54-летний журналист и шоумен Отар Кушанашвили поделился своим невероятным жизненным опытом после того, как 20 июня его госпитализировали в реанимацию. В течение двух недель он страдал от сильных болей в животе, не обращаясь к медицинской помощи, и продолжал работать.

В его жизни произошли две клинические смерти, борьба с раком и несколько сложных операций, но сейчас его состояние стабилизировалось.

Сейчас Отар находится в отдельной палате после перевода из реанимации в красногорской больнице, где прошел две операции, и готовится к третьей процедуре в другом медучреждении, сообщает DoctorPiter.Ru.

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