Машина может не завестись в любой момент: этот признак указывает, что аккумулятор на исходе

Даже самый надёжный автомобиль может однажды не завестись из-за незаметной проблемы под капотом. Аккумулятор стареет постепенно, и водитель часто понимает это слишком поздно. Разобраться, сколько на самом деле служит АКБ и по каким признакам определить её износ, помогает опыт практиков. Об этом сообщает портал Naavtotrasse.

Почему аккумулятор теряет ресурс со временем

Автомобильный аккумулятор относится к расходным элементам, даже если речь идёт о дорогих моделях от известных производителей. В большинстве современных машин используются свинцово-кислотные батареи, принцип работы которых связан с химическими реакциями внутри пластин. Со временем эти реакции становятся менее эффективными, и аккумулятор начинает терять ёмкость.

Одной из ключевых проблем считается сульфатация — процесс образования кристаллов сульфата свинца на пластинах. Она возникает при регулярных глубоких разрядах, например, если автомобиль долго стоит без движения или часто эксплуатируется на коротких поездках. В результате батарея хуже принимает заряд и быстрее выходит из строя.

Какие условия ускоряют износ АКБ

Срок службы аккумулятора напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. Частые пуски двигателя, особенно в холодное время года, создают повышенную нагрузку на батарею. Неисправный генератор или нестабильное напряжение в бортовой сети также негативно влияют на состояние АКБ, как и ошибки при прикуривании чужой машины.

Дополнительным фактором риска становятся окисленные или плохо затянутые клеммы. Из-за плохого контакта часть энергии теряется, аккумулятор работает с перегрузкой и изнашивается быстрее. Регулярная проверка клемм и диагностика генератора позволяют снизить вероятность внезапного отказа.

Как понять, что аккумулятор пора менять

Первым тревожным сигналом часто становится контрольная лампа на панели приборов, загорающаяся при падении заряда. В некоторых аккумуляторах предусмотрен встроенный индикатор: зелёный цвет указывает на нормальное состояние, а помутнение или красный оттенок говорят о снижении ресурса. Отдельного внимания требует ситуация, когда индикатор аккумулятора загорелся во время движения.

Косвенными признаками износа считаются трудности с запуском двигателя, особенно после ночной стоянки, а также мерцание фар и нестабильная работа электрооборудования. Эти симптомы говорят о том, что батарея уже не справляется с нагрузкой и может отказать в любой момент.

Сколько служит аккумулятор и как продлить срок его работы

В среднем качественный автомобильный аккумулятор рассчитан на 5-6 лет эксплуатации. При аккуратном использовании и регулярном обслуживании этот срок может увеличиться до 7-8 лет. Для этого важно следить за уровнем заряда, периодически проверять напряжение и при необходимости контролировать уровень электролита.

При выборе новой батареи специалисты рекомендуют отдавать предпочтение известным брендам с официальной гарантией не менее трёх лет. Дешёвые аналоги нередко имеют меньший ресурс и быстрее теряют ёмкость, что приводит к дополнительным расходам в будущем.