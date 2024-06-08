Исследование, опубликованное в Journal of Controlled Release, показало, что блокирование белка ROCK2 может в четыре раза увеличить эффективность доставки лекарств при лечении фиброзного рака поджелудочной железы. Рак поджелудочной железы является одним из самых агрессивных типов рака, и он часто устойчив к традиционным методам лечения из-за фиброзной ткани, окружающей опухоль.
Новая модель, разработанная учеными на основе клеток пациентов, помогла выявить ключевые молекулы, такие как TGFβ, ROCK2 и YAP, воздействие на которые позволило сократить фиброз и значительно улучшить проникновение лекарств в опухоль.
Эти результаты могут также способствовать улучшению лечения других видов рака и фиброзных заболеваний.
Фото: visualsonline.cancer.gov/Linda Bartlett (public domain)
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