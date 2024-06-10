Ученые из Института цитологии РАН исследовали возможности сенолитиков, соединений, способных уничтожать стареющие клетки, как средства для улучшения лечения рака. Исследования показали, что сенолитики могут снижать количество стареющих клеток и подавлять метастазирование, однако комбинация некоторых препаратов может способствовать распространению метастазов, сообщает Газета.Ру.

Полученные результаты подчеркивают необходимость дальнейшего изучения влияния сенолитиков на рак, чтобы оптимизировать методы лечения и улучшить выживаемость пациентов.

Фото: visualsonline.cancer.gov/Bill Branson (public domain)