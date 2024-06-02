Ученые Псковского и Витебского государственных университетов создали первую российско-белорусскую нейросеть для выявления рака шейки матки, одного из самых распространенных онкозаболеваний в Псковской области. Это стало возможным в рамках программы "Приоритет 2030".
Нейросеть, которая сейчас находится на завершающем этапе обучения, будет использоваться в онкологическом центре Псковской области для повышения точности диагностики. Разработка искусственного интеллекта объединила усилия исследователей в области математического моделирования и медицинских специалистов, что позволяет делать диагнозы в режиме реального времени, сообщает ТАСС.
Фото: flickr.com/Liam Huang (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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