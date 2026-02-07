Не просто сны и подёргивания: ночные блуждания собаки могут указывать на проблему

Может ли собака ходить во сне — вопрос, который нередко тревожит владельцев, заметивших странные ночные эпизоды у питомца. Иногда кажется, что животное действует осознанно, хотя взгляд у него отстранённый, а реакции на голос нет. Такое поведение легко принять за что-то опасное, особенно если оно повторяется. Об этом сообщает Le Mag du Chien.

Что называют лунатизмом

Лунатизмом принято считать состояние, при котором организм выполняет действия во время глубокого сна, не переходя в бодрствование. У людей подобные эпизоды чаще возникают в фазе медленного сна и могут сопровождаться вставанием, хождением, речью или однообразными жестами. Обычно с этим сталкиваются дети, и с возрастом проблема сходит на нет. Среди факторов называют переутомление, стресс, наследственность и некоторые заболевания нервной системы.

Сон и движения у собак

Сон собаки состоит из чередования медленной и быстрой фаз. Именно в эти периоды владельцы замечают подёргивания лап, движения хвоста или тихие звуки. В фазе быстрого сна мозг активно работает, поэтому животное может "бежать" или рычать, не покидая лежанку. Такое поведение считается нормальным и не имеет отношения к настоящему лунатизму.

Иногда картина выглядит иначе. Собака может подняться, пройтись по комнате или выполнять повторяющиеся действия, не просыпаясь полностью. Подобные эпизоды редки, но именно они больше всего пугают хозяев и требуют внимательного наблюдения.

Признаки, на которые стоит обратить внимание

У собак, поведение которых действительно напоминает хождение во сне, есть несколько характерных особенностей. Животное встаёт и перемещается с "пустым" взглядом, не реагирует на голос или прикосновения, может ходить по одному и тому же маршруту или двигаться по кругу. Такие эпизоды обычно длятся недолго и происходят ночью, во время глубокого сна.

Важно отличать их от обычных сновидений. Если питомец остаётся на месте и лишь слегка дёргается или издаёт звуки, речь, скорее всего, идёт о сне. Перемещения по дому и монотонные действия могут указывать на нарушение сна или общее неблагополучие, особенно если совпадают с другими тревожными сигналами, о которых подробно говорится в материале про признаки болезни у питомца.

Возможные причины необычного поведения

Настоящий лунатизм у собак встречается редко и нередко связан с серьёзными причинами. Среди них — неврологические нарушения, включая ночные или частичные эпилептические приступы, сбои в работе мозга и поражения стволовых структур. Такие состояния требуют обязательной консультации ветеринара.

Не стоит исключать и влияние стресса. Частые переезды, изменения режима или напряжённая обстановка способны нарушать сон и вызывать беспокойные ночные эпизоды. Подобные проявления иногда перекликаются с тем, что специалисты описывают как невротическое поведение у собак, когда эмоциональная нагрузка отражается на привычках и реакциях животного. У пожилых собак ночные блуждания и дезориентация могут быть связаны со снижением когнитивных функций или хроническими заболеваниями.

Как действовать владельцу

Если собака проявляет необычную активность во сне, прежде всего стоит позаботиться о безопасности. Закрытые лестницы, убранные острые предметы и нескользкое покрытие пола снижают риск травм. Резко будить питомца не рекомендуется, так как внезапное пробуждение может вызвать панику или защитную реакцию.

Полезно наблюдать за эпизодами и фиксировать их частоту, продолжительность и поведение животного после пробуждения. Эти данные помогут специалисту точнее оценить ситуацию. При регулярных или затяжных приступах, а также при появлении других настораживающих симптомов стоит обратиться к ветеринару для обследования.

Можно ли снизить риск

Полной профилактики не существует, однако спокойный режим дня, комфортное место для сна и снижение уровня стресса заметно улучшают качество ночного отдыха. Регулярные прогулки, умеренная физическая нагрузка и предсказуемый распорядок помогают собаке лучше восстанавливаться и реже сталкиваться с нарушениями сна.

В большинстве случаев ночные эпизоды не представляют серьёзной угрозы, но игнорировать их не стоит. Внимательное отношение к состоянию питомца и своевременная помощь позволяют вовремя заметить проблему и сохранить его безопасность.