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Олег Белов Опубликована 02.08.2025 в 10:47

Потенциально опасно: почему заправка кондиционера у гаражных мастеров — это риск

Заправка кондиционера на обочине может привести к поломке и взрыву — предупреждают эксперты

Летний зной — испытание для водителей, и многие сталкиваются с поломкой кондиционера в машине. Но не все знают, что заправка системы на обочине может стать серьезной угрозой для авто и даже здоровья. Эксперты объясняют, почему такой способ ремонта так опасен.

Опасность заправки на обочине
Большинство проблем с кондиционером возникают из-за халатности водителей и некомпетентности сервисов. Одна из самых распространённых ошибок — желание сэкономить. Заправка кондиционера на обочине может привести к трагическим последствиям. Уличные мастера, не имеющие специального оборудования, могут заправить систему пропаном вместо фреона. В лучшем случае это вызовет поломку системы, а в худшем — взрыв.

Что важного в фреоне?
Фреон выполняет несколько функций в системе кондиционирования: он охлаждает воздух, регулирует давление и помогает маслу циркулировать. Каждый автомобиль имеет строго заданный объем хладагента, и его перелив или недолив — это не просто неэффективность, а потенциально серьезные поломки. Недостаток фреона вызывает перегрузку компрессора, а его выход из строя может стоить владельцу авто десятки тысяч рублей.

Технические тонкости
Правильная заправка кондиционера требует не только квалификации, но и профессионального оборудования. Гаражные мастера, работающие на обочине, просто не имеют таких инструментов. А еще важный момент — это масло в системе кондиционирования. Как и моторное масло в двигателе, оно необходимо для нормальной работы компрессора. Без смазки элементы системы быстро изнашиваются, а компрессор может заблокироваться.

Что нужно помнить:

  • Не экономьте на заправке кондиционера.
  • Заправку и обслуживание следует доверить только профессиональным сервисам.
  • Не забывайте про масло в системе — его нужно менять регулярно.

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