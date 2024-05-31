Врач общей практики и телеведущая Елена Малышева описала рак мочевого пузыря как болезнь "с мужским характером" в связи с его частой ассоциацией с курением, на телепередаче "Жить здорово!" на Первом канале.

По словам специалиста, это заболевание чаще встречается у мужчин, однако и курящие женщины также подвержены риску. Главный симптом рака мочевого пузыря — наличие крови в моче, что является тревожным признаком, требующим немедленного обращения к врачу.

Фото: flickr.com/Víctor Santa María (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)