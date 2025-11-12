Думала, что страховка не покроет — оказалось, платят даже за поломку: нюанс, о котором молчат
Авария на дороге — ситуация, в которой никто не застрахован, даже самый опытный водитель. Иногда происшествие случается внезапно, без человеческого фактора — например, из-за технической неисправности автомобиля. Но если в машине есть пассажиры, встаёт закономерный вопрос: кто несёт ответственность за их травмы и как они могут получить компенсацию?
Когда полис ОСАГО защищает пассажира
Согласно действующему законодательству, пассажир автомобиля при ДТП считается пострадавшим наравне с другими участниками аварии. Это закреплено в Федеральном законе № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". Поэтому, если водитель застраховал свою ответственность, страховая компания обязана выплатить компенсацию за причинённый пассажиру вред.
"Пассажир транспортного средства также считается пострадавшим в ДТП, и на причинённый ему вред распространяется страховое покрытие", — отметила юрист Юлия Цветкова.
Это означает, что даже если виновником аварии стала техническая поломка — например, лопнувшее колесо, — пассажир вправе получить страховую выплату. Главное, чтобы у водителя был действующий полис ОСАГО и чтобы страховая компания была своевременно уведомлена о происшествии.
Что нужно сделать после аварии
Водитель обязан не только оказать помощь пострадавшим и вызвать необходимые службы, но и сообщить о происшествии страховщику. Это требование закреплено в статье 11 закона об ОСАГО. Сделать это нужно строго в установленные сроки и в форме, предусмотренной договором — обычно через заявление и предоставление пакета документов.
Кроме того, если пассажир требует возмещения ущерба, водитель обязан предоставить ему сведения о своём полисе ОСАГО. Эти данные помогут пострадавшему подать заявление в страховую компанию и получить компенсацию.
Сравнение: виды компенсации при ДТП
|Вид ущерба
|Кто выплачивает
|Комментарий
|Материальный вред (лечение, лекарства, ремонт)
|Страховая компания по ОСАГО
|Возмещается в пределах страхового лимита
|Моральный вред
|Владелец или водитель автомобиля
|Не покрывается ОСАГО, взыскивается через суд
|Ущерб при отсутствии ОСАГО
|Владелец авто
|Полностью за счёт собственных средств
|Вред здоровью при вине другого водителя
|Страховая виновника
|По стандартной процедуре ОСАГО
Советы шаг за шагом
|Что делать
|Инструменты и документы
|Зафиксировать факт ДТП
|Фото, видео, схема происшествия
|Вызвать ГИБДД и скорую помощь
|Телефон 112
|Сообщить страховой компании
|Полис ОСАГО, заявление о страховом случае
|Получить справки и документы о повреждениях
|Медицинские заключения, акт ГИБДД
|Передать документы в страховую
|Паспорт, полис, заявление, справки
|Дождаться решения и выплаты
|Обычно в течение 20 дней
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка → не сообщить вовремя о ДТП в страховую
Последствие → отказ в выплате компенсации
Альтернатива → сообщить о происшествии сразу, даже если кажется, что вред незначителен
- Ошибка → не указать пострадавших пассажиров в документах
Последствие → пассажир не сможет получить страховую выплату
Альтернатива → включить всех участников происшествия в протокол
- Ошибка → не оформить полис ОСАГО вовремя
Последствие → придётся возмещать ущерб своими силами
Альтернатива → проверять срок действия страховки заранее
А что если полис ОСАГО просрочен?
Если страховка недействительна, страховая компания не несёт ответственности за ущерб. В этом случае все затраты ложатся на водителя. Однако пассажир имеет право взыскать компенсацию через суд, и суд почти всегда принимает сторону пострадавшего, если факт вреда подтверждён медицинскими документами.
В некоторых случаях можно обратиться в Российский союз автостраховщиков (РСА), если страховая компания виновника ликвидирована или у неё отозвана лицензия. РСА выплачивает компенсации в пределах установленных лимитов.
Плюсы и минусы ОСАГО
|Плюсы
|Минусы
|Защищает водителя от крупных финансовых потерь
|Не покрывает моральный вред
|Обеспечивает защиту пассажиров
|Ограниченный лимит выплат
|Простая процедура оформления
|Требует регулярного продления
|Возможность онлайн-оформления
|Зависимость от добросовестности страховой
FAQ
Как пассажиру получить компенсацию по ОСАГО?
Нужно обратиться в страховую компанию водителя, предоставив документы: справку о ДТП, паспорт, медицинские заключения и реквизиты для перечисления денег.
Сколько составляет выплата за травму пассажира?
Размер компенсации зависит от степени вреда. При лёгких повреждениях — до 100 000 рублей, при тяжёлых травмах или смерти — до 500 000 рублей.
Можно ли получить компенсацию, если ДТП произошло без вины водителя?
Да. ОСАГО покрывает вред, причинённый источником повышенной опасности, даже при отсутствии вины владельца автомобиля.
Мифы и правда
Миф: если авария произошла из-за поломки, пассажир ничего не получит.
Правда: страховая обязана выплатить компенсацию, если полис ОСАГО был действителен.
Миф: моральный вред всегда покрывает страховка.
Правда: компенсацию морального вреда можно взыскать только с владельца или водителя машины.
Миф: если пострадавший — родственник водителя, страховая не заплатит.
Правда: закон не делает различий между родственниками и другими пассажирами.
3 интересных факта
-
Первые программы автострахования появились в Великобритании ещё в 1930-х годах.
-
В России ежегодно оформляется более 40 млн полисов ОСАГО.
-
Наибольшее количество обращений по страховым случаям связано с повреждениями здоровья пассажиров.
Исторический контекст
Институт обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств появился в России в 2003 году. До этого компенсация за причинённый вред выплачивалась только по решению суда, что приводило к долгим процессам и нередко — к отсутствию выплат вовсе. С введением ОСАГО ситуация изменилась: теперь пассажиры и другие пострадавшие получают гарантированные выплаты в установленные сроки.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru