Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.06.2024 : 88,7606
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.06.2024 : 96,6916
JCR: воздействие на белок ROCK2 увеличивает проникновение лекарств в раковую опухоль
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:35

JCR: воздействие на белок ROCK2 увеличивает проникновение лекарств в раковую опухоль

Исследование, опубликованное в Journal of Controlled Release, показало, что блокирование белка ROCK2 может в четыре раза увеличить эффективность доставки лекарств при лечении фиброзного рака поджелудочной железы. Рак поджелудочной железы является одним из самых агрессивных типов рака, и он часто устойчив к традиционным методам лечения из-за фиброзной ткани, окружающей опухоль.

Новая модель, разработанная учеными на основе клеток пациентов, помогла выявить ключевые молекулы, такие как TGFβ, ROCK2 и YAP, воздействие на которые позволило сократить фиброз и значительно улучшить проникновение лекарств в опухоль.

Эти результаты могут также способствовать улучшению лечения других видов рака и фиброзных заболеваний.

Фото: visualsonline.cancer.gov/Linda Bartlett (public domain)

Мир

Представитель ВОЗ Бердыклычев: после COVID-19 миру угрожает

Представитель ВОЗ Бердыклычев: после COVID-19 миру угрожает "болезнь Х"

Эксперты предупредили о возможной новой угрозе, известной как "болезнь X", после пандемии COVID-19. Батыр Бердыклычев из ВОЗ заявил о важности быть готовыми к ней, так как точно предсказать возникновение и развитие такой болезни невозможно.

Читать полностью
Сечин: Спрос на электромобили замедляется во всём мире

Сечин: Спрос на электромобили замедляется во всём мире

Спрос на электромобили замедляется во всем мире несмотря на поддержку государств. Они несут в себе множество минусов, таких как высокая стоимость, недостаточный запас хода, необходимость утилизации аккумуляторных батарей, — считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Читать полностью

Общество

Врач Онищенко: фастфуд нельзя называть флагманом здорового питания

Врач Онищенко: фастфуд нельзя называть флагманом здорового питания

Врач-эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко выступил против идеи называть фастфуд флагманом здорового питания, отметив, что для этого необходимо значительно изменить подход к выбору блюд, учитывая многонациональный характер российской кухни.

Читать полностью
Эксперт ЦБ РФ Постникова: мошенники звонят россиянам от имени сотрудников Соцфонда

Эксперт ЦБ РФ Постникова: мошенники звонят россиянам от имени сотрудников Соцфонда

Мошенники в России разработали схему обмана﻿ граждан, представляясь сотрудниками Социального фонда.

Читать полностью

Новости