Девушка попала в аварию
© Designed by Freepik by Drazen Zigic is licensed under public domain
Иван Рогов Опубликована сегодня в 16:55

Снегопады устроили экзамен дорогам: страховщики назвали самые аварийные авто 2026 года

Зима 2026 года принесла автомобилистам не только снегопады, но и заметные изменения в статистике аварий. Страховые компании уже подвели промежуточные итоги и назвали марки, которые чаще других оказывались участниками ДТП. Картина оказалась неоднородной: данные разных игроков рынка заметно различаются. Об этом сообщает "За рулем".

Как изменилась аварийность зимой

Сильные снегопады в начале года ожидаемо повлияли на дорожную ситуацию. Несмотря на то что официальная статистика МВД пока не опубликована, страховщики фиксируют рост обращений по полисам каско и ОСАГО.

В "Зетта Страховании" и "РЕСО-Гарантии" сообщили об увеличении числа ДТП примерно на 15% за январь и первую половину февраля. Речь идет как о росте количества застрахованных автомобилей, так и о более частых страховых случаях на фоне сложных погодных условий. Подобные всплески традиционно связаны с ухудшением сцепления и увеличением тормозного пути, о чём ранее предупреждали эксперты в материале о тормозном пути автомобиля на снегу.

"За январь и первую половину февраля 2026 года количество ДТП выросло примерно на 15%", — сообщили представители "Зетта Страхования" и "РЕСО-Гарантии" Елена Хахулина и Павел Яковлев.

При этом не все участники рынка видят резкий скачок аварийности. В компании "МАКС" отметили лишь традиционный сезонный рост, характерный для зимы. В "Ренессанс Страховании" подчеркнули, что январские показатели практически не отличались от прошлогодних значений, что говорит о стабилизации ситуации несмотря на снегопады.

Какие марки чаще оказываются в ДТП

Статистика по брендам различается в зависимости от страховщика, однако определенные тенденции прослеживаются. В "Ингосстрахе" зимой 2026 года чаще всего в авариях фигурировали автомобили Toyota — на них пришлось 10,3% страховых случаев. Далее с одинаковым результатом по 8,5% следовали Kia и Lada, а затем Hyundai и Nissan.

Если говорить о конкретных моделях, то наиболее часто в сводках появлялись Hyundai Solaris, Kia Rio и Lada Granta. Эти автомобили традиционно популярны на российском рынке, что напрямую влияет на их долю в статистике ДТП. Параллельно на вторичном рынке сохраняется интерес к моделям с устойчивой историей эксплуатации, о чём свидетельствует недавний рейтинг безаварийных машин, где в лидерах оказались LADA, Chevrolet и УАЗ.

В "РЕСО-Гарантии" картина иная: в числе наиболее часто попадающих в аварии марок оказались Haval, Geely и Chery, а также ВАЗ, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda. Таким образом, китайские бренды всё активнее присутствуют не только в продажах, но и в страховой отчетности.

В "Зетта Страховании" чаще других участниками аварий становились Changan и Chery. В СК "Ренессанс" составили собственный рейтинг моделей, где лидером стал Chery Arrizo 8, за ним расположились Omoda S5 и Belgee X70. В список также вошли коммерческие автомобили, включая Hyundai Porter и Mercedes-Benz Sprinter.

"Это связано с их интенсивной эксплуатацией", — пояснил вице-президент СК "Ренессанс" Сергей Демидов.

Доля отечественных и импортных машин

Отдельное внимание страховщики уделили распределению страховых случаев по происхождению автомобилей. В компании "Согласие" отметили, что более четверти всех обращений по-прежнему приходится на автомобили Lada. Это объясняется их высокой долей в автопарке страны.

Среди иномарок примерно по 20% страховых случаев составляют китайские и японские бренды. Корейские марки, прежде всего Hyundai и Kia, занимают 7-8%, а европейские автомобили — около 15-17%. Такая структура отражает текущий баланс рынка, где заметно усилились позиции китайских производителей.

В целом статистика показывает, что частота попадания в ДТП во многом связана не только с маркой, но и с распространённостью модели, условиями эксплуатации и интенсивностью использования. Зимние погодные факторы лишь усиливают влияние этих обстоятельств, однако кардинального изменения расстановки сил на рынке страховщики пока не фиксируют.

Автор Иван Рогов
Иван Рогов — автоэксперт, инженер (МГТУ ГА) с 15-летним стажем. Специалист по безопасности и тех-аудиту. Провел 500+ тест-драйвов и глубоких обзоров.

