Исследование, опубликованное в Journal of Controlled Release, показало, что блокирование белка ROCK2 может в четыре раза увеличить эффективность доставки лекарств при лечении фиброзного рака поджелудочной железы. Рак поджелудочной железы является одним из самых агрессивных типов рака, и он часто устойчив к традиционным методам лечения из-за фиброзной ткани, окружающей опухоль.

Новая модель, разработанная учеными на основе клеток пациентов, помогла выявить ключевые молекулы, такие как TGFβ, ROCK2 и YAP, воздействие на которые позволило сократить фиброз и значительно улучшить проникновение лекарств в опухоль.

Эти результаты могут также способствовать улучшению лечения других видов рака и фиброзных заболеваний.

Фото: visualsonline.cancer.gov/Linda Bartlett (public domain)