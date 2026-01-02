Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ржавчина на серебристом авто
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 4:27

Оцинковка не спасает: главный миф о защите кузова, в который верят годами

Коррозия кузова ускоряется из-за реагентов и влаги — автоспециалисты

Ржавчина редко появляется внезапно — чаще она подбирается незаметно, начиная с мелких сколов и труднодоступных мест. Со временем процесс ускоряется, и даже внешне ухоженный автомобиль может преподнести неприятный сюрприз. Именно поэтому тема защиты кузова остается актуальной для владельцев как новых, так и подержанных машин. Об этом сообщает дзен-канал "ЭраАвто".

Почему коррозия — это не исключение, а правило

Коррозия представляет собой естественную химическую реакцию, при которой металл окисляется под воздействием кислорода и влаги. В автомобильных условиях этот процесс идет быстрее из-за солей, реагентов, грязи и промышленных примесей. Они создают агрессивную среду, в которой даже микроскопическое повреждение лакокрасочного слоя со временем превращается в полноценный очаг ржавчины. Зимой ситуация усугубляется, поскольку дорожные реагенты ускоряют коррозию кузова автомобиля и активно скапливаются в скрытых полостях. Полностью остановить коррозию невозможно, но замедлить ее — вполне реальная задача, если понимать природу процесса и действовать последовательно.

От чего зависит скорость появления ржавчины

Скорость разрушения кузова формируется под влиянием нескольких факторов, и все они одинаково важны.

Качество металла и заводская база

Основой любого кузова остается сталь, свойства которой определяются еще на этапе производства проката. Состав сплава, равномерность структуры и наличие примесей напрямую влияют на устойчивость к окислению. Даже современная окраска и грунты не спасают, если металл изначально не отличается стабильным качеством. Именно поэтому иногда можно увидеть автомобили с хорошим внешним видом, но с активно ржавеющими кромками и швами.

Отдельного внимания заслуживает распространенный миф об "оцинкованном кузове". На практике готовые кузова не погружают в цинк. Если защита цинком и используется, то она наносится на листовой металл до штамповки. То, что часто называют оцинковкой, на самом деле является катафорезным грунтованием — важным этапом, но не панацеей.

Технология обработки и условия эксплуатации

Даже качественный металл нуждается в правильной подготовке. Очистка, фосфатирование, грунт и краска работают как единый барьер. Нарушения технологии или упрощение процессов снижают эффективность защиты. Не меньшую роль играет и среда эксплуатации. Влажный климат, частые перепады температур и активное использование реагентов зимой ускоряют износ кузова, особенно в мегаполисах, где снег и грязь долго задерживаются на днище и порогах.

Какие антикоры действительно работают

Антикоррозийные материалы условно делятся на несколько групп, каждая из которых имеет свои особенности.

Битумные составы создают прочный слой и хорошо противостоят механическим воздействиям, но со временем теряют эластичность. Трещины и отслоения превращают такое покрытие в ловушку для влаги, где коррозия развивается скрытно и агрессивно.

Более практичными считаются пластичные составы типа "мовиль". Они не застывают полностью, сохраняют вязкость и способны перекрывать мелкие повреждения. Такие покрытия удобны для контроля состояния металла и не создают замкнутых полостей с водой, что особенно важно при длительной эксплуатации.

Отдельно стоит упомянуть самодельные антикоры. При грамотном подборе компонентов и аккуратном нанесении они могут служить долго и обходиться значительно дешевле, однако требуют понимания процесса и внимательности.

Как обработать днище без лишних затрат

Днище первым принимает на себя удары влаги и грязи, поэтому его защита особенно важна. Работа начинается с тщательной мойки и сушки поверхности. Затем удаляется рыхлая ржавчина и наносится преобразователь, после чего металл снова обезжиривается. Практика показывает, что реагенты и грязь быстро разрушают кузов зимой, если защита выполнена формально. Нанесение антикора возможно разными способами, но кисть часто оказывается наиболее контролируемым и эффективным инструментом для домашней обработки, позволяя тщательно проработать швы и сложные зоны.

