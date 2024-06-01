Глиобластома — одна из самых агрессивных форм опухоли головного мозга, характеризуется быстрым прогрессированием и часто приводит к смерти. Симптомы, такие как ухудшение зрения или координации, требуют немедленного обследования, так как раннее выявление увеличивает шансы на успешное лечение, сообщает Вечерняя Москва.
Традиционные методы лечения включают хирургическое вмешательство, химио- и лучевую терапию, но многие лекарства не проникают через барьер мозга. Пациенты могут испытывать потерю базовых функций и ухудшение качества жизни.
Продолжительность жизни зависит от стадии опухоли и индивидуального ответа на терапию; в случае глиобластомы это обычно не более двух лет, хотя оптимистичный настрой может улучшить прогноз.
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