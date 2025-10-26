Франция и Германия не поделили будущее машин — ЕС раскололся на два лагеря

Планы ЕС по отказу от бензиновых и дизельных автомобилей к 2035 году раскололи Европу на два лагеря. С одной стороны — сторонники экологического перехода, которые считают, что электромобиль должен стать основой транспортного будущего. С другой — правительства, призывающие не спешить и дать шанс модернизированным двигателям внутреннего сгорания, включая гибриды и биотопливо. И если раньше спор был преимущественно теоретическим, то теперь он перешёл в фазу политического противостояния.

Что стало причиной конфликта

В 2023 году Европейская комиссия утвердила амбициозный курс: к 2035 году автопроизводители должны полностью прекратить продажу новых автомобилей с традиционными ДВС. Речь идёт о полном переходе на электромобили и водородные технологии. Однако с приближением срока страны столкнулись с реальностью: инфраструктура зарядных станций не готова, а стоимость электроавто всё ещё высока.

Пока Франция и Испания требуют сохранить "нулевой курс", Германия и Италия добиваются смягчения правил, утверждая, что переход должен быть технологически гибким.

Письмо Парижа и Мадрида

Позиция южноевропейского блока сформулирована жёстко. В совместном письме в Брюссель Франция и Испания заявили, что пересмотр норм не должен "никоим образом ставить под сомнение цель достижения нулевых выбросов" к 2035 году.

"Этот срок является важнейшим ориентиром для автомобильной отрасли, поскольку он обуславливает продолжение промышленных проектов, таких как строительство гигантских аккумуляторных заводов", — говорится в письме.

Авторы письма допускают лишь незначительные корректировки: например, введение специальных "суперкредитов" для компактных электромобилей, произведённых в Европе. Но любые льготы для подключаемых гибридов после 2035 года они отвергают, считая, что это затормозит развитие чистых технологий.

Ответ Рима и Берлина

На фоне энергетического кризиса и падения покупательной способности населения Германия и Италия выступают за продление срока жизни бензиновых и дизельных машин. Их аргумент прост: миллионы европейцев не смогут позволить себе электромобиль даже через десять лет.

6 октября 2025 года Рим и Берлин направили в Еврокомиссию собственное письмо с требованием "скорейшего изменения курса Брюсселя". Канцлер Фридрих Мерц и премьер-министр Джорджа Мелони открыто выступают за снятие запрета.

"Часть правительства Германии, включая канцлера Фридриха Мерца, открыто хотят, чтобы запрет, на который настаивает правительство Мелони, был снят", — отмечается в документе.

Впрочем, позиция Европейской комиссии остаётся неоднозначной: глава ЕК Урсула фон дер Ляйен допускает обсуждение биотоплива и синтетических горючих смесей, но большинство членов комиссии против любых послаблений.

Сравнение позиций стран ЕС

Страна Позиция Предложение Франция, Испания Поддерживают запрет Сохранить дедлайн 2035, без льгот для гибридов Германия, Италия Требуют смягчения Разрешить ДВС с эко-топливом и гибриды Еврокомиссия Разделена Возможны исключения для биотоплива и синтетики

Почему спор так важен

Европейский автомобильный рынок — крупнейший в мире после Китая и США. Любое изменение политики ЕС отражается на сотнях тысяч рабочих мест и миллионах водителей. Производство электромобилей требует меньше деталей, а значит — меньше труда. Для Германии, где автопром составляет около 5% ВВП, это угроза целым отраслям.

Кроме того, сеть зарядных станций в Европе всё ещё не покрывает даже основные магистрали, особенно в сельских районах. Поэтому переход на электротягу без реальной инфраструктуры рискует превратиться в социальный кризис.

Советы: как подготовиться к эпохе без ДВС

Планируйте замену автомобиля заранее. До 2030 года цены на электромобили и гибриды могут снизиться на 20-30%. Следите за развитием зарядной инфраструктуры. В некоторых странах ЕС уже действуют льготы на установку домашних зарядных станций. Изучайте программы господдержки. Германия и Франция компенсируют до 9000 евро при покупке "зелёного" авто. Сохраняйте старую машину в хорошем состоянии. Даже после 2035 года автомобили с ДВС можно будет использовать, но не покупать новые.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Полный отказ от инвестиций в модернизацию ДВС.

Последствие: Потеря рабочих мест и снижение конкурентоспособности.

Альтернатива: Развитие синтетических и биотоплив, совместимых с существующими моторами.

Ошибка: Игнорирование инфраструктуры зарядки.

Последствие: Электромобили становятся "игрушкой для богатых".

Альтернатива: Развитие сети зарядных станций совместно с частным бизнесом.

Ошибка: Резкое повышение налогов на бензин и дизель.

Последствие: Рост инфляции и протесты водителей.

Альтернатива: Постепенное налоговое перераспределение и поддержка домохозяйств.

А что если Европа передумает?

Отмена запрета маловероятна, но возможна корректировка. Например, Еврокомиссия может допустить использование синтетического топлива eFuel, которое при сгорании выделяет минимум углекислого газа. Это даст шанс автопроизводителям вроде Porsche, уже инвестирующим в подобные технологии. Но если компромисс не будет найден, "автомобильная революция" может разделить ЕС ещё сильнее.

Плюсы и минусы "зелёного" курса

Плюсы Минусы Снижение выбросов CO2 Высокая стоимость электромобилей Новые рабочие места в сфере ВИЭ Сокращение рабочих мест в классическом автопроме Развитие технологий аккумуляторов Недостаток зарядных станций Энергетическая независимость ЕС Рост потребления электроэнергии Поддержка инноваций Неравномерное распределение выгод между странами

FAQ

Можно ли будет ездить на старом автомобиле после 2035 года?

Да. Запрет касается только продажи новых машин с ДВС. Старые автомобили можно будет эксплуатировать без ограничений.

Будут ли гибриды полностью запрещены?

По текущему проекту — да, но возможны исключения для плагин-гибридов, использующих eFuel или биотопливо.

Когда электромобили сравняются по цене с бензиновыми?

По прогнозам Bloomberg, к 2030 году благодаря удешевлению аккумуляторов разница почти исчезнет.

Есть ли альтернатива электромобилям?

Да. Помимо eFuel, перспективным направлением считается водород — как в чистом виде, так и в гибридных системах.

Мифы и правда о 2035 годе

Миф: После 2035 года все бензиновые автомобили запретят.

Правда: Запрет распространяется только на новые продажи. Старые машины останутся в эксплуатации.

Миф: Электромобили полностью "зелёные".

Правда: Производство аккумуляторов остаётся энергоёмким и требует редкоземельных металлов.

Миф: Европа готова к полному переходу.

Правда: Инфраструктура и энергосети не обеспечивают достаточную мощность для массовой электрификации.

Исторический контекст

Отказ от ДВС — не новая идея. Первые электромобили появились ещё в XIX веке и были популярны до 1910-х годов, пока бензиновые модели не победили благодаря низкой цене и большему запасу хода. Сегодня история делает круг, и Европа вновь возвращается к электричеству — но теперь ради климата, а не комфорта.

3 интересных факта

• Германия и Италия уже инвестировали более 30 млрд евро в развитие биотоплива.

• Франция планирует построить три новых гигафабрики по выпуску аккумуляторов к 2030 году.

• К 2040 году в ЕС ожидается более 60 млн электромобилей на дорогах.