Беру зарядное устройство два раза в год — и аккумулятор служит в два раза дольше
Зимой аккумулятор часто "вылетает" внезапно: вчера машина заводилась нормально, а сегодня — тишина и только щелчки. При этом ресурс АКБ обычно можно продлить, если не допускать типичных ошибок в подборе, эксплуатации и "прикуривании". Многие батареи умирают раньше не из-за брака, а из-за привычек водителя — коротких поездок, перегруза электрикой и неправильной помощи другим авто. Об этом сообщает издание naavtotrasse. ru.
Какой срок службы АКБ считается нормальным
По словам автоэлектрика, средний ресурс современного необслуживаемого аккумулятора составляет около 5-6 лет. Речь идёт о батареях, где конструктивно не предусмотрено "доливание электролита" или замена пластин — то есть обслужить их "по старинке" не получится, и многое зависит от правильной эксплуатации.
При этом в реальной жизни далеко не все аккумуляторы живут эти 5-6 лет. Причина часто не в том, что батарея "плохая", а в том, что её изначально подобрали не по требованиям автомобиля или эксплуатируют в режиме хронического недозаряда.
Ошибка №1: поставить АКБ меньшей мощности, чем нужно автомобилю
Одна из самых распространённых проблем — неправильный подбор аккумулятора. Если установить батарею меньшей мощности, чем рекомендовано, можно получить сразу два неприятных эффекта:
-
запуск двигателя становится менее уверенным;
-
АКБ быстрее "сдаётся" и выходит из строя.
Особенно ярко это проявляется зимой. Низкая температура ускоряет потерю доступного заряда, а холодный запуск требует больше энергии. Поэтому слабая батарея на морозе быстрее "садится" и хуже справляется со стартёром.
В материале подчёркивается, что такая ошибка нередко встречается на подержанных автомобилях: прежний владелец мог поставить то, что было под рукой или было дешевле, не ориентируясь на рекомендации производителя.
Ошибка №2: ездить короткими перебежками и не давать батарее восстановиться
Вторая причина преждевременной смерти АКБ — эксплуатация в режиме "вечного недозаряда". Типичный сценарий: каждый день 5-10 км по городу, пробки, частые остановки, много потребителей (фары, обогревы, мультимедиа), а нормального времени на восстановление заряда генератору не хватает.
Автоэлектрик отмечает: аккумулятору на современном автомобиле периодически нужна полноценная "подпитка" — то есть длительная поездка на расстояние минимум в 100 км. Это помогает зарядной системе восполнить то, что батарея постоянно отдаёт при частых запусках и городской езде.
Ошибка №3: забывать про зарядку от сети малым током
Даже если вы периодически ездите дальше, полезной привычкой остаётся зарядка батареи от сети малым током хотя бы 1-2 раза в год. В материале подчёркивается: такая профилактика не сокращает ресурс, а наоборот, помогает ему сохраниться.
Логика простая: если аккумулятор регулярно недозаряжен, его ёмкость снижается быстрее. А редкая "аккуратная" зарядка выравнивает ситуацию и помогает батарее прожить дольше — при условии, что аккумулятор подобран правильно.
Ошибка №4: навесить много допоборудования и не пересчитать энергопотребление
Дополнительная электроника — сигнал, что штатной батарее может стать тяжело. Сигнализация с телематикой, видеорегистратор, несколько зарядок, усилитель, дополнительные фары, подогревы, питание для гаджетов — всё это постоянные потребители тока.
В материале прямо говорится: при установке стороннего оборудования стоит задуматься об АКБ большей мощности, чем предусмотрено производителем. И более того — иногда может потребоваться и более мощный генератор, чтобы система успевала восполнять заряд. Это уже тот случай, когда лучше действительно посоветоваться с автоэлектриком, потому что "на глаз" легко ошибиться.
Ошибка №5: неправильное "прикуривание" и попытка помочь всем подряд
Ещё одна зона риска — прикуривание других автомобилей. По словам автоэлектрика, здесь часто допускают ошибки, из-за которых АКБ изнашивается быстрее.
В материале перечислены ключевые правила:
-
прикуривать можно только аккумуляторы с примерно равными характеристиками и объёмами;
-
при подключении проводов важна последовательность;
-
запуск выполняется после подзарядки "севшей" батареи в течение пяти минут;
-
когда заводится машина с разряженным АКБ, донор обязательно глушится.
Смысл этих рекомендаций — снизить нагрузку на батарею "донора" и избежать ситуаций, когда один аккумулятор пытается резко компенсировать слишком большую разницу по параметрам.
Cравнение: городская эксплуатация и "дальняк" для ресурса АКБ
Городские короткие поездки чаще всего вреднее для аккумулятора, потому что на каждый день приходится много запусков, а времени на нормальную подзарядку мало. Плюс зимой почти всегда включены обогревы, фары и вентилятор — то есть расход энергии высокий.
Длительная поездка по трассе обычно полезнее: двигатель работает стабильно, генератор имеет время восстановить заряд, и батарея выходит из режима постоянного недозаряда. Именно поэтому регулярные "длинные" выезды и/или зарядка от сети помогают продлить срок службы АКБ.
Советы шаг за шагом: как продлить срок службы аккумулятора зимой и круглый год
-
Подбирайте АКБ строго по рекомендациям производителя, не ставьте "поменьше и подешевле".
-
Если ездите короткими маршрутами, планируйте периодические длинные поездки (ориентир — около 100 км), чтобы батарея нормально заряжалась.
-
1-2 раза в год заряжайте АКБ от сети малым током, особенно перед зимой.
-
Если ставите допоборудование, оцените нагрузку и подумайте о более ёмкой батарее; при необходимости обсудите генератор с автоэлектриком.
-
При "прикуривании" соблюдайте правила: близкие параметры АКБ, правильная последовательность, 5 минут подзарядки, донор глушить в момент пуска второй машины.
-
Следите за симптомами: медленный стартер, тусклый свет, "капризы" электроники — это повод заняться батареей заранее, не дожидаясь полного отказа.
Популярные вопросы о сроке службы АКБ и типичных ошибках
Сколько лет в среднем служит современный необслуживаемый аккумулятор?
В материале указан ориентир 5-6 лет, но срок сильно зависит от правильного подбора и режима эксплуатации.
Почему аккумулятор быстрее умирает при поездках по 5-10 км?
Потому что батарея постоянно тратится на запуск и питание электроники, а генератор не успевает полноценно восполнить заряд. Нужны периодические длинные поездки или зарядка от сети.
Как правильно "прикуривать", чтобы не убить аккумулятор?
Прикуривать стоит батареи с близкими характеристиками, соблюдать последовательность подключения и перед запуском подзаряжать "севшую" батарею около пяти минут; при пуске авто с разряженным АКБ донор глушат.
