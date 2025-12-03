Игрушки стали порталом в собачий интеллект: редкие псы запоминают сотни предметов по одному слову

Иногда кажется, что собаки понимают нас лучше, чем мы сами. Новое исследование показало: у некоторых животных есть не только острый нюх и социальный интеллект, но и способность запоминать названия сотен предметов. Этот талант может быть связан с любопытством, которое формирует их обучаемость и даже влияет на развитие когнитивных навыков. Об этом сообщает журнал Scientific Reports.

Как любопытство помогает собакам запоминать предметы

Учёные из Портсмутского университета и Йенского университета изучили феномен, при котором отдельные собаки могут связывать конкретные слова с конкретными объектами. Это своего рода обучение с помощью меток, при котором животное идентифицирует предмет, услышав его название. Исследователи предполагают, что любопытство — ключевой фактор, объясняющий, почему некоторые собаки усваивают такие связи намного быстрее других.

Работа показала: когнитивные особенности определяют, насколько успешно собака способна запомнить большое количество имен. Сюда относятся реакция на новый объект, способность сосредоточиться на выбранном предмете и умение контролировать собственное поведение.

"Способность распознавать такое разнообразие предметов — это не то, что может сделать любая собака. Это крайне редкое явление, которое, по-видимому, является врождённой способностью, присущей именно этой собаке, а не качеством, которым обладают многие собаки", — сказала доктор Джулиан Камински.

Такое сочетание черт помогает животным внимательно анализировать окружающее пространство и быстрее запоминать названия игрушек, предметов ухода или любых объектов, которые человек использует в процессе игры или дрессировки.

Как проходили испытания

Для участия в проекте специалисты искали собак по всему миру. Было найдено одиннадцать животных, которые, по словам владельцев, могли узнавать разные предметы по названиям. Чтобы подтвердить это, исследователи разработали серию заданий, которые можно было выполнять дома. Владельцы снимали процесс на видео, чтобы принцип работы и выбор животного можно было проверить независимо.

В тестировании участвовали бордер-колли, испанская водяная собака, метисы и мопс. Каждая собака проходила восемь заданий, оценивавших память, любознательность, внимание, коммуникативные способности и умение решать задачи. Чтобы сравнить отличившихся собак с обычной группой, те же задания прошли животные, не обученные распознаванию меток.

"Собаки, которые учатся распознавать метки, настолько редки, что для этого конкретного исследования удалось найти не более 11 особей. Однако было действительно удивительно обнаружить такие явные различия между собаками, которые учатся распознавать метки, и обычными собаками", — отметил доктор Бройер.

Анализ данных показал: общее между этими животными — повышенное внимание к объектам, более высокий уровень любопытства и способность тормозить импульсивное поведение.

"Я не так уж удивлён, что здесь играет роль торможение. Моя собственная собака, которая не учится по ярлыкам, всегда с трудом подавляла свои предпочтения при решении задач. Ей так нравится мячик, что она не принесёт кольцо, если есть мячик", — сказал доктор Бройер.

Как ранняя диагностика может изменить дрессировку

Полученные результаты могут помочь дрессировщикам и специалистам по поведению животных определить, какие щенки предрасположены к запоминанию слов. Речь идёт не только о бытовых навыках. Такая способность может стать основой обучения служебных собак, работающих с людьми, которым необходима помощь в повседневных задачах.

"Мы будем проводить дальнейшие исследования, чтобы выяснить, являются ли эти черты врождёнными у некоторых собак с самого щенячьего возраста или же они развиваются со временем и на них можно повлиять с помощью дрессировки", — сказал доктор Камински.

Примером необычных способностей стала собака Харви из Рединга, которая запомнила названия 203 игрушек. Её владельцы активно включали новое слово в игру и позволяли собаке исследовать предметы так, как ей нравится.

"Приятно осознавать, что любопытство Харви во многом объясняет, почему он так хорошо распознаёт предметы по названиям. Как владельцу, мне тоже не помешает быть любознательной. Я всегда поощряла его интерес к игрушкам, и теперь у нас их больше 220", — сказала его хозяйка Айрин.

Как изучение собак помогает понять их мышление

Собачья когнитивная наука развивается уже несколько десятилетий. Один из толчков был дан более двадцати лет назад, когда доктор Камински впервые изучила бордер-колли Рико, который запомнил 200 предметов и сохранял знания спустя недели. Этот случай помог учёным понять, насколько гибким может быть мышление собак и какие способности формируются при тесном взаимодействии с человеком.

Группы исследований продолжают изучать, как собаки воспринимают эмоции, распознают выражения лица и реагируют на человеческие сигналы. Многие эксперименты проводятся в неинвазивной игровой форме, чтобы животные чувствовали себя комфортно.

Команда DogStudies уделяет особое внимание тому, как культурный контекст влияет на отношения между человеком и собакой: насколько различаются способы общения, почему некоторые питомцы лучше понимают жесты и интонации, и как социальная среда формирует мышление.

Изучение восприятия предметов — лишь одна из граней обширной науки, которая помогает понять эволюцию собак, их когнитивные способности и способы адаптации к жизни рядом с людьми.

Сравнение способов обучения собак распознаванию предметов

Собаки осваивают названия предметов по-разному. Одни животные сохраняют информацию через игру и повторение, другие — через имитацию поведения человека или более сложные когнитивные процессы. В рамках исследования можно выделить несколько ключевых подходов, которые сравниваются между собой.

Метод меток предполагает, что собака связывает слово с объектом через его предъявление. Обучение через игру усиливает эмоциональную связь, а значит, повышает мотивацию. Работа с разнообразными предметами помогает задействовать любопытство, что ускоряет формирование ассоциаций. Сравнение разных методов позволяет определить, какие из них эффективнее для собак, склонных к быстрому запоминанию слов, а какие подойдут для повседневной дрессировки.

Плюсы и минусы обучения собак названиям предметов

Использование названий предметов в повседневной жизни питомца может давать значительные преимущества, но также требует времени и системного подхода.

Плюсы включают:

улучшение взаимодействия между собакой и владельцем;

повышение когнитивной активности животного;

облегчение бытовых задач при помощи служебных собак;

возможность ранней диагностики обучаемости щенков.

Минусы:

не каждая собака предрасположена к запоминанию большого количества слов;

обучение требует времени и регулярности;

чрезмерные ожидания владельца могут привести к стрессу у животного;

важно учитывать породу и индивидуальные особенности характера.

Такие особенности помогают подобрать грамотный подход к дрессировке без перегрузки питомца.

Советы по развитию способности собаки запоминать предметы

Чтобы поддерживать и развивать потенциал собаки, полезно придерживаться нескольких рекомендаций.

Включайте предметы в регулярные игры, чтобы слово ассоциировалось с действием. Используйте короткие и чёткие команды — они запоминаются легче. Меняйте игрушки, поддерживая интерес и стимулируя любопытство. Не перегружайте собаку: обучайте небольшими шагами и в спокойной обстановке. Хвалите за успехи, чтобы укреплять положительные ассоциации. Повторяйте названия предметов в разных контекстах — дома, на прогулке, в тренировках.

Такие методы помогают сформировать устойчивые когнитивные связи и стимулируют развитие животного.

Популярные вопросы о собаках, которые запоминают предметы

Почему только некоторые собаки могут выучить так много слов?

Способность запоминать названия объектов связана с врождёнными особенностями, уровнем любопытства и способностью к торможению импульсов. Это редкое сочетание качеств.

Можно ли развить этот навык у щенка?

Да, но степень успеха зависит от темперамента. Ранняя дрессировка, разнообразные игрушки и спокойная среда помогают формировать ассоциации.

Полезно ли это для служебных собак?

Да. Собака, способная запоминать названия предметов, может эффективнее работать в помощи людям с нарушениями слуха или зрения.

Каждое новое исследование открывает дополнительные аспекты собачьего интеллекта. Умение запоминать названия сотен предметов показывает, насколько важно любопытство и взаимодействие с человеком для развития этого уникального вида.