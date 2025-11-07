Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Занятие йогой
Занятие йогой
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 18:10

Попробовала капоэйру ради интереса — через месяц в зеркале увидела то, чего не ожидала

Капоэйра сочетает бой и акробатику: тренеры считают, что она улучшает координацию и выносливость

На солнечных пляжах Рио-де-Жанейро спорт и танец давно слились в единое искусство. Там, где звучит барабан и слышно свист капоэйры, формируются самые завидные фигуры мира. Эта бразильская боевая гимнастика соединяет элементы акробатики, танца и самообороны, превращая каждое движение в пластичный ритм тела.
Тренировки в стиле капоэйры не просто укрепляют мышцы — они развивают баланс, координацию и гибкость. Вдохновившись этим направлением, SELF создал программу, где движения бойцовского танца сочетаются с фитнесом. Такой комплекс помогает подтянуть ягодицы, живот и ноги, при этом делая тело гармоничным и пластичным.

Как работает тренировка капоэйры

Капоэйра развивает всё тело, но основная нагрузка приходится на ягодицы, пресс и бедра. Каждое движение динамично и выполняется с силой, но в ритме танца. Поэтому мышцы прорабатываются глубже, чем при обычных приседаниях или выпадах.

Joelhada — "Удар коленом"

Упражнение направлено на проработку ягодиц, пресса и задней поверхности бедра. Начни с выпада: одна нога впереди, другая сзади, корпус прямой. Резко подними заднее колено вверх, одновременно отводя руки, как будто отражаешь удар. Сделай 12 повторений на каждую ногу.

Pisão kick — "Большой удар"

Работают ягодицы, плечи и косые мышцы живота. Встань, держа мяч у груди, и выполняй мощное боковое движение ногой, одновременно перенося мяч в противоположную сторону. Повтори 12 раз на каждую ногу.

Esquiva paralela — "Уклон"

Отличная тренировка спины, ягодиц и бедер. Сделай выпад назад, затем плавно перейди в присед сбоку, наклоняя корпус. Это упражнение укрепляет мышцы кора и учит держать равновесие.

Balança — "Качание"

Работают руки, плечи и пресс. Удерживай мяч на уровне груди, выполняя движения корпусом влево и вправо. Это помогает улучшить осанку и укрепить спину.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнять упражнения без контроля дыхания.
    Последствие: мышцы быстро устают, снижается эффективность.
    Альтернатива: дыши ритмично: вдох на подготовке, выдох при усилии.

  • Ошибка: слишком глубокие выпады.
    Последствие: риск перенапряжения коленных суставов.
    Альтернатива: держи колено строго над щиколоткой.

  • Ошибка: выполнять элементы в быстром темпе.
    Последствие: потеря контроля над движениями.
    Альтернатива: начинай медленно, постепенно ускоряй ритм.

А что если заменить капоэйру?

Если нет возможности заниматься капоэйрой, подойдут аналоги: бразильская аэробика, функциональные тренировки или пилатес с элементами боевых движений. Они также укрепляют мышцы кора и делают тело гибким. В домашних условиях можно использовать фитнес-резинки и утяжелители, чтобы повысить нагрузку.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • комплексная проработка тела;

  • развитие гибкости и пластики;

  • улучшение настроения благодаря ритму и музыке.
    Минусы:

  • требует пространства и времени на обучение движений;

  • не подходит при травмах коленей или спины.

FAQ

Как часто тренироваться?
Достаточно 3 раз в неделю по 40 минут, чтобы увидеть первые результаты уже через месяц.
Что нужно для занятий?
Удобная одежда, кроссовки и, при желании, мяч для дополнительной нагрузки.
Можно ли заниматься дома?
Да, многие упражнения выполняются без оборудования, главное — соблюдать технику и темп.

Мифы и правда

  • Миф: капоэйра — это просто танец.
    Правда: на самом деле это боевое искусство, замаскированное под танец, которое тренирует силу и выносливость.
  • Миф: нужны годы, чтобы освоить движения.
    Правда: базовые элементы доступны новичкам уже после нескольких тренировок.
  • Миф: от капоэйры не худеют.
    Правда: за один час активной тренировки можно сжечь до 600 калорий.

Сон и психология

Капоэйра помогает не только телу, но и психике. Регулярные тренировки снижают уровень стресса, улучшают сон и повышают уверенность. Движения в ритме музыки помогают расслабиться и почувствовать контроль над телом.

