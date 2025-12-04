Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка с йоркширским-терьером
Девушка с йоркширским-терьером
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 11:37

Лисы и терьеры похожи куда больше, чем кажется: форма черепа раскрыла старое охотничье сходство

Морфология черепа собак не определяет их рабочие способности — Science Advances

Три года назад специалисты полагали, что внешность собак отражает их рабочие навыки, однако новые данные заставляют пересматривать привычные представления. Команда американских учёных изучила форму черепов десятков пород, чтобы понять, связаны ли их особенности с укусами, поиском запахов и другими задачами. Результаты оказались неожиданными. Об этом сообщает Science Advances.

Что показало исследование о форме черепа у собак

Учёные из Университета Чепмена применили технологии 3D-реконструкции для анализа 117 черепов 40 пород и сравнили их с образцами 18 диких псовых видов. Исследователи ожидали обнаружить чёткую связь между формой черепа и рабочими навыками, но итоговые данные оказались противоположными. Морфология разных пород, несмотря на внешние отличия, оказалась удивительно похожей.

Это ставит под сомнение убеждение, что собаки, которых специально выводили для укуса или поиска запахов, обладают структурными преимуществами. Работа в силовых ведомствах, охранных службах или поисковых подразделениях традиционно ассоциируется с определёнными породами. Однако результаты анализа показали: функциональные элементы черепа у них не отличаются от тех, что характерны для пород-компаньонов или декоративных собак.

"Наше исследование показывает, что в части строения черепа собаки не приспособлены к задачам вроде укуса или поиска запаха", — отмечает Уолдроп.

Команда исследовала ключевые участки черепа, отвечающие за силу укуса, работу челюстных мышц и обонятельные структуры. Несмотря на многовековую селекцию, связанной специализации они не обнаружили. То есть формы черепа не отражают профессиональное назначение породы.

Интересным исключением стали брахицефальные собаки — бульдоги, мопсы, ши-тцу, у которых морда укорочена. Но эта особенность объясняется эстетическими предпочтениями, а не рабочими задачами.

Почему мифы о сильных челюстях оказались неверны

Популярные представления о породах нередко основаны на новостных сюжетах и общественных страхах. Одни из самых устойчивых мифов касаются силы укуса определённых собак — особенно тех, кого считают потенциально агрессивными. Исследование показывает: это не подтверждается морфологией.

"Собаки, которых разводят для укуса, структурно не отличаются от тех, что выводятся для других целей", — говорит Уолдроп.

Эти данные противоречат рассказам о "сцепленных челюстях" или исключительной силе укуса у некоторых пород. На практике различия определяются не анатомией, а поведением, подготовкой и условиями, в которых живёт животное.

Аналогичные результаты касаются обоняния. Породы, ассоциирующиеся с поисковыми задачами, не показывают выраженных морфологических преимуществ. Их эффективность зависит скорее от тренировки и генетики поведения.

Сравнение домашних пород и диких псовых видов

Исследователи дополнительно изучили черепа волков, лис и других диких представителей псовых. В этой части работа выявила значительные отличия: у диких животных форма черепа напрямую связана с их образом жизни. У волков вытянутая морда, развитая носовая область, сильные челюсти — всё это необходимо для охоты.

"Я ожидал увидеть ярко выраженные группы, но большинство черепов оказались удивительно схожими", — отмечает Хебдон.

У домашних собак, наоборот, влияние естественного отбора отсутствует. Их морфология формировалась под воздействием эстетических предпочтений и требований к внешнему виду, а не функциональности.

Интересно, что отдельные домашние породы — например терьеры — частично схожи по форме черепа с лисами, что связано с их исторической ролью в охоте на мелких животных. Но и в этом случае различия обусловлены не рабочими задачами, а искусственным отбором.

Почему поведенческие особенности важнее формы черепа

Данные исследования подчеркивают: рабочие способности собак определяются не морфологией, а поведенческими характеристиками — выносливостью, внимательностью, способностью к обучению, контактностью с человеком. Эти качества частично наследуются и активно используются в кинологической практике.

Современные программы подготовки собак для служб безопасности, поисково-спасательных отрядов или аграрных задач опираются именно на поведенческую оценку, а не на форму головы.

Сравнение: череп собаки и функциональная специализация

Исследование показывает четыре ключевых различия. Во-первых, у домашних пород форма черепа чаще отражает внешность, а не рабочую функцию. Во-вторых, функциональные зоны у разных пород почти не отличаются. В-третьих, реальная специализация собак зависит от поведения и генетики, а не от морфологии. В-четвёртых, дикие виды демонстрируют выраженные анатомические адаптации, отсутствующие у домашних животных.

