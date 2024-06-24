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Онколог Магомедова: резкая потеря веса и бледность являются ранними признаками рака кишечника
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:57

Онколог Магомедова: резкая потеря веса и бледность являются ранними признаками рака кишечника

Онколог Хамис Магомедова предупредила о ранних симптомах рака кишечника, таких как резкая потеря веса и бледность, которые могут маскироваться под другие расстройства пищеварения. Она подчеркнула, что на ранних стадиях болезни симптомы могут быть неочевидными, что увеличивает риск поздней диагностики.

Важно обращать внимание на сигналы организма, такие как снижение аппетита, метеоризм, кровотечение из заднего прохода и болезненные ощущения, спазмы, распространяющиеся на спину и ноги, для своевременного начала терапии.

Фото: commons.wikimedia.org/Pixabay (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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