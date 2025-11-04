Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автомобиль на открытом воздухе
Автомобиль на открытом воздухе
© Desiggned by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Иван Рогов Опубликована сегодня в 7:17

Вы тратите деньги на мусор: почему 7 этих автоаксессуаров только вредят машине

Спойлеры на городских автомобилях не увеличивают прижимную силу

Мир автомобильных аксессуаров полон заманчивых новинок, которые обещают улучшить внешний вид машины или сделать её более "спортивной". Однако большинство таких деталей, заимствованных из автоспорта, в повседневной эксплуатации оказываются бесполезными или даже вредными. Чтобы тратить деньги с умом, важно понимать, какие из них реально приносят пользу, а какие — просто декоративные элементы.

Спойлеры: от гонок к городу

Спойлер на крышке багажника — классический пример аксессуара, который полезен только на треке. В гоночных условиях он увеличивает прижимную силу, улучшает управляемость на больших скоростях и позволяет точнее проходить повороты. Но на обычных дорогах, где средняя скорость намного ниже гоночной, эффект почти незаметен. В городском потоке или на трассе спойлер больше влияет на стиль, чем на реальную динамику автомобиля. Иногда он даже портит общий облик машины, особенно если дизайн не гармонирует с кузовом.

Мухобойки и накладки на пороги

Многие водители ставят пластиковые накладки и "мухобойки", рассчитывая на защиту кузова. На практике эти элементы часто действуют наоборот. Под ними скапливается грязь и влага, что ускоряет коррозию металла. Дополнительный минус — ухудшение аэродинамики. Некоторые перекупщики используют такие накладки, чтобы скрыть ржавчину или мелкие повреждения, ведь маскировать дефекты проще, чем устранять их.

Ветровики и комфорт

Ветровики на окнах вызывают противоречивые эмоции. Они позволяют слегка приоткрывать стекло во время дождя, что может быть удобно для курящих водителей. Для большинства же это источник дополнительного шума и вибрации на скорости. Лично для меня комфорт салона важнее, чем сомнительная польза от приоткрытого окна.

Диски и низкопрофильная резина

Мода на большие диски и низкопрофильную резину пришла из автоспорта. На треке такие шины действительно повышают управляемость: боковины не деформируются, автомобиль точнее реагирует на руль. Но на городских дорогах разница почти незаметна, а недостатков хватает. Жёсткая резина и тонкая подушка между диском и асфальтом делают поездку жёсткой: каждая ямка и стык передаются на подвеску и спину водителя. К тому же диски легко повредить, а ремонт обойдётся недёшево.

Металлические трубы на внедорожниках

Трубы по периметру кузова выглядят впечатляюще, но на внедорожниках и кроссоверах могут снижать проходимость. Они уменьшают углы въезда и съезда, увеличивают риск зацепиться при прохождении препятствий. Да, они могут защитить бампер при мелких столкновениях, но серьёзный удар всё равно повредит машину, а сами трубы придётся чинить. На легковых автомобилях этот аксессуар чаще выполняет декоративную функцию, чем практическую.

Присадки и топливо

С присадками в бензин ситуация сложная. Добавлять их в топливо иногда оправдано, если это улучшает очищение форсунок или стабилизирует октановое число. Но заливать неизвестные компоненты прямо в мотор — рискованная затея. Совместимость веществ не гарантируется, а последствия могут быть непредсказуемыми. Надёжнее придерживаться качественного топлива и своевременно менять масло.

Светодиодные лампы

LED-лампы стали популярной альтернативой галогеновым: они ярче, долговечнее и экономичнее. Однако если фары не рассчитаны на такой источник света, эффект нивелируется. Свет рассеивается, граница света и тени размывается, а встречные водители могут ослепнуть. Это создаёт опасность для всех участников движения, несмотря на визуальное улучшение.

Как выбрать аксессуары

Прежде чем покупать новую "фишку", стоит задать себе вопрос: улучшит ли она реальную эксплуатацию автомобиля или только украшает его внешний вид? Полезные аксессуары — это те, которые реально защищают кузов, повышают безопасность или комфорт. Декоративные детали чаще всего оказываются бесполезными.

  1. Оцените условия эксплуатации. Гоночные элементы на городской машине редко дают ощутимый эффект.

  2. Проверьте совместимость с вашей моделью автомобиля. Некоторые детали могут ухудшать аэродинамику или проходимость.

  3. Сравните стоимость и практическую пользу. Дорогой аксессуар без реальной функции — пустая трата.

  4. Обратите внимание на отзывы владельцев, а не только на рекламу. Реальный опыт показывает, что работает, а что нет.

  5. Придерживайтесь качественного топлива и регулярного обслуживания — это эффективнее любых присадок.

Плюсы и минусы популярных аксессуаров

Аксессуар Плюсы Минусы
Спойлер Эффект на высоких скоростях На городских дорогах бесполезен
Мухобойки Защита от мелкого мусора Скапливают грязь, ускоряют коррозию
Ветровики Возможность приоткрыть окно Шум, вибрация, сомнительная польза
Большие диски Улучшенная управляемость на треке Жёсткая поездка, риск повреждения
Металлические трубы Мелкая защита бампера Снижают клиренс и проходимость
LED-лампы Ярче и долговечнее Размывает границы света, ослепляет других

Мифы и правда

  1. "Все присадки делают мотор лучше". Реальность: эффект зависит от качества топлива и конструкции двигателя.

  2. "Большие диски всегда повышают управляемость". Только на ровной дороге или треке, в городе комфорт страдает.

  3. "Мухобойки защищают кузов от коррозии". Наоборот, под ними часто скапливается влага, ускоряя ржавление.

Интересные факты

  1. На треке спойлер может увеличить прижимную силу на 30-40% при экстремальных скоростях.

  2. Низкопрофильная резина стала популярной в гонках еще в 1970-х годах.

  3. LED-лампы появились в массовых фарах только в начале 2000-х и сразу стали модным трендом.

Исторический контекст

Впервые спойлеры и низкопрофильная резина начали использоваться в автоспорте для управления аэродинамикой и повышения точности на треке. С конца XX века эти элементы перешли в массовый сегмент, где чаще выполняют декоративную роль.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

ГИБДД России напомнила, когда водителям стоит менять резину на шипованную сегодня в 3:25
Пять причин, почему зимой машина может стать неуправляемой — проверь свои шины

Шипованные шины — надёжная защита от зимних сюрпризов. Почему они не теряют актуальности, как выбрать подходящую модель и чего стоит избегать — в нашем материале.

Читать полностью » Защита картера двигателя может перегревать мотор при неправильной установке сегодня в 2:58
Вред под колесами: почему лишняя защита картера может стоить двигателю жизни

Узнайте, когда защита картера действительно нужна и какие риски скрываются за привычным элементом, который многие автовладельцы ставят автоматически.

Читать полностью » Профессор Цинхуа заявил, что гибкая броня защитит аккумуляторы от мороза сегодня в 2:20
Новая технология заставила твердотельные батареи работать при –30 °C

Учёные из Китая создали "гибкую броню" для твердотельных аккумуляторов, которая защищает их от холода и перегрева, обещая революцию в хранении энергии.

Читать полностью » За выезд за стоп-линию при пропуске скорой грозит штраф до 5000 рублей сегодня в 1:54
Сирена за спиной — сердце в пятки: как уступить скорой и не остаться без прав

Как не потерять водительские права, если сзади внезапно появляется скорая помощь с сиреной? Полицейский объяснил, какие действия считаются законными, а какие приведут к штрафу.

Читать полностью » Мастер автосервиса: зубная паста эффективно удаляет налёт с фар сегодня в 1:22
Этот простой трюк возвращает фарам блеск без автосервиса и затрат

Узнайте, как вернуть блеск автомобильным фарам с помощью простых средств — без сервиса и лишних расходов.

Читать полностью » Обогрев стекла автомобиля восстанавливают токопроводящим составом за 20–30 минут сегодня в 0:59
Стекло превратилось в ледяную ловушку: как вернуть обогрев стекла за 30 минут

Простые способы вернуть обогрев заднего стекла без замены — от поиска обрыва до нанесения токопроводящего состава своими руками.

Читать полностью » Финансовый директор Volkswagen Арно Антлиц заявил о квартальном убытке в 1,07 млрд евро сегодня в 0:48
Электромобили подвели: что скрывает Volkswagen за миллиардными потерями

Volkswagen впервые за пять лет сообщил о квартальном убытке. Что стало причиной кризиса и какие шаги концерн предпринимает, чтобы выбраться из финансового пике?

Читать полностью » Правильно приготовленный мыльный раствор может отмыть даже самую въевшуюся грязь на авто вчера в 23:53
Революция в автомоечном деле: почему водители массово отказываются от дорогой автохимии

Автослесарь раскрыл секрет эффективной мойки кузова без дорогих шампуней. Узнайте, какое доступное средство справляется с грязью лучше специализированной химии.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Осенний маршрут Дорога великих людей: что посмотреть в Воронежской области
УрФО
Бизнес Тюменской области до декабря сможет ввозить товары из Казахстана без маркировки
Авто и мото
Минцифры: новые правила ограничили число SIM-карт на одного человека
Культура и шоу-бизнес
Ким Кардашьян хочет пригласить Blackpink во второй сезон сериала "Все честно" — Daily Fashion News
Красота и здоровье
Врачи рассказали, что такое гипнагогические галлюцинации и чем они опасны
Садоводство
Агрономы советуют уничтожать самосевы и растительные остатки, чтобы предотвратить пятнистость и ржавчину
Питомцы
Эксперт Шлемпер сообщил, что треть кошек испытывает тревогу при длительном отсутствии человека
Наука
Учёные напечатали человеческую мышечную ткань в невесомости на 3D-принтере — Парт Чансория
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet