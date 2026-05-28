Привычные алкотестеры уйдут в прошлое — новая опция авто вычислит нарушителя без слов

Скоро в машинах появится функция, которая будет определять, выпил ли водитель перед поездкой. AISIN Corporation, которая занимается разработкой таких систем, нашла партнёра в лице Green Hills Software. Вместе они планируют создать комплекс DMS с функцией Alcohol Detection System. Этот комплекс призван отслеживать, когда водитель отвлекается, чувствует сонливость или просто его состояние ухудшается за рулем. В компании обещают, что первые такие системы появятся на автомобилях уже в 2028 году.

"Эта разработка — шаг вперед в области активной безопасности. Самое главное — это не просто галочка в списке опций, а реальный инструмент, который может предотвратить трагедию. Алгоритмы ИИ учатся распознавать тончайшие изменения в поведении человека за рулем, которые раньше могли остаться незамеченными. Система сможет выявить не только банальную сонливость, но и первые признаки усталости или, что еще опаснее, влияния алкоголя, еще до того, как водитель сам это осознает". Автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Как будет работать система обнаружения алкоголя

Система от AISIN будет работать в пассивном режиме. Это означает, что она не будет требовать никаких действий от водителя, вроде дыхания в специальный датчик. Вместо этого она будет анализировать изображение с камер, установленных в салоне, и следить за поведением человека за рулем. Система сможет определить, насколько адекватно водитель реагирует на дорожную обстановку, как он держит руль, как часто моргает. Все эти параметры в совокупности помогут ИИ сделать вывод о его состоянии.

Если система почувствует, что водитель может быть в состоянии алкогольного опьянения или его реакция замедлилась по любой другой причине, она тут же подаст сигнал. Это будет предупреждение, которое должно побудить человека остановиться и, возможно, воспользоваться альтернативным транспортом. Цель — не наказать, а предотвратить аварию, которая может случиться из-за человеческого фактора, будь то усталость, невнимательность или, как в данном случае, алкоголь.

Подобные системы становятся нормой жизни для современного автомобиля. Они встраиваются в общую электронную архитектуру машины, становясь ее неотъемлемой частью. Не нужно будет думать, как активировать ту или иную функцию безопасности — она будет работать постоянно, пока заведен двигатель. Это делает вождение гораздо более предсказуемым и безопасным.

Технологическая начинка: от софта до процессоров

За интеллектуальный анализ поведения водителя отвечает компания Smart Eye. Они разработали алгоритмы искусственного интеллекта, которые и будут "смотреть" на водителя через камеры. NXP Semiconductors поставляет необходимые процессоры i. MX 9, которые обладают специальным нейронным блоком (NPU) для ускорения обработки данных от ИИ. Саму программную основу, а именно операционные системы реального времени, предоставляет Green Hills Software. Их системы INTEGRITY RTOS и µ-velOSity RTOS сертифицированы по строжайшему стандарту ISO 26262 ASIL, что гарантирует высочайший уровень надежности.

INTEGRITY RTOS будет использоваться для камер в салоне и для программного обеспечения Smart Eye. µ-velOSity RTOS, в свою очередь, задействуют в модуле проверки безопасности. Такой подход позволяет разделить задачи и повысить общую стабильность работы системы. Важно понимать, что обработка всей сложной информации от камер и датчиков будет происходить на выделенном нейронном процессоре, что означает высокую скорость реакции системы.

Выбор таких серьезных партнеров, как NXP и Smart Eye, говорит о высоком уровне амбиций AISIN. Это не просто идея, а вполне конкретный проект с привлечением лучших специалистов в своих областях. Ожидается, что первые автомобили с такой системой появятся не раньше 2028 года, так как процесс разработки и сертификации подобных технологий требует времени и тщательности.

"Внедрение систем, которые способны распознавать состояние водителя, — это неизбежное будущее. Автомобиль перестает быть просто средством передвижения и превращается в умного помощника. Анализ поведения за рулем, особенно в части выявления признаков опьянения или сильной усталости, — это прямой путь к снижению числа ДТП. Важно, чтобы такие системы были точными и имели минимальный процент ложных срабатываний, иначе они могут вызывать недоверие у водителей. Сертификация по ISO 26262 — это хороший знак, он говорит о серьезном подходе к надежности". Автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Почему это важно для безопасности на дорогах

Статистика аварийности неумолима: подавляющее большинство ДТП происходит из-за человеческого фактора. Усталость, невнимательность, превышение скорости, нарушение правил, и, конечно, управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — всё это причины, которые можно и нужно устранять. Новые системы мониторинга и контроля водителя направлены именно на эту проблему.

Система Alcohol Detection System призвана стать еще одним барьером на пути к опасным ситуациям. Если раньше водитель мог сам себя обмануть, считая, что "еще не пьян" или "успею добраться", то теперь машина будет фиксировать потенциальную опасность. Это может стать серьезным стимулом для ответственного отношения к собственному состоянию перед поездкой.

Снижение количества аварий — это не просто абстрактная цель. Это сохранение жизней, предотвращение травм, уменьшение ущерба имуществу. Технологии, подобные той, что разрабатывает AISIN, играют ключевую роль в создании более безопасной дорожной среды для всех участников движения. Каждый процент снижения аварийности — это уже достижение.

Новые стандарты автомобильной безопасности

То, что мы видим сейчас, — это только начало. Производители автомобилей планомерно двигаются к созданию полностью автономных машин, но до этого еще далеко. На текущем этапе акцент делается на максимально возможной помощи водителю и минимизации рисков, связанных с его состоянием. Системы контроля усталости, распознавания жестов, предупреждения о выезде из полосы — все это элементы одного большого пазла.

Ожидается, что начиная с 2026 года, для новых моделей и последующих поколений автомобилей, подобные системы станут не просто опцией, а стандартом. Они будут интегрированы в бортовые компьютеры и станут частью общей электронной архитектуры. Это позволит им работать более эффективно, обмениваясь данными с другими системами автомобиля, например, с системой контроля тяги или экстренного торможения.

Появление таких продвинутых функций говорит о том, что автомобильная индустрия не стоит на месте. Вместо того чтобы просто делать машины быстрее или комфортнее, инженеры и разработчики все больше внимания уделяют безопасности. И такая тенденция, безусловно, радует.

Проверено экспертом: Автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

FAQ

Что такое DMS?

DMS — это система мониторинга водителя (Driver Monitoring System). Она предназначена для слежения за состоянием человека за рулем с целью повышения безопасности.

Когда ждать первые автомобили с функцией Alcohol Detection System?

Разработчики AISIN прогнозируют выход первых систем в 2028 году.

Как система узнает, что водитель пьян, не используя алкотестер?

Система анализирует мимику, движения глаз, скорость реакции и другие поведенческие паттерны с помощью камер и ИИ. По этим данным она делает вывод о состоянии водителя.

Какие еще функции, кроме выявления алкоголя, будет выполнять система?

Основные задачи — выявление отвлечения внимания, сонливости и общего ухудшения состояния водителя.