Плюсы и минусы морфологического подхода

Анализ морфологии даёт ряд преимуществ:
• помогает выявить реальные связи между анатомией и функцией;
• позволяет критически переосмыслить популярные мифы;
• создаёт основу для этической селекции;
• позволяет уточнить представления о влиянии селекции на внешний вид.

Но метод имеет ограничения:
• не учитывает индивидуальные особенности поведения;
• не отражает качеств, связанных с обучаемостью;
• не позволяет оценивать рабочие навыки напрямую;
• требует большого объёма данных и сложных технологий.

Популярные вопросы о морфологии черепа собак

1. Почему у диких животных черепы отличаются сильнее?
Их форма отражает естественные адаптации — охоту, поиск пищи, выживание.

2. Определяет ли форма черепа силу укуса?
Исследование показало отсутствие морфологических преимуществ у пород, выведенных для укуса.

3. Есть ли породы с лучшим обонянием?
Выраженных анатомических различий, влияющих на обоняние, у домашних собак не выявлено.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Русская голубая кошка может жить около 15-20 лет — ветеринар вчера в 19:35
Она выглядит отстранённо, но делает это: секрет привязанности русской голубой кошки

Русская голубая кошка — элегантный компаньон: умна, спокойна и привязчива. Рассказываем о характере, уходе, здоровье и нюансах породы.

Читать полностью » Попугаи формируют дружбу шаг за шагом, избегая резких сближений — Biology Letters вчера в 17:27
Попугаи обнуляют миф о лёгкой дружбе: их осторожные шаги превращают незнакомцев в надёжных союзников

Новое исследование попугаев-монахов показывает, что они заводят друзей осторожно и постепенно — сначала просто держатся рядом, а уже потом переходят к дружбе.

Читать полностью » Учёные зафиксировали 22 типа поведения кошек — Pet Book вчера в 15:47
Молчаливая любовь с хвостом: как кошки узнают нас по шагам и почему не всех радуются видеть

Почему кошки по-разному встречают своих хозяев и почему мужчины вызывают больше "мяу"? Новое исследование раскрывает тонкости кошачьего поведения.

Читать полностью » Совместный сон является для кошки индикатором безопасности — ветеринар вчера в 13:32
Ждала любви сразу, а кошка держала дистанцию: причина оказалась не в её характере

Кошка в новом доме не спешит на руки? Пять шагов помогают заслужить доверие, понять сигналы и мягко прийти к настоящей кошачьей привязанности.

Читать полностью » Собаки не любят, когда их гладят незнакомцы — доктор Александра Горовиц вчера в 9:24
Мы гладим из любви, а они замирают от страха: неверные сигналы дружбы у собак

Почему собаки настораживаются, когда их гладят? Рассказываем, какие ошибки совершают люди и как правильно взаимодействовать с питомцами.

Читать полностью » Вечерняя активность кошки может сигнализировать о сбитом режиме — ветеринар вчера в 7:29
Питомец настойчиво трётся и требует внимания по ночам: один сбой в ритуале запустил его странное поведение

Кошка бодется, ходит кругами и мешает сериалу? Часто она "укладывает" хозяина спать из-за режима, ритуалов и потребности в тишине.

Читать полностью » Собаки способны распознавать сотни предметов по названиям — Scientific Reports вчера в 5:05
Игрушки стали порталом в собачий интеллект: редкие псы запоминают сотни предметов по одному слову

Новое исследование показало, что отдельные собаки могут запоминать названия сотен предметов, и их уникальный талант связан с особенностями мышления.

Читать полностью » Ветеринары зафиксировали рост затрат на лечение собак — La Presse вчера в 3:24
Собака, массаж и 10 тысяч долларов: хозяйка превратила заботу о питомце в философию жизни

История Изабель Морен показывает, как любовь к животным способна превратиться в философию жизни, где забота и преданность становятся смыслом каждого дня.

Читать полностью »

Новости
Мир
В Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,6
ЦФО
Автосалон в Москве занял общественную парковку под стоянку машин
Недвижимость
Генпрокуратура предложила обсудить охлаждение сделок с недвижимостью по "схеме Долиной"
Наука
В сетчатке морских червей нашли активные стволовые клетки — учёные
Спорт и фитнес
Калистеника помогает развивать силу и выносливость — Валентина Счастье
Туризм
Замок Castello dell’Ettore становится центром праздников в Apice Vecchia — исследователи культуры
Еда
Запекание курицы целиком на стеклянной банке позволяет избежать пересушивания грудки — повар
Наука
Грибы из Чернобыля используют радиацию для роста — ScienceAlert
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet