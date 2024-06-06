Исследователи из Венского медицинского университета в сотрудничестве с международной научной группой обнаружили, что повышение уровня белка JUN в организме может замедлять развитие злокачественных опухолей предстательной железы.
Опубликованное в журнале Molecular Cancer исследование показало, что белок JUN играет ключевую роль в активации генов и других клеточных процессах, влияющих на иммунный ответ организма. Отсутствие JUN усиливает рост раковых клеток, тогда как его повышение замедляет рост опухолей и увеличивает эффективность иммунотерапии.
Это открытие может помочь в разработке новых методов лечения рака предстательной железы, требуя дополнительных клинических испытаний для создания активаторов JUN.
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