Ручная дверь автомобиля
Ручная дверь автомобиля
Андрей Чернов Опубликована сегодня в 16:55

Плёнка на авто с пробегом обернулась бедой: многие до сих пор не понимают главной ошибки

Наклейка защитной плёнки на стекла нарушает КоАП и влечёт штраф 500 рублей — автоюристы

Нередко владельцы подержанных машин задумываются о защите кузова, стремясь продлить срок службы покрытия и сохранить внешний вид автомобиля. Идея оклеить поверхность защитной плёнкой кажется простой и практичной, особенно если машина эксплуатируется ежедневно и регулярно сталкивается с мелкими повреждениями. Однако у такого подхода есть нюансы, о которых многие узнают слишком поздно. Об этом сообщает портал naavtotrasse.ru.

Почему вопрос защиты кузова стал актуальным

Сегодня почти любой автосервис предлагает несколько разновидностей защитных плёнок: полиуретановые, виниловые и гибридные покрытия. Они предназначены для уменьшения риска появления царапин, потёртостей, следов реагентов и повреждений от мелких камней. На фоне роста цен на покраску и ремонт популярность таких решений увеличилась в разы.

Но вместе с востребованностью выросло и количество случаев, когда установка плёнки приносит владельцам больше проблем, чем пользы. Особенно это касается машин с пробегом, где лакокрасочное покрытие уже имеет скрытые или явные дефекты.

Один из автоюристов в беседе с журналистами отметил, что часть обращений связана как раз с неудачной оклейкой кузова или фар. Специалисты подчеркивают, что неправильная подготовка поверхности способна привести к ускоренной коррозии, а снятие некачественного покрытия иногда требует частичной перекраски кузова.

Какие ограничения важно учитывать заранее

По словам автоюристов и сервисных специалистов, основной ошибкой является попытка оклеить любые поверхности автомобиля без учёта требований закона и технического состояния машины.

"Нельзя наклеивать такие покрытия на стекла, включая лобовое, поскольку за это предусмотрен штраф в 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ", — отмечается на сайте.

Это требование распространяется и на любые тонирующие, и на некоторые защитные плёнки, если они ухудшают светопропускание.

Проблемы начинаются и тогда, когда мастера пропускают этапы подготовки. Внешне поверхность может выглядеть чистой, но пыль, реагенты, микротрещины и участки ослабленной краски под плёнкой нередко становятся причиной появления пузырей или очагов ржавчины.

Чем опасна оклейка подержанного авто

На автомобилях с пробегом кузов редко остается в идеальном состоянии. Даже при аккуратной эксплуатации на нём появляются микросколы, следы пескоструя, царапины и участки, где лак стал тоньше. Опытные детейлеры подчёркивают, что подобные дефекты могут спровоцировать активное развитие коррозии, если накрыть их плёнкой без предварительного восстановления.

"Пузырьки, вздутия на пластике или ржавчина — все это возможные последствия неправильной установки или низкого качества материалов", — говорится в материалах отраслевых сервисов.

Полиуретановая плёнка обладает плотной структурой, плохо пропускает воздух и влагу. Любая капля воды или частица грязи, оставшаяся под поверхностью, создаёт замкнутое пространство, где процессы окисления идут быстрее. Именно поэтому профессиональные студии проводят не только очистку, но и локальную полировку и восстановление покрытия перед нанесением.

На старых автомобилях ситуация осложняется тем, что краска может отслаиваться вместе с плёнкой. Это происходит, когда оклейка скрывает участки с уже нарушенной адгезией состава к металлу, и при снятии покрытия повреждения проявляются гораздо сильнее.

Как выполняется профессиональная подготовка кузова

Те владельцы, кто решает покрыть подержанный автомобиль плёнкой, должны понимать, что качественная подготовка занимает время и стоит немалых денег. Процесс обычно состоит из нескольких этапов:

  1. детальная мойка кузова со снятием старых загрязнений.

  2. обезжиривание поверхности профессиональными составами.

  3. осмотр кузова с применением ламп и толщиномеров.

  4. удаление точечных дефектов и легкая полировка.

  5. разбор некоторых элементов (ручек, молдингов) при необходимости.

  6. работа в чистом помещении без пыли.

Если какой-то этап пропускается, риск возникновения скрытых дефектов увеличивается. Некоторые недобросовестные компании сокращают время работ вдвое, чтобы предложить более низкую цену, но конечный результат редко бывает качественным.

Когда оклейка действительно оправдана

Покрытие автомобиля плёнкой — не универсальное решение. Оно оправдано в ситуациях, когда:

• кузов находится в хорошем состоянии;
• машина новая или после полноценной локальной реставрации;
• владелец готов инвестировать в качественные материалы;
• работы выполняются в профессиональном детейлинг-центре;
• используется сертифицированная продукция известных брендов.

Если автомобиль старый или имеет значительные следы эксплуатации, иногда дешевле и безопаснее выполнить реставрацию покрытия или частичную покраску, чем накладывать плёнку поверх повреждений.

Что выбрать: плёнку, керамику или полировку?

Плёнка обеспечивает наиболее выраженную физическую защиту от камней и мелких царапин. При этом она требует подготовки, стоит дороже и сложнее снимается. Керамическое покрытие улучшает внешний вид автомобиля, делает кузов более гладким и устойчивым к реагентам, но не спасает от механических повреждений. Полировка — самый доступный вариант, но эффект от неё недолгий.

Если сравнивать по долговечности, плёнка служит от 3 до 7 лет (в зависимости от качества), керамика — от 1 до 3 лет, простая полировка — несколько месяцев. При этом плёнка помогает сохранить лакокрасочный слой, а керамика облегчает уход, позволяя дольше сохранять чистоту кузова.

Советы по выбору компании и материалов

Чтобы минимизировать риск проблем после оклейки, специалисты рекомендуют придерживаться нескольких практических советов. Прежде всего, важно выбирать сертифицированные студии с опытом работы и проверенными отзывами. Также стоит уточнять, какой материал используется, есть ли гарантия на работу и покрытие, проводится ли предварительная диагностика кузова.

При выборе полиуретановой плёнки следует обращать внимание на её прозрачность, способность к самовосстановлению и срок службы. Немаловажно и то, насколько аккуратно мастера выполняют работу: оклейка должна быть максимально незаметной, без выступающих краёв и пузырей.

Популярные вопросы о защитной плёнке

Можно ли клеить плёнку на автомобиль с пробегом?

Можно, но только после диагностики и подготовки кузова. Если имеются глубокие дефекты, их необходимо устранить заранее.

Сколько стоит оклейка кузова?

Цена зависит от площади автомобиля, выбранной плёнки и уровня студии. Обычно стоимость составляет от нескольких десятков до сотен тысяч рублей.

Что лучше: плёнка или керамика?

Плёнка подходит тем, кому нужна физическая защита от сколов. Керамика лучше для тех, кто хочет улучшить внешний вид и защиту от загрязнений.

