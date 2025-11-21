Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 18:40

Сургут как научный и производственный центр: в Югре обсудили идею переноса столицы ХМАО

Губернатор ХМАО опроверг слухи о переносе столицы Югры

Во время пресс-конференции губернатор Югры Руслан Кухарук решительно опроверг слухи о возможном переносе столицы автономного округа из Ханты-Мансийска в Сургут. Глава региона подчеркнул, что оба города играют важнейшую, но различную роль в развитии округа. Такое заявление было сделано на фоне обсуждений, которые возникли в связи с развитием Сургута и его амбициями.

Роль городов в развитии региона

Кухарук отметил, что несмотря на мощь Сургута и его значимость для региона, конкуренции за статус столицы быть не должно.

"Сургут — мощный город, но конкуренции за статус столицы быть не должно. Конкурируйте за комфортную городскую среду", — сказал губернатор, акцентируя внимание на других аспектах развития, таких как улучшение качества жизни и создание благоприятных условий для проживания.

Это заявление подтвердило намерение власти поддерживать оба города в их специфических ролях, не лишая Сургут возможности развиваться как научный, образовательный и производственный центр.

Губернатор также добавил, что, несмотря на сохранение статуса административного центра за Ханты-Мансийском, внимание и поддержка Сургуту как ключевому городу округа будет сохраняться в полном объеме. Этот комментарий подтвердил приверженность власти поддержке обоих городов, каждый из которых играет свою уникальную роль в жизни округа.