Три интересных факта

  1. Капоэйра возникла в Бразилии как способ маскировки боевых приёмов под танец рабов.

  2. Современные фитнес-тренеры используют её элементы для реабилитации после травм.

  3. В 2014 году ЮНЕСКО внесла капоэйру в список нематериального культурного наследия человечества.

Исторический контекст

Корни капоэйры уходят в XVI век, когда африканские рабы, привезённые в Бразилию, создавали особую форму сопротивления. Их движения напоминали танец, чтобы обмануть надзирателей. Со временем техника обрела культурное значение и превратилась в уникальный символ свободы и силы духа.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вертикальная тяга помогает поддерживать здоровье позвоночника и предотвратить травмы сегодня в 10:01
Как я улучшил осанку с помощью вертикальной тяги

Вертикальная тяга — одно из самых эффективных упражнений для спины. Узнайте, как правильно выполнять это упражнение для улучшения осанки и укрепления верхней части тела.

Читать полностью » Лёгкие упражнения с гантелями помогают укрепить мышцы без перегрузки — Стив Зим сегодня в 9:10
Делала всего 20 минут в день — тело поменялось так, что даже подруги не узнали

Начать тренировки проще, чем кажется: четыре недели шаг за шагом превращают движение в удовольствие, а тело — в источник энергии и уверенности.

Читать полностью » Скручивания с медицинболом усиливают нагрузку на мышцы живота — отметила инструктор по фитнесу сегодня в 8:10
Раньше делала обычные скручивания, а теперь добавила медбол — результат просто шокирует

Комплекс простых упражнений поможет подтянуть пресс без сложных тренажёров и длительных тренировок — всего несколько движений, и мышцы уже в тонусе.

Читать полностью » Приседания с собственным весом укрепляют суставы — объяснила фитнес-тренер Джиллиан Майклс сегодня в 7:10
Раньше считала, что спорт — не для меня, а оказалось, всё дело в одной мелочи

Пошаговый план для тех, кто давно не занимался спортом: лёгкие упражнения, плавное вхождение в форму и заметный результат за месяц.

Читать полностью » Комбинация приседаний и отжиманий делает тело стройнее — считает Стив Зим сегодня в 6:10
Секрет идеального пресса оказался простым: я делала это всё не так

Хочешь увидеть первые результаты уже через неделю? Этот план тренировок поможет создать рельефное тело, улучшить выносливость и вернуть уверенность в каждом движении.

Читать полностью » Приседания, выпады и отжимания укрепляют мышцы — считает тренер Джиллиан Майклс сегодня в 5:10
Делала всего три упражнения дома — тело подтянулось за месяц: теперь советую всем подругам

Тренировка, которая возвращает телу рельеф и энергию. Пошаговый план для тех, кто хочет выйти из фитнес-застоя и увидеть реальные результаты уже через четыре недели.

Читать полностью » Какие упражнения на лестнице подходят для новичков и какие ошибки нужно избегать — рекомендации экспертов сегодня в 4:22
Вот как я за 10 минут на лестнице улучшила выносливость и убрала боли в ногах

Лестница может стать отличным тренажером для любого возраста. Узнайте, как простое упражнение может улучшить вашу выносливость и здоровье.

Читать полностью » Интервальные тренировки помогают сбросить 3,6 кг за месяц — заявила тренер сегодня в 4:10
Бегала каждый день и не худела — всё изменила одна мелочь в тренировке

Программа на 4 недели, которая помогает сбросить до 3,6 кг без голода и марафонов. Только умное кардио, силовые и немного дисциплины.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Диетолог Константину: мёд помогает поддерживать энергию и тонус при умеренном употреблении
Наука
Сьер: каменные орудия в Наморотукунане сохраняли технологию 300 тыс. лет
Питомцы
Базилик, ромашка и тимьян укрепляют иммунитет собак
Наука
ASB: тренировки на пресс активируют симпатическую нервную систему и вызывают оргазм
УрФО
В Свердловской области снизилась доля курильщиков до 11% — данные областной больницы №1
Питомцы
Орехи могут быть опасными для собак, если они съедены в большом количестве
Авто и мото
Британия меняет правила игры: электрокары могут потерять своё главное преимущество
Туризм
Лефкада соединена с материком мостом, что упрощает доступ на остров на машине
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet