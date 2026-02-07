Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Собака спит на диване
Собака спит на диване
© Pravda.Ru by Максим Лазарев is licensed under publiс domain
Главная / Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 15:13

Не просто сны и подёргивания: ночные блуждания собаки могут указывать на проблему

Может ли собака ходить во сне — вопрос, который нередко тревожит владельцев, заметивших странные ночные эпизоды у питомца. Иногда кажется, что животное действует осознанно, хотя взгляд у него отстранённый, а реакции на голос нет. Такое поведение легко принять за что-то опасное, особенно если оно повторяется. Об этом сообщает Le Mag du Chien.

Что называют лунатизмом

Лунатизмом принято считать состояние, при котором организм выполняет действия во время глубокого сна, не переходя в бодрствование. У людей подобные эпизоды чаще возникают в фазе медленного сна и могут сопровождаться вставанием, хождением, речью или однообразными жестами. Обычно с этим сталкиваются дети, и с возрастом проблема сходит на нет. Среди факторов называют переутомление, стресс, наследственность и некоторые заболевания нервной системы.

Сон и движения у собак

Сон собаки состоит из чередования медленной и быстрой фаз. Именно в эти периоды владельцы замечают подёргивания лап, движения хвоста или тихие звуки. В фазе быстрого сна мозг активно работает, поэтому животное может "бежать" или рычать, не покидая лежанку. Такое поведение считается нормальным и не имеет отношения к настоящему лунатизму.

Иногда картина выглядит иначе. Собака может подняться, пройтись по комнате или выполнять повторяющиеся действия, не просыпаясь полностью. Подобные эпизоды редки, но именно они больше всего пугают хозяев и требуют внимательного наблюдения.

Признаки, на которые стоит обратить внимание

У собак, поведение которых действительно напоминает хождение во сне, есть несколько характерных особенностей. Животное встаёт и перемещается с "пустым" взглядом, не реагирует на голос или прикосновения, может ходить по одному и тому же маршруту или двигаться по кругу. Такие эпизоды обычно длятся недолго и происходят ночью, во время глубокого сна.

Важно отличать их от обычных сновидений. Если питомец остаётся на месте и лишь слегка дёргается или издаёт звуки, речь, скорее всего, идёт о сне. Перемещения по дому и монотонные действия могут указывать на нарушение сна или общее неблагополучие, особенно если совпадают с другими тревожными сигналами, о которых подробно говорится в материале про признаки болезни у питомца.

Возможные причины необычного поведения

Настоящий лунатизм у собак встречается редко и нередко связан с серьёзными причинами. Среди них — неврологические нарушения, включая ночные или частичные эпилептические приступы, сбои в работе мозга и поражения стволовых структур. Такие состояния требуют обязательной консультации ветеринара.

Не стоит исключать и влияние стресса. Частые переезды, изменения режима или напряжённая обстановка способны нарушать сон и вызывать беспокойные ночные эпизоды. Подобные проявления иногда перекликаются с тем, что специалисты описывают как невротическое поведение у собак, когда эмоциональная нагрузка отражается на привычках и реакциях животного. У пожилых собак ночные блуждания и дезориентация могут быть связаны со снижением когнитивных функций или хроническими заболеваниями.

Как действовать владельцу

Если собака проявляет необычную активность во сне, прежде всего стоит позаботиться о безопасности. Закрытые лестницы, убранные острые предметы и нескользкое покрытие пола снижают риск травм. Резко будить питомца не рекомендуется, так как внезапное пробуждение может вызвать панику или защитную реакцию.

Полезно наблюдать за эпизодами и фиксировать их частоту, продолжительность и поведение животного после пробуждения. Эти данные помогут специалисту точнее оценить ситуацию. При регулярных или затяжных приступах, а также при появлении других настораживающих симптомов стоит обратиться к ветеринару для обследования.

Можно ли снизить риск

Полной профилактики не существует, однако спокойный режим дня, комфортное место для сна и снижение уровня стресса заметно улучшают качество ночного отдыха. Регулярные прогулки, умеренная физическая нагрузка и предсказуемый распорядок помогают собаке лучше восстанавливаться и реже сталкиваться с нарушениями сна.

В большинстве случаев ночные эпизоды не представляют серьёзной угрозы, но игнорировать их не стоит. Внимательное отношение к состоянию питомца и своевременная помощь позволяют вовремя заметить проблему и сохранить его безопасность.

Автор Сергей Ермаков
Сергей Ермаков — ветеринарный врач, к.в.н. со стажем 25+ лет. Эксперт по инфекционным болезням, гериатрии и организации ветеринарной помощи.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Это не характер и не вредность: что на самом деле стоит за контролем у собаки 05.02.2026 в 21:53

Собака ведёт себя как хозяин дома — но это не всегда про доминирование. Семь признаков и объяснение, как вернуть правила и спокойствие.

Читать полностью » Один жест, который собаки используют вместо слов — и люди часто понимают его неправильно 05.02.2026 в 18:30

Мягкое касание лапой — не просто проявление ласки, а важный способ общения собаки с человеком, скрывающий её реальные чувства и потребности.

Читать полностью » Птичья радуга с подвохом: яркое оперение оказалось языком выживания, а не украшением 05.02.2026 в 15:53

Почему одни птицы поражают яркими красками, а другие остаются незаметными? Генетика, питание, климат и зрение раскрывают неожиданные детали эволюции оперения.

Читать полностью » Кошки не показывают боль как люди — поэтому эти ошибки особенно опасны 05.02.2026 в 14:35

8 привычек владельцев, которые незаметно вредят кошке: еда со стола, сухой корм без нормы, грязный лоток и опасные окна. Что исправить в первую очередь.

Читать полностью » Питомец перестал встречать у двери — это выглядит как обида, но причина может быть куда тревожнее 04.02.2026 в 19:37

Внезапная холодность питомца часто маскирует стресс или заболевание: признаки, которые хозяин может заметить дома, и когда нужно срочно идти к ветеринару.

Читать полностью » Доза, после которой не спасают прогулки и рвота: шоколад становится приговором для собаки 04.02.2026 в 13:09

Шоколад может быть смертельно опасен для собак: всё зависит от вида, дозы и веса животного. Разбираемся, какие количества критичны и как действовать.

Читать полностью » Кот будто из мультфильма — но с генетическим сюрпризом: манчкин покоряет дома и вызывает споры 04.02.2026 в 9:38

Манчкин — порода кошек с короткими лапами и непростой репутацией. Чем она привлекает владельцев и почему вокруг нее до сих пор не утихают споры.

Читать полностью » Собака ходит за вами даже в туалет — причина не в “прилипчивости”, а в одном инстинкте 04.02.2026 в 8:14

Питомец следует в ванную не из каприза: стадные инстинкты, чувствительные запахи и привычка к присутствию. Простые ритуалы и постепенные микроразлуки возвращают личное пространство.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Новый Nissan Xterra показали за закрытыми дверями — первые впечатления удивили даже дилеров
Авто и мото
Их не берут даже на перепродажу: подержанные машины, от которых отворачивается вторичка
Спорт и фитнес
Бегать не хочется, а тренировка нужна — необычный способ разогнать пульс
Наука
Солнце крутится не как шар: экватор убегает, полюса отстают — и в этом скрыта главная угроза
Спорт и фитнес
Один неверный поворот крана после тренировки — и организм получает противоположный эффект
Красота и здоровье
Деменция начинается не в старости — учёные назвали факторы, которые действуют за десятилетия
Наука
Неуловимая планета выходит из тени: Меркурий в феврале неожиданно стал ярче звёзд
Еда
Курица на противне с гранатовой глазурью — ужин выглядит как из ресторана, а готовится без хлопот
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet