Ведущий программы "Живая еда" Сергей Малоземов выразил мнение, что перекусы между основными приемами пищи способствуют развитию серьезных заболеваний, включая сердечно-сосудистые болезни, рак и ожирение. Он подчеркнул, что организму необходимы перерывы между приемами пищи для очищения.

Исследование в Америке показало, что несвоевременные перекусы могут добавлять до 500 ккал в дневной рацион, что составляет значительную часть калорийной потребности. Малоземов особенно выделил вред сладких перекусов, советуя в случае голода выбирать овощи, такие как морковь или огурцы.

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