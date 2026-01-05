Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Остров Капри
Остров Капри
© commons.wikimedia.org by Владимир Шеляпин is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 15:39

Ждала одного, а этот остров сделал по-своему: Капри раскрылся совсем иначе

Цены на жильё и транспорт на Капри остаются высокими вне зависимости от сезона — туристы

Капри — остров, который редко старается понравиться сразу. Он может встретить вас не солнцем, а тяжёлыми тучами, не открыточными видами, а влажным камнем и холодным ветром с залива. Но именно в такие моменты становится ясно: перед вами не просто курорт, а место с характером. Об этом рассказал дзен-канал "Жизнь и Чувства".

Первое знакомство под облаками

Путь на Капри начинается в неапольском порту и заканчивается в Марина-Гранде — главных морских воротах острова. Уже здесь становится понятно, что погода сегодня диктует свои условия. Фуникулёр, поднимающийся почти вертикально вверх, медленно тянет кабину к центру Капри-тауна. За запотевшими стёклами проступают белые дома, будто прилепившиеся к скалам, а где-то выше теряются очертания Монте-Соларо — самой высокой точки острова, которая в этот день остаётся недоступной.

В солнечную погоду Капри продаёт мечты и виды, знакомые по открыткам. В дождь он демонстрирует иной облик — строгий, сдержанный и удивительно честный. Вместо купаний и панорам остаются прогулки под зонтами, мокрые улочки, запах дождя и редкие кафе, из которых тянет свежесваренным кофе. Подобное ощущение уединённой красоты нередко ищут и те, кто выбирает небольшие острова рядом с Венецией, где атмосфера важнее погоды.

Цена красоты и движения

Капри не делает скидок ни на погоду, ни на настроение туристов. Цены здесь устойчивы, как прибрежные скалы. В кафе счёт легко оказывается в полтора-два раза выше, чем на материке, а поиск жилья начинается примерно с €150-200 за ночь даже вне пикового сезона. Однако главный расход — передвижение. Такси из порта в Анакапри стоит €25-30 за десять минут пути, автобус за €2-3 становится самым разумным выбором, а фуникулёр за €2,40 лишь соединяет порт с центральной площадью.

Особое испытание — подъёмы к смотровым точкам и историческим местам. Канатная дорога на Монте-Соларо обходится примерно в €13, и в пасмурный день это плата скорее за надежду, чем за вид. Остров словно проверяет, готовы ли вы принять его правила и заплатить за саму возможность увидеть лучшее. Подобный подход к регулированию туристического потока всё чаще обсуждают и в материковой Италии, где вводят новые форматы доступа к знаковым местам вроде фонтана Треви в Риме.

История среди садов и руин

Даже в дождь Капри щедр на впечатления. Вилла Сан-Микеле, созданная шведским врачом и писателем Акселем Мунте, поражает атмосферой покоя. Её сады и античные статуи словно существуют вне времени, позволяя иначе взглянуть на историю острова, который притягивал философов, писателей и политиков.

Не менее сильное впечатление производит вилла Йовис — резиденция императора Тиберия. В непогоду она кажется особенно суровой и отчуждённой: камни молчат, а над обрывом слышен только ветер с Тирренского моря. Совсем иной настрой у виллы Лисис. Когда тучи ненадолго расходятся, её белые колонны и террасы наполняются светом, а влажный камень начинает сиять, будто остров решил вознаградить терпение гостей.

К вечеру дождь отступает, и площадь Умберто I наполняется мягким светом фонарей. Дорогой кофе, отражения огней в мокрой брусчатке и очищенный воздух создают ощущение редкого равновесия. В такие минуты становится понятно, почему Капри выбирали для жизни и размышлений люди самых разных взглядов и эпох.

