Врач-онкоуролог Денис Алтунин заявил, что за последнее время мужчины стали чаще заболевать раком почки, данное заболевание диагностируется у мужчин в четыре раза чаще женщин. Он уточнил, что рак почек набирает обороты, особенно среди курильщиков и лиц с вредными привычками, сообщает МедикФорум.
Особую опасность представляет почечно-клеточный рак.
Также Алтунин предупредил о рисках, связанных с длительным приемом гипотензивных лекарств, которые могут вызывать почечную гипоксию и повышать уровень свободных радикалов, повреждающих органы.
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