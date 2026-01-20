Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Автомобильный аккумулятор
Автомобильный аккумулятор
© freepik.com by senivpetro is licensed under public domain
Александр Михайлов Опубликована сегодня в 17:02

Зима высасывает заряд: аккумулятор сдаётся первым, если не знать хитростей его реанимации

Длительная стоянка автомобиля приводит к разряду аккумулятора — Автоэксперты

Автомобиль, который подолгу стоит без движения, незаметно теряет заряд, даже если внешне с ним всё в порядке. Зимой эта проблема становится особенно острой, потому что холод ускоряет разряд аккумулятора и снижает его возможности. Важно вовремя принять меры, чтобы батарея не вышла из строя окончательно. Об этом сообщает издание "За рулем".

Почему АКБ разряжается во время простоя

Даже припаркованный автомобиль продолжает потреблять электроэнергию. Работают охранные комплексы, блоки управления и дополнительная электроника, а иногда причина кроется в скрытых утечках тока, которые сложно заметить без проверки. В мороз химические процессы в аккумуляторе замедляются, поэтому он быстрее теряет ёмкость и хуже принимает заряд. Чем дольше машина стоит без движения, тем выше риск глубокого разряда.

Способ 1. Зарядка батареи в теплом помещении

Самый надёжный вариант — снять аккумулятор и зарядить его в тепле. После прогрева батарея эффективнее воспринимает ток и быстрее восстанавливает рабочие характеристики. Однако современные автомобили чувствительны к отключению питания. Неправильное снятие клемм может привести к сбросу настроек и ошибкам электроники, поэтому важно учитывать рекомендации производителей и особенности конкретной модели. В ряде случаев помогает временное резервное питание, позволяющее избежать потери данных и проблем с бортовой сетью.

Способ 2. Подзарядка от генератора

Если двигатель удалось запустить, аккумулятор начинает заряжаться от генератора. Это можно сделать с помощью бустера или автомобиля-донора. При этом важно помнить, что на сильном морозе даже исправная батарея принимает заряд крайне медленно. Короткая поездка часто не даёт результата, и после остановки мотор снова может не завестись. Особенно это актуально для машин, у которых аккумулятор расположен вне моторного отсека и прогревается дольше.

Способ 3. Вынужденная подзарядка на месте

Иногда запустить двигатель невозможно, например, если дизельное топливо загустело от холода. В такой ситуации задача — не полностью зарядить АКБ, а спасти её от критического разряда. Помогает подключение заряженной батареи-донора или простого бустера напрямую к клеммам на длительное время. Процесс идёт медленно, но позволяет поднять напряжение до безопасного уровня. При наличии доступа к электросети существенно упрощает задачу использование стационарного зарядного устройства и аккуратная работа с клеммами, соблюдая правила их отключения.

Лучшей профилактикой остаётся регулярный контроль. Если автомобиль не используется, полезно хотя бы раз в полтора-два месяца запускать двигатель на 15-20 минут. Это помогает поддерживать заряд, снижает риск проблем зимой и продлевает срок службы аккумулятора.

Автор Александр Михайлов
Александр Михайлов — инженер (СПбПУ), эксперт по ремонту и диагностике авто с 14-летним стажем. Специалист по ресурсу двигателей и выбору запчастей.

