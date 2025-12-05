Вдруг стало опасно подходить? Вот почему агрессия у собаки может быть скрытым признаком болезни

Агрессия у собак может быть вызвана не только нарушениями в поведении, но и скрытыми болезнями или физической болью. Об этом в беседе с Pravda.Ru сообщил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Причины агрессии у собак

По словам Шелякова, внезапные вспышки агрессии у собак часто указывают на физиологические или неврологические проблемы. Такие реакции могут быть связаны с заболеваниями внутренних органов, воспалительными процессами, поражениями мозга, а также отравлениями токсичными веществами.

"Если собака внезапно становится раздражительной, рычит, избегает прикосновений или бросается на людей, это повод заподозрить физическое недомогание. Подобное поведение может быть следствием боли, интоксикации или поражения нервной системы", — пояснил ветеринар.

Шеляков также отметил, что если после обследования не выявлены заболевания, причина агрессии может крыться в эмоциональном состоянии животного. В таких случаях специалист рекомендует обратиться к кинологам или зоопсихологам для коррекции поведения.

Лечение агрессии и поддерживающая терапия

Если агрессия связана с хроническим стрессом и нарушениями в поведении, ветеринар может назначить препараты для стабилизации нервной системы. Эти средства помогают снизить уровень тревожности и улучшить адаптацию животного, а также предотвращают повторные вспышки агрессии.

"Подобное лечение проводится только под контролем ветеринарного врача", — подчеркнул Шеляков.

Таким образом, для правильной диагностики и эффективного лечения важно своевременно обратиться к специалисту, чтобы исключить физические причины агрессии и, при необходимости, подобрать подходящую терапию.