Дорога к новому авто короче, чем кажется: почему ямальцы реализуют мечты быстрее москвичей

Сколько времени понадобится, чтобы накопить на новый автомобиль, если откладывать всю зарплату? Жители Ямала могут позволить себе эту покупку быстрее, чем большинство россиян. Регион занял пятое место в стране по уровню зарплат, обогнав даже столицу по этому показателю.

Ямал в рейтинге регионов с самыми высокими зарплатами

Среднее зарплатное предложение в Ямало-Ненецком автономном округе составляет 98 000 рублей. Это позволило региону попасть в пятёрку лидеров, уступив только Приморскому краю (118 300 рублей), Сахалинской области (101 700), Московской области (101 300) и Москве (100 000).

Быстрее копят — быстрее ездят

Эксперты "Авито Авто" и "Авито Работа" рассчитали, сколько месяцев потребуется жителям разных регионов, чтобы накопить на одну из самых популярных новых моделей — Lada Granta, Haval Jolion или Geely Monjaro:

В Приморском крае на покупку Lada Granta потребуется всего 9,1 месяца при условии, что вся зарплата откладывается.

В Москве — 10,8 месяца .

Для Ямала точные сроки не названы, но при такой зарплате регион уверенно входит в число лидеров по скорости накопления на автомобиль.

Итоги

Высокие зарплаты в ЯНАО позволяют его жителям быстрее реализовать мечту о новом автомобиле, по сравнению с большинством других регионов России. Это касается и доступных моделей, и более дорогих вариантов.