В Москве продолжается реализация масштабной программы капитального ремонта многоквартирных домов, стартовавшей в 2015 году. На данный момент работы ведутся более чем в 1,8 тысячи зданий, а общие показатели программы за прошедшее десятилетие достигли 15,3 тысячи обновленных строений. Москва остается единственным регионом страны, где в перечень обязательных работ включена полная замена лифтового оборудования, достигшего 25-летнего срока эксплуатации. Планируется, что к 2044 году программа охватит свыше 30 тысяч объектов общей площадью более 320 миллионов квадратных метров.

Масштабы программы и приоритеты

Очередность выполнения ремонтных работ в домах напрямую зависит от технического состояния инженерных систем и предельного срока их службы. Первостепенное внимание уделяют замене внутридомовой электрики, обновлению контуров отопления и сетей холодного и горячего водоснабжения, поскольку именно эти коммуникации чаще всего становятся источниками аварийных ситуаций.

Не менее важным направлением остается ремонт кровель, состояние которых критично для сохранности всего здания. В текущем году специалисты намерены привести в порядок более 850 крыш, причем основная концентрация таких домов наблюдается в центральных, западных и южных районах мегаполиса.

Процесс полноценного обновления жилого фонда требует системного подхода и значительных ресурсов. Как отметил начальник управления реализации проектных решений Фонда капитального ремонта Москвы Олег Дёгтев, за прошедший период по всей столице уже обновлено 90,2 миллиона квадратных метров жилой площади, включая установку десятков тысяч новых подъемников.

Лифты и противопожарная безопасность

Особое место в программе занимает модернизация лифтового парка. Только в этом году планируется установить свыше 5,5 тысячи новых кабин, что значительно превышает показатели прошлого года, когда было заменено около 4 тысяч единиц техники.

Для домов, имеющих деревянные перекрытия, предусмотрены специфические меры безопасности, в частности — регулярная противопожарная обработка конструкций. Такие объекты занимают более трети всей программы капитального ремонта, требуя особого контроля со стороны технических служб и подрядных организаций.

"Эффективное управление городским хозяйством требует не только четкого соблюдения графиков, но и постоянного диалога с жильцами. Интеграция передовых инженерных решений в старый жилой фонд позволяет существенно продлить жизненный цикл зданий. Приоритетность замены лифтов и коммуникаций — это база, обеспечивающая безопасность и комфорт горожан. Региональный опыт показывает, что комплексный подход к развитию инфраструктуры дает наиболее стабильные и долгосрочные результаты." Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Участие жителей в преображении архитектуры

Все работы по ремонту, включая выбор отделочных материалов, цветовых решений фасадов и дизайна общественных зон, утверждаются непосредственно жильцами. Такой подход гарантирует, что итоговый результат будет соответствовать ожиданиям собственников и бережно относиться к эстетике городских улиц.

Среди домов, участвующих в проекте, особое место занимают архитектурные доминанты, которых насчитывается 142. К ним относятся здания, представляющие историческую ценность, где реставрационные работы включают восстановление наличников, балюстрад и аутентичных цветовых схем.

Ярким примером стала пятиэтажка на Малой Бронной, 17, где после завершения ремонта фасад приобрел свой исторический оттенок "желтого персика". Подобные проекты планируются и в дальнейшем: так, на улице Свободы, 46, ремонтные работы проведут с применением современных фиброцементных панелей, чтобы сохранить сложную колористику здания.