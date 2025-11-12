Думала, что страховка не покроет — оказалось, платят даже за поломку: нюанс, о котором молчат

Авария на дороге — ситуация, в которой никто не застрахован, даже самый опытный водитель. Иногда происшествие случается внезапно, без человеческого фактора — например, из-за технической неисправности автомобиля. Но если в машине есть пассажиры, встаёт закономерный вопрос: кто несёт ответственность за их травмы и как они могут получить компенсацию?

Когда полис ОСАГО защищает пассажира

Согласно действующему законодательству, пассажир автомобиля при ДТП считается пострадавшим наравне с другими участниками аварии. Это закреплено в Федеральном законе № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". Поэтому, если водитель застраховал свою ответственность, страховая компания обязана выплатить компенсацию за причинённый пассажиру вред.

"Пассажир транспортного средства также считается пострадавшим в ДТП, и на причинённый ему вред распространяется страховое покрытие", — отметила юрист Юлия Цветкова.

Это означает, что даже если виновником аварии стала техническая поломка — например, лопнувшее колесо, — пассажир вправе получить страховую выплату. Главное, чтобы у водителя был действующий полис ОСАГО и чтобы страховая компания была своевременно уведомлена о происшествии.

Что нужно сделать после аварии

Водитель обязан не только оказать помощь пострадавшим и вызвать необходимые службы, но и сообщить о происшествии страховщику. Это требование закреплено в статье 11 закона об ОСАГО. Сделать это нужно строго в установленные сроки и в форме, предусмотренной договором — обычно через заявление и предоставление пакета документов.

Кроме того, если пассажир требует возмещения ущерба, водитель обязан предоставить ему сведения о своём полисе ОСАГО. Эти данные помогут пострадавшему подать заявление в страховую компанию и получить компенсацию.

Сравнение: виды компенсации при ДТП

Вид ущерба Кто выплачивает Комментарий Материальный вред (лечение, лекарства, ремонт) Страховая компания по ОСАГО Возмещается в пределах страхового лимита Моральный вред Владелец или водитель автомобиля Не покрывается ОСАГО, взыскивается через суд Ущерб при отсутствии ОСАГО Владелец авто Полностью за счёт собственных средств Вред здоровью при вине другого водителя Страховая виновника По стандартной процедуре ОСАГО

Советы шаг за шагом

Что делать Инструменты и документы Зафиксировать факт ДТП Фото, видео, схема происшествия Вызвать ГИБДД и скорую помощь Телефон 112 Сообщить страховой компании Полис ОСАГО, заявление о страховом случае Получить справки и документы о повреждениях Медицинские заключения, акт ГИБДД Передать документы в страховую Паспорт, полис, заявление, справки Дождаться решения и выплаты Обычно в течение 20 дней

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка → не сообщить вовремя о ДТП в страховую

Последствие → отказ в выплате компенсации

Альтернатива → сообщить о происшествии сразу, даже если кажется, что вред незначителен

Ошибка → не указать пострадавших пассажиров в документах

Последствие → пассажир не сможет получить страховую выплату

Альтернатива → включить всех участников происшествия в протокол

Ошибка → не оформить полис ОСАГО вовремя

Последствие → придётся возмещать ущерб своими силами

Альтернатива → проверять срок действия страховки заранее

А что если полис ОСАГО просрочен?

Если страховка недействительна, страховая компания не несёт ответственности за ущерб. В этом случае все затраты ложатся на водителя. Однако пассажир имеет право взыскать компенсацию через суд, и суд почти всегда принимает сторону пострадавшего, если факт вреда подтверждён медицинскими документами.

В некоторых случаях можно обратиться в Российский союз автостраховщиков (РСА), если страховая компания виновника ликвидирована или у неё отозвана лицензия. РСА выплачивает компенсации в пределах установленных лимитов.

Плюсы и минусы ОСАГО

Плюсы Минусы Защищает водителя от крупных финансовых потерь Не покрывает моральный вред Обеспечивает защиту пассажиров Ограниченный лимит выплат Простая процедура оформления Требует регулярного продления Возможность онлайн-оформления Зависимость от добросовестности страховой

FAQ

Как пассажиру получить компенсацию по ОСАГО?

Нужно обратиться в страховую компанию водителя, предоставив документы: справку о ДТП, паспорт, медицинские заключения и реквизиты для перечисления денег.

Сколько составляет выплата за травму пассажира?

Размер компенсации зависит от степени вреда. При лёгких повреждениях — до 100 000 рублей, при тяжёлых травмах или смерти — до 500 000 рублей.

Можно ли получить компенсацию, если ДТП произошло без вины водителя?

Да. ОСАГО покрывает вред, причинённый источником повышенной опасности, даже при отсутствии вины владельца автомобиля.

Мифы и правда

Миф: если авария произошла из-за поломки, пассажир ничего не получит.

Правда: страховая обязана выплатить компенсацию, если полис ОСАГО был действителен.

Миф: моральный вред всегда покрывает страховка.

Правда: компенсацию морального вреда можно взыскать только с владельца или водителя машины.

Миф: если пострадавший — родственник водителя, страховая не заплатит.

Правда: закон не делает различий между родственниками и другими пассажирами.

3 интересных факта

Первые программы автострахования появились в Великобритании ещё в 1930-х годах. В России ежегодно оформляется более 40 млн полисов ОСАГО. Наибольшее количество обращений по страховым случаям связано с повреждениями здоровья пассажиров.

Исторический контекст

Институт обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств появился в России в 2003 году. До этого компенсация за причинённый вред выплачивалась только по решению суда, что приводило к долгим процессам и нередко — к отсутствию выплат вовсе. С введением ОСАГО ситуация изменилась: теперь пассажиры и другие пострадавшие получают гарантированные выплаты в установленные сроки.