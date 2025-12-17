Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Автомобильный аккумулятор
Автомобильный аккумулятор
© freepik.com by senivpetro is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 22:51

Машина может не завестись в любой момент: этот признак указывает, что аккумулятор на исходе

Сульфатация пластин является основной причиной потери ёмкости аккумулятора — Naavtotrasse

Даже самый надёжный автомобиль может однажды не завестись из-за незаметной проблемы под капотом. Аккумулятор стареет постепенно, и водитель часто понимает это слишком поздно. Разобраться, сколько на самом деле служит АКБ и по каким признакам определить её износ, помогает опыт практиков. Об этом сообщает портал Naavtotrasse.

Почему аккумулятор теряет ресурс со временем

Автомобильный аккумулятор относится к расходным элементам, даже если речь идёт о дорогих моделях от известных производителей. В большинстве современных машин используются свинцово-кислотные батареи, принцип работы которых связан с химическими реакциями внутри пластин. Со временем эти реакции становятся менее эффективными, и аккумулятор начинает терять ёмкость.
Одной из ключевых проблем считается сульфатация — процесс образования кристаллов сульфата свинца на пластинах. Она возникает при регулярных глубоких разрядах, например, если автомобиль долго стоит без движения или часто эксплуатируется на коротких поездках. В результате батарея хуже принимает заряд и быстрее выходит из строя.

Какие условия ускоряют износ АКБ

Срок службы аккумулятора напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. Частые пуски двигателя, особенно в холодное время года, создают повышенную нагрузку на батарею. Неисправный генератор или нестабильное напряжение в бортовой сети также негативно влияют на состояние АКБ, как и ошибки при прикуривании чужой машины.
Дополнительным фактором риска становятся окисленные или плохо затянутые клеммы. Из-за плохого контакта часть энергии теряется, аккумулятор работает с перегрузкой и изнашивается быстрее. Регулярная проверка клемм и диагностика генератора позволяют снизить вероятность внезапного отказа.

Как понять, что аккумулятор пора менять

Первым тревожным сигналом часто становится контрольная лампа на панели приборов, загорающаяся при падении заряда. В некоторых аккумуляторах предусмотрен встроенный индикатор: зелёный цвет указывает на нормальное состояние, а помутнение или красный оттенок говорят о снижении ресурса. Отдельного внимания требует ситуация, когда индикатор аккумулятора загорелся во время движения.
Косвенными признаками износа считаются трудности с запуском двигателя, особенно после ночной стоянки, а также мерцание фар и нестабильная работа электрооборудования. Эти симптомы говорят о том, что батарея уже не справляется с нагрузкой и может отказать в любой момент.

Сколько служит аккумулятор и как продлить срок его работы

В среднем качественный автомобильный аккумулятор рассчитан на 5-6 лет эксплуатации. При аккуратном использовании и регулярном обслуживании этот срок может увеличиться до 7-8 лет. Для этого важно следить за уровнем заряда, периодически проверять напряжение и при необходимости контролировать уровень электролита.
При выборе новой батареи специалисты рекомендуют отдавать предпочтение известным брендам с официальной гарантией не менее трёх лет. Дешёвые аналоги нередко имеют меньший ресурс и быстрее теряют ёмкость, что приводит к дополнительным расходам в будущем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В двигателях Haval Jolion выявлены ошибки топливной коррекции — механики сегодня в 20:14
Машина мечты превращается в лотерею на колёсах: Haval Jolion играет с нервами владельцев

Популярный Haval Jolion радует ценой и дизайном, но скрывает несколько типичных слабых мест. Мы разобрали их подробно и объяснили, как избежать проблем.

Читать полностью » Видеорегистратор защищает водителя в конфликтах с пешеходами — автоюрист сегодня в 18:42
Пешеход сам бросился под машину? Без этого устройства ты всё равно будешь виноват

Даже лёгкое касание пешехода зеркалом может обернуться серьёзными проблемами для водителя. Автоюрист объяснил, как действовать и защитить себя в такой ситуации.

Читать полностью » Ответственность дорожных служб за зимние ДТП предусмотрена нормами ГОСТ — Авто Mail сегодня в 16:55
Попал в аварию из-за снега и льда? Этот скрытый нюанс может переложить вину на дорожные службы

Зимние аварии часто происходят из-за неубранных дорог и льда. Какие нормы обязаны соблюдать дорожные службы и как водителю добиться компенсации за ущерб.

Читать полностью » Установку деталей от других моделей признается переоборудованием — юрист Цветкова сегодня в 14:25
Хотел улучшить — а попал под штраф: как обычная фара превращает авто в нарушителя

Установка деталей от других моделей кажется простым решением, но может обернуться проблемами. Юрист объясняет, как сделать всё законно и безопасно.

Читать полностью » Водитель должен уметь пользоваться компрессором для накачивания колес — эксперт Пахомов сегодня в 13:18
Не нужно быть механиком: 3 навыка водителя, которые спасут вас в любой ситуации

Водителям не нужно быть механиками, достаточно базовых навыков, таких как замена колеса и накачка шин, для комфортного вождения.

Читать полностью » Качественная незамерзайка содержит изопропиловый спирт — Роскачество сегодня в 12:17
Перестал брать первую попавшуюся незамерзайку — и сэкономил на ремонте форсунок

Дешёвая "незамерзайка" может замёрзнуть в самый неподходящий момент и навредить машине. Роскачество объяснило, как выбрать безопасную жидкость для зимы.

Читать полностью » Современные АКПП не позволяют включить задний ход во время движения — Аргументы и факты сегодня в 10:52
Задний ход на ходу — не самое страшное: у АКПП есть режим куда опаснее

Случайное включение P или R на ходу пугает многих водителей. Разбираемся, как реагируют современные коробки и где действительно скрывается риск.

Читать полностью » Toyota возглавила рейтинг надёжности автомобилей — Consumer Reports сегодня в 10:19
Новый рейтинг надёжности удивил водителей — расстановка сил сместилась

Американские эксперты назвали самые надёжные автомобильные бренды и модели последних лет. В рейтинге есть как безусловные лидеры, так и неожиданные аутсайдеры.

Читать полностью »

Новости
Мир
Карлсон заявил о плане Трампа объявить войну Венесуэле — Judging Freedom
Красота и здоровье
Хроническую усталость связали с проблемами кишечника — эксперт Гейл Крески
Еда
Хранение масла при 10–18 градусов сохраняет витамины и вкус — нутрициологи
Туризм
Задержка эвакуации из-за багажа повышает риск гибели пассажиров — IATA
Дом
Крупные подвесы и люстры становятся центром комнаты — дизайнери Мими Мичэм
Мир
Польша решила начать производство противопехотных мин — Reuters
Авто и мото
Верховный суд запретил водителям без большого пальца ездить на механике — ВС РФ
Спорт и фитнес
Трицепс помогает увеличить силу рук у мужчин — тренеры Fit Seven
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet