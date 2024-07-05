Онколог Елизавета Васильева порекомендовала включать в рацион растительную клетчатку для профилактики колоректального рака. Клетчатка поглощает токсины и канцерогены в кишечнике, способствует здоровой микрофлоре и защищает слизистую оболочку кишечника.
Важными источниками клетчатки являются цельнозерновые продукты, зеленые овощи, авокадо и бобовые. Васильева подчеркнула пользу брокколи, содержащей антиканцерогенный сульфорафан, и порекомендовала её употребление 2-3 раза в неделю для нейтрализации канцерогенов и поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.
Также она указала на полезность крестоцветных овощей и цитрусовых, богатых флавоноидами, борющимися со свободными радикалами.
Фото: commons.wikimedia.org/Ivar Leidus (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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