрос на машины не ослабевал, и предпочтения жителей региона отчетливо отразились в статистике продаж, опубликованной в исследовании "Авито Авто". Новые и подержанные авто пользовались стабильной популярностью, однако в каждой категории были свои лидеры.

Какие новые автомобили выбирают в Челябинской области

В категории новых машин абсолютным фаворитом стала LADA Granta. За ней следуют не менее востребованные Solaris HC и LADA Niva Legend. На рынке также проявили себя LADA Vesta и Solaris KRX. В исследовании отмечено, что в третьем квартале динамично росли продажи и у таких моделей, как УАЗ Patriot и Chery Tiggo 9. Этот рост эксперты связывают с обновлением модельных линеек, доступной ценой и расширением функционала.

LADA Granta LADA Vesta Solaris HC LADA Niva Legend Solaris KRX

Высокая популярность отечественных автомобилей объясняется сочетанием умеренной стоимости, недорогого обслуживания и простой конструкцией. Импортные модели, такие как Chery Tiggo 9, становятся выбором для тех, кто ищет больше комфорта и современного оснащения.

Самые востребованные автомобили с пробегом

Среди автомобилей с пробегом свои лидеры. Здесь первое место занимает LADA Priora, следом идут LADA Granta и Kia Rio. Примечательно, что популярность некоторых моделей значительно возросла по сравнению с прошлыми периодами.

В исследовании отдельно отмечается существенный рост интереса к Volkswagen Polo, Kia Rio, LADA Largus, Kia Ceed и Kia Sportage. Все эти машины известны своей надежностью и комфортабельностью. Челябинцы стремятся выбирать варианты, сочетающие доступность, прочность и неприхотливость в эксплуатации.

"Третий квартал стал для региона временем активных покупок. Среди новых авто в регионе лидируют LADA Granta, LADA Vesta, Solaris HC, LADA Niva Legend и Solaris KRX. Также высокую динамику показал УАЗ Patriot и Chery Tiggo 9", — отметил представитель исследования "Авито Авто".

Сравнение новых и подержанных автомобилей

Критерий Новые авто Авто с пробегом Лидеры LADA Granta, Solaris HC LADA Priora, Kia Rio Стоимость Выше Ниже Гарантия Производителя Часто отсутствует Выбор комплектаций Богатый Зависит от предложения Надежность Предсказуемая Варьируется по состоянию

Как правильно выбрать автомобиль: пошаговая инструкция

Определите бюджет: учтите не только цену машины, но и расходы на страховку, обслуживание, налоги. Решите, новый или подержанный: взвесьте плюсы гарантии и современного оснащения против экономии на покупке. Изучите рынок: сравните предложения у дилеров и частных продавцов, обратите внимание на скидки и акции. Проверьте комплектацию: выбирайте модель с необходимым набором опций — например, системой климат-контроля или мультимедиа. Оцените расходы на содержание: уточните стоимость запчастей и доступность сервисного обслуживания. Не забудьте о страховании: оформите полис ОСАГО, при желании подключите КАСКО.

Ошибки при покупке → последствия → альтернативные решения

Покупка без проверки документов → риск нарваться на кредитную или угнанную машину → используйте сервисы проверки истории (например, "Автотека", "Госуслуги"). Игнорирование тест-драйва → возможно неудобство в эксплуатации → обязательно проведите тест-драйв у дилера. Недооценка затрат на обслуживание → неожиданные расходы → заранее уточните стоимость ТО и основных деталей.

А что если покупать автомобиль онлайн?

Все больше жителей Челябинской области интересуются онлайн-покупками авто. Такой способ позволяет экономить время, выбирать между большим количеством предложений и получать подробную информацию о каждом автомобиле. Многие дилеры предлагают онлайн-резервацию, доставку и оформление сделки на дому. Но стоит учитывать, что осмотр машины перед покупкой никто не отменял.

Плюсы и минусы новых и подержанных автомобилей

Параметр Новые автомобили Подержанные автомобили Престиж Высокий Средний Гарантия Есть Чаще всего отсутствует Выбор Богатый Ограничен предложениями Стоимость Дороже Дешевле Состояние Без пробега Зависит от эксплуатации Возможность торга Меньше Выше

FAQ: часто задаваемые вопросы

Как выбрать первый автомобиль?

Обратите внимание на доступность обслуживания, расход топлива и простоту управления. Для начинающих часто рекомендуют модели с механикой, но автомат тоже подойдет.

Сколько стоит ТО на популярные модели?

Для LADA Granta базовое ТО обойдется в среднем от 5 до 10 тысяч рублей, для иномарок — от 10 до 20 тысяч рублей.

Что лучше — купить новый автомобиль или машину с пробегом?

Если важна гарантия и минимальные риски — выбирайте новую. Если бюджет ограничен, стоит рассмотреть авто с пробегом, предварительно проверив историю.

Мифы и правда о рынке автомобилей

Миф: Все подержанные машины — с проблемами.

Правда: На рынке есть множество ухоженных вариантов с прозрачной историей.

Миф: Новые автомобили всегда дороже в содержании.

Правда: Благодаря гарантии и отсутствию поломок первые годы владения часто обходятся дешевле.

Миф: Онлайн-покупка — всегда риск.

Правда: При проверке документов и выборе проверенных платформ риск минимален.

Интересные факты о рынке авто Челябинской области

• В 2025 году доля отечественных автомобилей среди новых продаж составила более 60%.

• Самая популярная цветовая гамма — белый и серебристый.

• Более 30% покупок авто с пробегом осуществляется женщинами.

