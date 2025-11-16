Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 4:46

Дорога к новому авто короче, чем кажется: почему ямальцы реализуют мечты быстрее москвичей

Ямал занял пятое место в России по уровню зарплат — эксперты "Авито Работа"

Сколько времени понадобится, чтобы накопить на новый автомобиль, если откладывать всю зарплату? Жители Ямала могут позволить себе эту покупку быстрее, чем большинство россиян. Регион занял пятое место в стране по уровню зарплат, обогнав даже столицу по этому показателю.

Ямал в рейтинге регионов с самыми высокими зарплатами

Среднее зарплатное предложение в Ямало-Ненецком автономном округе составляет 98 000 рублей. Это позволило региону попасть в пятёрку лидеров, уступив только Приморскому краю (118 300 рублей), Сахалинской области (101 700), Московской области (101 300) и Москве (100 000).

Быстрее копят — быстрее ездят

Эксперты "Авито Авто" и "Авито Работа" рассчитали, сколько месяцев потребуется жителям разных регионов, чтобы накопить на одну из самых популярных новых моделей — Lada Granta, Haval Jolion или Geely Monjaro:

  • В Приморском крае на покупку Lada Granta потребуется всего 9,1 месяца при условии, что вся зарплата откладывается.

  • В Москве — 10,8 месяца.

  • Для Ямала точные сроки не названы, но при такой зарплате регион уверенно входит в число лидеров по скорости накопления на автомобиль.

Итоги

Высокие зарплаты в ЯНАО позволяют его жителям быстрее реализовать мечту о новом автомобиле, по сравнению с большинством других регионов России. Это касается и доступных моделей, и более дорогих вариантов.

