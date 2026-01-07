Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© wikipediа by The Car Spy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Générique
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 5:43

Зимой кондиционер нужен даже больше, чем летом — и вот почему

В современных автомобилях компрессор кондиционера блокируется ниже +5 градусов — автоспециалисты

Лобовое стекло может запотеть в самый неподходящий момент — на перекрёстке, трассе или во дворе. Зимой это кажется почти неизбежным злом, с которым водители борются тряпками и печкой. Однако в машине уже есть инструмент, способный решить проблему быстрее и эффективнее. Об этом сообщает дзен-канал "PROKAT.GROUP".

Зачем кондиционер нужен зимой

Многие воспринимают кнопку A/C как атрибут летней жары и искренне недоумевают, зачем включать её при минусовой температуре. Между тем зимой в салоне автомобиля накапливается даже больше влаги, чем летом. Мокрая обувь, снег на ковриках, влажная одежда и тёплое дыхание пассажиров создают тот самый эффект, из-за которого запотевание стекол становится постоянной проблемой. В результате обзор резко ухудшается, а поездка теряет комфорт.

Кондиционер в таких условиях работает не как охладитель, а как эффективный осушитель воздуха. Поток проходит через испаритель, где лишняя влага конденсируется и выводится через дренаж. В итоге стекла очищаются за считаные секунды без салфеток и резкого обдува горячим воздухом.

Как система работает в холодное время года

Принцип работы автомобильного кондиционера не меняется с сезоном, но управление стало более продвинутым. В большинстве современных машин электроника блокирует запуск компрессора при температуре ниже примерно +5 градусов. Это сделано для защиты узлов от повреждений, связанных с замерзанием конденсата внутри системы.

Если в сильный мороз кондиционер не включается, это не признак неисправности. Напротив, такая реакция говорит о корректной работе защитных алгоритмов, которые берегут компрессор и магистрали от преждевременного износа.

Почему важно включать кондиционер даже зимой

Опытные автомеханики регулярно напоминают: длительный простой климатической системы вреден. Внутри контуров циркулирует не только хладагент, но и специальное масло, которое смазывает компрессор, уплотнители и сальники. Когда система месяцами не используется, смазка оседает в нижних точках трубок.

Без масляной плёнки резиновые элементы теряют эластичность и со временем начинают пропускать фреон. Весной это часто заканчивается утечкой и неожиданными затратами, а использование кондиционера превращается в источник проблем вместо комфорта.

Специалисты советуют запускать систему хотя бы раз в 7-10 дней. Достаточно 10-15 минут работы после прогрева двигателя, когда под капотом становится тепло и автоматика позволяет компрессору включиться.

Регулярная работа кондиционера помогает:

  1. равномерно распределять масло по системе;

  2. сохранять эластичность уплотнителей;

  3. снижать риск коррозии внутренних деталей;

  4. быстрее убирать влагу со стекол;

  5. предотвращать появление неприятных запахов.

Такая привычка заметно продлевает срок службы климатической установки и снижает вероятность дорогостоящего ремонта.

Как проверить кондиционер зимой

Проверка системы в мороз действительно усложняется из-за температурных ограничений. Если на улице сильный минус, компрессор может не запуститься даже в исправном автомобиле. В этом случае стоит создать более тёплые условия.

Лучше всего заехать в подземный паркинг или отапливаемый гараж и оставить машину там на 20-30 минут. За это время датчики температуры выходят в рабочий диапазон.

После прогрева можно провести простую проверку:

  1. запустить двигатель и выставить минимальную температуру;

  2. включить кондиционер и прислушаться к работе;

  3. обратить внимание на характерный щелчок под капотом;

  4. посмотреть, как кратковременно меняются обороты двигателя;

  5. оценить поток воздуха — он должен быть сухим.

Если стекла быстро очищаются от влаги, система работает исправно. Такая проверка позволяет заранее убедиться, что к тёплому сезону кондиционер будет готов без лишних визитов в сервис.

Регулярное внимание к климатической системе зимой — это элемент грамотной эксплуатации автомобиля, напрямую влияющий на комфорт и безопасность водителя и пассажиров.