Этот остров не развлекает и не уговаривает. Он предлагает красоту, но проверяет её ценой, погодой и ожиданием. И, покидая его на пароме, легко поймать себя на желании вернуться — уже зная, что Капри особенно хорош тогда, когда не спешит открываться.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Семейные отели Турции вводят ограничения на заселение мужчин без пары — Вечерняя Москва сегодня в 11:05
Семейный рай без лишних рисков: почему турецкие курорты ограничивают мужчин без сопровождения

Одиноких мужчин в Турции иногда не заселяют в семейные отели: дело не в личной неприязни, а в правилах формата и рисках для репутации.

Читать полностью » Стамбул возглавил рейтинг зарубежных направлений у россиян на Новый год — OneTwoTrip сегодня в 10:11
Новый год перепутал все привычные маршруты: этот волшебный город стал главным магнитом для россиян

Исследование OneTwoTrip показало, какие города стали самыми популярными у россиян на Новый год и как изменилась доля зарубежных поездок.

Читать полностью » На пункте Маньчжурия возникли задержки по техническим причинам — Генконсульство РФ сегодня в 10:04
Один день — и граница встала, второй — и всё исчезло: как Маньчжурия пережила наплыв россиян

На границе с Китаем туристы ждали более 10 часов из-за очереди из 30 автобусов. Консульство назвало причину и привело цифры потока.

Читать полностью » Новый Свет ориентирован на уединённый отдых, Судак — на городскую инфраструктуру — опытные туристы сегодня в 3:30
Эти курорты Крыма путают на карте, но в жизни они ощущаются совсем не одинаково

Новый Свет и Судак находятся рядом, но дают совершенно разный опыт отдыха в Крыму. Разбираемся, какое место подойдёт именно вам и почему.

Читать полностью » Колумбия открывает новые горизонты для российских путешественников - ТурПром вчера в 22:13
От колониальной эпохи до современных чудес: что привлекает туристов в Картахене

Интригующее путешествие в Колумбию: что скрывают города Богота и Медельин? Чем манит Карибское побережье? Откройте страну контрастов вместе с нами!

Читать полностью » Чиангмай отличается спокойным ритмом и более низкой стоимостью жизни по сравнению с курортами Таиланда — гиды вчера в 14:50
Этот город в Таиланде легко пропустить — и именно там страна раскрывается по-настоящему

Чиангмай называют культурной столицей Таиланда. Город без моря, но с историей, мягким климатом и спокойным ритмом жизни вдали от курортов.

Читать полностью » Под Сианем обнаружен древний мегаполис, связанный с Цинь Шихуанди - ТурПром вчера в 10:13
Археологическая тайна Китая: как забытый мегаполис императора раскрывает скрытые грани цивилизации

Археологи обнаружили огромный «запретный город» эпохи Цинь! Находка сопоставима со столицей и меняет взгляд на историю Китая и структуру империи.

Читать полностью » Район Земун в Белграде сохраняет уникальную архитектуру австрийского периода — гиды вчера в 2:45
Этот район Белграда легко пропустить — и именно поэтому он запоминается сильнее всего

Земун — район Белграда, где австрийское прошлое, дунайская набережная и зимняя атмосфера создают совсем другой образ города.

Читать полностью »

Новости
Мир
Вашингтон рассматривает Мексику как новую цель влияния — аналитики
Мир
США заявляют о необходимости контроля над Гренландией — сенатор Пушков
Спорт и фитнес
Утренняя пробежка улучшает сон, настроение и продуктивность — тренеры
Общество
Аварии в сфере ЖКХ снизились на 40% в праздники — глава Минстроя Файзуллин
Авто и мото
Мигание дальним светом предупреждает водителей об опасности на дороге — naavtotrasse.ru
Еда
Торт "Мадлен" не требует многодневной выдержки и готов к подаче в день приготовления — кулинары
Наука
В Арктике найдено кладбище китов, раскрывающее тайны древней истории — Science-et-vie
Происшествия
Сухогруз под флагом Вануату сел на мель у берегов Кубани — Shot
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet