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Ведущий Малоземов: перекусы между основными приемами пищи могут вызвать рак
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 23:42

Ведущий Малоземов: перекусы между основными приемами пищи могут вызвать рак

Ведущий программы "Живая еда" Сергей Малоземов выразил мнение, что перекусы между основными приемами пищи способствуют развитию серьезных заболеваний, включая сердечно-сосудистые болезни, рак и ожирение. Он подчеркнул, что организму необходимы перерывы между приемами пищи для очищения.

Исследование в Америке показало, что несвоевременные перекусы могут добавлять до 500 ккал в дневной рацион, что составляет значительную часть калорийной потребности. Малоземов особенно выделил вред сладких перекусов, советуя в случае голода выбирать овощи, такие как морковь или огурцы.

Фото: commons.wikimedia.org/Marc-Lautenbacher (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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