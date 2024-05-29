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Врач Малышева: маринад для шашлыка с розмарином сокращает риски рака
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:52

Врач Малышева: маринад для шашлыка с розмарином сокращает риски рака

Врач Елена Малышева и её коллеги в эфире передачи "Жить здорово!" на Первом канале рассказали, что маринад для шашлыка с розмарином сокращает риски развития рака. В процессе жарки мяса на мангале образуются канцерогены, но биофлавоноиды в розмарине нейтрализуют гетероциклические амины, снижая риск онкологии. Этот эффект был подтвержден научными исследованиями с использованием различных концентраций розмарина и температурных режимов.

Кроме того, розмарин улучшает когнитивные функции, стимулирует умственную деятельность, содержит кальций и может быть выращен на даче, сообщает News.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Krzysztof Ziarnek, Kenraiz (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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