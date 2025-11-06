От Granta до Camry: челябинцам показали, сколько лет придётся копить на разные авто
Жителям Челябинской области, по расчётам аналитиков "Авито Авто" и "Авито Работа", потребуется всего 8,7 месяца, чтобы накопить на новую Lada Granta. При этом средняя зарплата в регионе составляет около 75 700 рублей.
Сколько нужно копить на разные авто
"В Челябинской области при средней зарплате в размере 75 700 рублей можно накопить на автомобиль Lada Granta (средняя стоимость — 656 000 рублей) за 8,7 месяца. На кроссовер Hyundai Creta (1 780 000 рублей) придется откладывать 23,5 месяца, а на покупку Toyota Camry с пробегом (2 800 000 рублей) — 37 месяцев", — сообщили в пресс-службах.
Таким образом, покупка недорогого отечественного автомобиля в регионе остаётся относительно доступной, тогда как на иномарки придётся копить от двух до трёх лет.
Как ситуация выглядит в среднем по России
В целом по стране россиянину со средней зарплатой 82 100 рублей потребуется:
-
8,4 месяца, чтобы накопить на Lada Granta стоимостью 656 000-670 000 рублей;
-
21,9 месяца - на Hyundai Creta (1,8 млн рублей);
-
34,7 месяца - на Toyota Camry (2,85 млн рублей).
Разница между регионами объясняется уровнем доходов и ценами на автомобили. В южных и уральских субъектах соотношение зарплаты к стоимости машины остаётся одним из самых сбалансированных.
