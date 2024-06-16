Врач Наталья Пащенко рассказала о новом классе препаратов от рака, среди которых препарат достарлимаб, показавший высокую эффективность в лечении рака в клинических испытаниях, приведя к ремиссии у всех участников. Препараты этого класса блокируют иммунные контрольные точки, позволяя иммунной системе бороться с раковыми клетками, при этом оказывая минимальное воздействие на здоровые клетки и представляя собой более эффективную альтернативу химиотерапии.

Однако достарлимаб, уже одобренный в США и ЕС с 2021 года, все еще не прошел все стадии испытаний и не рекомендован к широкому применению из-за необходимости дополнительных исследований и возможных побочных эффектов.

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