Самостоятельно или в сервисе

Профессиональные услуги позволяют сэкономить время, но не всегда гарантируют внимательный подход. Потоковая работа и универсальные материалы редко обеспечивают максимальный эффект. При аккуратной самостоятельной обработке, особенно с детальной проработкой скрытых участков, результат может оказаться не хуже, а иногда и лучше, чем в массовом сервисе.

Читайте также

Восковое покрытие создает барьер для реагентов на авто — автоэксперт сегодня в 0:50
Перестал переплачивать за защиту: беру баллончик — результат лучше, чем у дорогого антикора

Зимние реагенты ускоряют коррозию и портят лак. Какие дешевые способы реально защищают кузов: мойка, антикор, воск и пленка без переплат.

Читать полностью » Буксующее колесо не создаёт тяги из-за отсутствия сопротивления — 5 Колесо вчера в 23:59
Секрет из прошлого работает до сих пор: приём, который обманывает бездорожье

Почему буксующее колесо не спасает автомобиль и как старый приём со стояночным тормозом помогает выбраться там, где бессильна электроника.

Читать полностью » Топливо в полном баке расширяется и может повредить систему — АЗС вчера в 19:12
Перестал заливать бензин до щелчка — и вот что произошло с расходом через месяц

Заправка "до полного" может обернуться переплатой, перерасходом и рисками для топливной системы. Какой объем лучше заливать в городе и на трассе.

Читать полностью » Новогодние каникулы повышают риски для водителей в городе — Авто Mail вчера в 15:03
Новогодние каникулы меняют правила движения: на улицах появляется риск, о котором все забывают

Новогодние каникулы меняют обстановку на дорогах: пешеходы теряют бдительность, контроль усиливается, а опасностей становится больше.

Читать полностью » Проверка патрубков на морозе вызывает течь антифриза — специалист вчера в 11:09
Почему новая сигнализация сажает аккумулятор насмерть — простая причина, о которой не думают

Чрезмерная подготовка к зиме может навредить машине. Какие ошибки в проверке патрубков, дооснащении, смазке уплотнителей и выборе шин ускоряют поломки.

Читать полностью » Французская компания предложила прицепы для подзарядки электромобилей в пути - За рулем вчера в 9:40
Дальние поездки для электрокаров остаются лотереей: новый проект пытается это исправить

Французская компания предложила прицепы для подзарядки электромобилей в дороге. Идея обещает удобство, но вызывает вопросы у экспертов.

Читать полностью » Алкоголь замедляет реакцию водителя независимо от стажа — Авто Mail вчера в 7:51
В эти мифы об алкоголе верят годами — и именно они чаще всего подводят за рулём

Контроль за нетрезвыми водителями ужесточается, а мифы об алкоголе за рулём по-прежнему вводят в заблуждение. Разбираемся, где факты, а где опасные иллюзии.

Читать полностью » Дальний свет перед запуском вредит аккумулятору в мороз — автоэксперт вчера в 3:47
Секрет зимнего запуска, о котором молчат автопроизводители: почему старый трюк с фарами теперь вреден

Зимний запуск двигателя может навредить авто, если делать типичные ошибки. Почему дальний свет не спасает АКБ и что важно выключить перед стартом.

Читать полностью »

Новости
Наука
Кавалерия была основой византийской армии — Стамули
Дом
Лак для волос снимает статическое электричество с одежды — Technotion
Спорт и фитнес
Природа перевела организм в режим восстановления — Куо, врач и исследователь
Питомцы
Маленький аквариум требует больше ухода чем большой — эксперт
Садоводство
Отказ от перекопки восстанавливает структуру почвы — садоводы
Красота и здоровье
Малоподвижный образ жизни усиливает накопление висцерального жира — Eating Well
Туризм
Коллекция Лувра Абу-Даби включает более 400 собственных экспонатов — соцсети
Еда
Торт Наполеон без выпечки можно приготовить из слоёного печенья ушки — повар
