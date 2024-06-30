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Журналист Кушанашвили готовится к третьей операции
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована вчера в 16:56

Журналист Кушанашвили готовится к третьей операции

54-летний журналист и шоумен Отар Кушанашвили поделился своим невероятным жизненным опытом после того, как 20 июня его госпитализировали в реанимацию. В течение двух недель он страдал от сильных болей в животе, не обращаясь к медицинской помощи, и продолжал работать.

В его жизни произошли две клинические смерти, борьба с раком и несколько сложных операций, но сейчас его состояние стабилизировалось.

Сейчас Отар находится в отдельной палате после перевода из реанимации в красногорской больнице, где прошел две операции, и готовится к третьей процедуре в другом медучреждении, сообщает DoctorPiter.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/BarbariSka88 (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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