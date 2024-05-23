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Онколог Кимми Нг: рак кишечника стал встречаться среди молодых с правильным образом жизни
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 0:33

Онколог Кимми Нг: рак кишечника стал встречаться среди молодых с правильным образом жизни

Случаи рака кишечника среди молодых людей, ведущих здоровый образ жизни, возросли, по информации от Daily Mail. Онколог Кимми Нг отметила, что заболеваемость колоректальным раком увеличилась среди лиц до 29 лет, которые активно занимаются спортом, питаются здоровой пищей и не имеют генетической предрасположенности к раку.

Доктор Нг предположила, что причиной могут быть токсины из здоровых продуктов, загрязнение пластиком и воздействие антибиотиков.

Фото: flickr.com/San Francisco Foghorn (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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